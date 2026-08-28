Ο James Nestor στην Αθήνα για ένα Breathwork Masterclass στο TATOΪ Club 3 Οκτωβρίου 2026

Ο James Nestor, βραβευμένος επιστημονικός συντάκτης και συγγραφέας του διεθνούς best seller Breath: The New Science of a Lost Art (Ανάσα, Πώς η Ξεχασμένη Επιστήμη της Αναπνοής θα κάνει τη Ζωή σου Καλύτερη) έρχεται στην Αθήνα για ένα αποκλειστικό breathwork masterclass στο TATOΪ Club, στις 3 Οκτωβρίου 2026. Το βιβλίο του έχει πουλήσει πάνω από 3,5 εκατομμύρια αντίτυπα
σε 44 γλώσσες
και έχει γίνει #1 New York Times bestseller.
Η εκδήλωση διοργανώνεται από το ΤΑΤΟΪ Club
και τη FOREhand
.
Στην πρώτη του επίσκεψη στην Ελλάδα για ένα βιωματικό breathwork masterclass, ο Nestor θα παρουσιάσει ευρήματα από την πολυετή έρευνά του γύρω από την επιστήμη και την εξέλιξη της ανθρώπινης αναπνοής, εξηγώντας πώς οι αναπνευστικές μας συνήθειες έχουν αλλάξει με τον χρόνο και πώς απλές, πρακτικές τεχνικές μπορούν να υποστηρίξουν τη συνολική υγεία και ευεξία. Η συνειδητή αναπνοή είναι ένα από τα λίγα εργαλεία που έχουμε διαθέσιμα κάθε στιγμή, χωρίς κόστος και χωρίς εξοπλισμό.
Μια σπάνια βιωματική ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον Nestor, σε ένα event με περιορισμένο αριθμό θέσεων.
Το masterclass διάρκειας 3 ωρών περιλαμβάνει:
• 45λεπτη ομιλία σχετικά με τον αντίκτυπο της αναπνοής στην υγεία, την απόδοση και τη διανοητική διαύγεια
• 60λεπτο καθοδηγούμενο, διαδραστικό breathwork session με πρακτικές τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν εύκολα στην καθημερινότητα
• 45λεπτο Q&A
• 30λεπτο book signing και meet-and-greet
Γιατί να παρακολουθήσετε το masterclass:
→ Ανακαλύψτε πώς κάτι τόσο απλό αλλά ουσιαστικό όσο η αναπνοή μπορεί να συμβάλει στη μείωση του στρες, στη βελτίωση της συγκέντρωσης, στην ενίσχυση της αθλητικής απόδοσης και στη συνολική ευεξία.
→ Μάθετε πώς η συνειδητή αναπνοή μπορεί να προσφέρει ηρεμία μέσα στην πίεση της καθημερινότητας, αυξάνοντας την ενέργεια, βελτιώνοντας την εστίαση και αποκαθιστώντας την εσωτερική ισορροπία.
→ Ζήστε μια διαδραστική και εκπαιδευτική εμπειρία βασισμένη σε επιστημονικά τεκμηριωμένες τεχνικές που μπορούν να εφαρμοστούν οποιαδήποτε στιγμή και οπουδήποτε.
→ Αξιοποιείστε τη σπάνια ευκαιρία να γνωρίσετε από κοντά τον James Nestor, το έργο του οποίου, έχει επηρεάσει τη διεθνή συζήτηση γύρω από την αναπνοή και έχει βοηθήσει εκατομμύρια ανθρώπους να βελτιώσουν την ποιότητα ζωής τους.
Ο Nestor θεωρείται μία από τις σημαντικότερες φωνές παγκοσμίως στον τομέα της επιστήμης της αναπνοής. Η έρευνά του αναδεικνύει πώς η αναπνοή, μία λειτουργία που συχνά θεωρούμε δεδομένη, συνδέεται άμεσα με το στρες, την κόπωση, τον ύπνο, τη συγκέντρωση και τη συνολική ισορροπία του οργανισμού.
Για περιορισμένο αριθμό θέσεων.
Εισιτήρια διαθέσιμα προς πώληση
Εισιτήρια για James Nestor Breathwork Masterclass
Διοργάνωση: TATOÏ Club & Forehand
Testimonials
Η Elizabeth Gilbert, συγγραφέας του Eat Pray Love
, χαρακτήρισε το έργο του Nestor ως «μία συναρπαστική επιστημονική, πολιτισμική, πνευματική και εξελικτική ιστορία για τον τρόπο με τον οποίο αναπνέουν οι άνθρωποι, και πώς το κάνουμε λάθος εδώ και πολύ καιρό».
Ο Joshua Foer, συγγραφέας και best-selling author των New York Times
, περιγράφει το Breath ως «ένα μεταμορφωτικό βιβλίο που αλλάζει τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβάνεστε το σώμα και το μυαλό σας».
Ο Dr. Steven Y. Park από το Albert Einstein College of Medicine και συγγραφέας του Sleep, Interrupted
, έγραψε: «Ένα αποκαλυπτικό ταξίδι που εξηγεί γιατί τόσοι πολλοί άνθρωποι αισθάνονται εξαντλημένοι και επιβαρυμένοι. Ένα βιβλίο που αναδεικνύει όσα συχνά παραβλέπει το σύστημα υγείας».
Σχετικά με τον James Nestor
Ο James Nestor είναι συγγραφέας και επιστημονικός συντάκτης. Άρθρα και έρευνές του έχουν δημοσιευθεί στα Scientific American, Outside, The New York Times και σε άλλα διεθνή μέσα. Το τελευταίο του βιβλίο, Breath: The New Science of a Lost Art, έγινε best seller των New York Times και των Sunday Times, έχει πουλήσει περισσότερα από 3 εκατομμύρια αντίτυπα και έχει μεταφραστεί σε 44 γλώσσες, μεταξύ των οποίων και στα ελληνικά από τις Εκδόσεις Διόπτρα.
Το βιβλίο τιμήθηκε με το American Society of Journalists and Authors Award for Best General Nonfiction και ήταν finalist για το Royal Society Science Book of the Year. Ο Nestor έχει μιλήσει για τη σημασία της σωστής αναπνοής στη Stanford Medical School, στα Ηνωμένα Έθνη και στο Global Classroom (WHO + UNICEF), ενώ έχει εμφανιστεί σε περισσότερες από 60 τηλεοπτικές και ραδιοφωνικές εκπομπές.
Το προηγούμενο βιβλίο του, DEEP: Freediving, Renegade Science, and What the Ocean Tells Us about Ourselves, εξερευνά τη σχέση του ανθρώπου με τον ωκεανό και υπήρξε finalist για σειρά διεθνών βραβείων.