Παρατεταμένη ζέστη μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, πού θα φτάσει η θερμοκρασία τους 40 βαθμούς: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια
ΕΛΛΑΔΑ
Θερμοκρασία Γιώργος Τσατραφύλλιας Ζέστη Μελτέμια

Παρατεταμένη ζέστη μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, πού θα φτάσει η θερμοκρασία τους 40 βαθμούς: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

Το θερμό μοτίβο φαίνεται να επιμένει και στις αρχές του Σεπτεμβρίου, με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα

Παρατεταμένη ζέστη μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, πού θα φτάσει η θερμοκρασία τους 40 βαθμούς: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια
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Σε έναν παρατεταμένο «μαραθώνιο» ζέστης φαίνεται να μπαίνει η χώρα, καθώς μέχρι εκεί που μπορεί να φτάσει με σχετική ασφάλεια το προγνωστικό μάτι του μετεωρολόγου δεν διακρίνεται κάποια ουσιαστική και οργανωμένη αλλαγή που θα μπορούσε να οδηγήσει σε παρατεταμένη δροσιά.

Πριν όμως μπούμε σε αυτή τη νέα περίοδο επίμονης ζέστης, οι επόμενες ημέρες χρειάζονται ιδιαίτερη προσοχή, καθώς η χώρα  θα βιώσει δύο διαφορετικές αλλά εξίσου απαιτητικές όψεις του καιρού.

Στη δυτική Ελλάδα η θερμοκρασία μέχρι αύριο θα παραμείνει σε πολύ υψηλά επίπεδα με τον υδράργυρο να φλερτάρει τοπικά με τους 39-40 βαθμούς. Οι υψηλές θερμοκρασίες σε συνδυασμό με τη διάρκεια της ζέστης θα δημιουργήσουν κατά τόπους συνθήκες καύσωνα, ιδιαίτερα σε κλειστές πεδινές περιοχές μακριά από τη θαλάσσια επίδραση.

Την ίδια ώρα, στα ανατολικά και κυρίως στα νότια, το βασικό πρόβλημα δεν θα είναι μόνο η ζέστη αλλά οι πολύ ισχυροί βοριάδες. Το ενισχυμένο μελτέμι, σε συνδυασμό με την ήδη πολύ ξηρή καύσιμη ύλη μετά από μια μακρά θερμή περίοδο, διαμορφώνει εξαιρετικά δυσμενείς πυρομετεωρολογικές συνθήκες.

Ιδιαίτερα κρίσιμη είναι η κατάσταση στην Κρήτη και στο νότιο Αιγαίο, όπου ο κίνδυνος πυρκαγιάς φτάνει στην ανώτατη κατηγορία 5, δηλαδή σε κατάσταση συναγερμού. Με ισχυρούς έως θυελλώδεις βοριάδες, ακόμη και μια μικρή εστία μπορεί να αποκτήσει
γρήγορα πολύ δύσκολα ελεγχόμενη συμπεριφορά.

Παρατεταμένη ζέστη μέχρι τις αρχές Σεπτεμβρίου, πού θα φτάσει η θερμοκρασία τους 40 βαθμούς: Η πρόγνωση Τσατραφύλλια

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Μετά την πρόσκαιρη ανάσα που θα επιχειρήσει να δώσει η θερμοκρασία στα μέσα της νέας εβδομάδας, η τάση δείχνει ξανά προς τα πάνω. Το θερμό μοτίβο φαίνεται να επιμένει και στις αρχές του Σεπτεμβρίου, με θερμοκρασίες υψηλότερες από τα κανονικά για την εποχή επίπεδα.

Το σημαντικό εδώ είναι η διάρκεια. Δεν μιλάμε απαραίτητα για συνεχόμενες ημέρες ακραίων θερμοκρασιών σε ολόκληρη τη χώρα, αλλά για μια παρατεταμένη περίοδο κατά την οποία η ζέστη θα υποχωρεί πρόσκαιρα και στη συνέχεια θα επανέρχεται, χωρίς προς το παρόν να διαφαίνεται κάποια ισχυρή και γενικευμένη ψυχρή μεταβολή.

Με άλλα λόγια, το καλοκαίρι όχι μόνο δεν δείχνει διάθεση να παραδώσει τα όπλα, αλλά φαίνεται αποφασισμένο να διεκδικήσει σημαντικό κομμάτι και από τον Σεπτέμβριο.
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