Η Πρέβεζα στην καρδιά της ψηφιακής και πράσινης εποχής

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Δύο ημέρες διαλόγου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις Smart Green Cities, την κυβερνοασφάλεια, την ενέργεια και το μέλλον των πόλεων, σε ένα ξεχωριστό συνεδριακό σκηνικό πάνω στην παραλία του ΜονολιθίουΗ Πρέβεζα γίνεται στιςσημείο συνάντησης της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, φιλοξενώντας τοστοΜε κεντρικό άξοναεκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας, πανεπιστημιακοί και ερευνητές συναντώνται σε ένα διήμερο ουσιαστικού διαλόγου για τις μεγάλες αλλαγές που ήδη διαμορφώνουν το αύριο.Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από εκείνο ενός συνηθισμένου συνεδρίου:Η αυλαία ανοίγει τηνμε την επίσημη έναρξη και τον χαιρετισμό του Δημάρχου Πρέβεζαςενώ θα ακολουθήσει κεντρική ομιλία τουΑπό εκεί και μετά, το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης: ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, δεξιότητες και μέλλον της εργασίας, Smart Cities, ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακή διακυβέρνηση, έξυπνη ενέργεια, περιφερειακή ανάπτυξη και Smart Tourism.Στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συμμετέχουν,η πρόεδρος του ΣΕΠΕ, Διευθύνουσα Σύμβουλος του, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Κλάδου Αποβλήτων της, στελέχη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, καθώς και εκπρόσωποι τωνκαι άλλων σημαντικών οργανισμών και επιχειρήσεων.Ιδιαίτερα ισχυρό είναι και το πρόγραμμα του, με τη συζήτηση να περνά στη βιωσιμότητα, την πράσινη μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις νέες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας και τη σχέση AI και Robotics με τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Δήμους.