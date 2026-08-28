Ο James Nestor στην Αθήνα για ένα Breathwork Masterclass στο TATOΪ Club 3 Οκτωβρίου 2026

Ο Nestor θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές παγκοσμίως στον τομέα της επιστήμης της αναπνοής. Η έρευνά του αναδεικνύει πώς η αναπνοή, μία λειτουργία που συχνά θεωρούμε δεδομένη, συνδέεται άμεσα με το στρες, την κόπωση, τον ύπνο, τη συγκέντρωση και τη συνολική ισορροπία του οργανισμού.Για περιορισμένο αριθμό θέσεων.Εισιτήρια διαθέσιμα προς πώληση, χαρακτήρισε το έργο του Nestor ως «μία συναρπαστική επιστημονική, πολιτισμική, πνευματική και εξελικτική ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο αναπνέουν οι άνθρωποι, και πώς το κάνουμε λάθος εδώ και πολύ καιρό»., περιγράφει το Breath ως «ένα μεταμορφωτικό βιβλίο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε το σώμα και το μυαλό σας»., έγραψε: «Ένα αποκαλυπτικό ταξίδι που εξηγεί γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται εξαντλημένοι και επιβαρυμένοι. Ένα βιβλίο που αναδεικνύει όσα συχνά παραβλέπει το σύστημα υγείας».Ο James Nestor είναι συγγραφέας και επιστημονικός συντάκτης. Άρθρα και έρευνές του έχουν δημοσιευθεί στα Scientific American, Outside, The New York Times και σε άλλα διεθνή μέσα. Το τελευταίο του βιβλίο, Breath: The New Science of a Lost Art, έγινε best seller των New York Times και των Sunday Times, έχει πουλήσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε 44 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα.Το βιβλίο τιμήθηκε με το American Society of Journalists and Authors Award for Best General Nonfiction και ήταν finalist για το Royal Society Science Book of the Year. Ο Nestor έχει μιλήσει για τη σημασία της σωστής αναπνοής στη Stanford Medical School, στα Ηνωμένα Έθνη και στο Global Classroom (WHO + UNICEF), ενώ έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.Το προηγούμενο βιβλίο του, DEEP: Freediving, Renegade Science, and What the Ocean Tells Us about Ourselves, εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον ωκεανό και υπήρξε finalist για σειρά διεθνών βραβείων.