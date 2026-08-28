Σύλληψη διακινητή στις Σέρρες, στο όχημά του εντοπίστηκαν 9 αλλοδαποί
ΕΛΛΑΔΑ
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Σύλληψη διακινητή στις Σέρρες, στο όχημά του εντοπίστηκαν 9 αλλοδαποί

Οι Αρχές κατάσχεσαν το αυτοκίνητο καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα - Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών

Σύλληψη διακινητή στις Σέρρες, στο όχημά του εντοπίστηκαν 9 αλλοδαποί
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Στην σύλληψη ενός ατόμου προχώρησαν οι Αρχές στις Σέρρες το απόγευμα της Πέμπτης (27/08) για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών.

Έπειτα από έλεγχο της Αστυνομίας, στο όχημα που οδηγούσε εντοπίστηκε πως είχε επιβιβάσει 9 αλλοδαπούς, εκ των οποίων οι 4 ανήλικοι, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Οι Αρχές κατάσχεσαν το αυτοκίνητο καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα. Σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος του και αναμένεται να οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.

Η ανακοίνωση της Αστυνομίας

Συνελήφθη χθες (27 Αυγούστου 2026) το απόγευμα σε περιοχή των Σερρών, ένας αλλοδαπός άνδρας, για μεταφορά μη νόμιμων αλλοδαπών. Ειδικότερα, από αστυνομικούς του Αστυνομικού Τμήματος Βισαλτίας εντοπίστηκε όχημα που οδηγούσε ο προαναφερόμενος άνδρας και σε έλεγχο που πραγματοποιήθηκε διαπιστώθηκε να έχει επιβιβάσει 9 αλλοδαπούς, εκ των οποίων οι 4 ανήλικοι, με σκοπό τη μη νόμιμη μεταφορά τους προς το εσωτερικό της χώρας.

Το παραπάνω όχημα κατασχέθηκε, καθώς και 3 κινητά τηλέφωνα. Προανάκριση διενεργεί η Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Σερρών. Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Σερρών.
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