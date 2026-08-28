Η Πρέβεζα στην καρδιά της ψηφιακής και πράσινης εποχής
Η Πρέβεζα στην καρδιά της ψηφιακής και πράσινης εποχής
Την Παρασκευή ανοίγει το 3rd Digital Beach Summit 2026
Δύο ημέρες διαλόγου για την Τεχνητή Νοημοσύνη, τις Smart Green Cities, την κυβερνοασφάλεια, την ενέργεια και το μέλλον των πόλεων, σε ένα ξεχωριστό συνεδριακό σκηνικό πάνω στην παραλία του Μονολιθίου
Η Πρέβεζα γίνεται στις 28 και 29 Αυγούστου σημείο συνάντησης της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, φιλοξενώντας το 3rd Digital Beach Summit 2026 στο Eco-Friendly Glamping Burano, στην παραλία Μονολιθίου.
Με κεντρικό άξονα «AI & Smart Green Cities in the Digital and Green Era», εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας, πανεπιστημιακοί και ερευνητές συναντώνται σε ένα διήμερο ουσιαστικού διαλόγου για τις μεγάλες αλλαγές που ήδη διαμορφώνουν το αύριο.
Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από εκείνο ενός συνηθισμένου συνεδρίου: πάνω στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα και με το Ιόνιο να αποτελεί το φυσικό σκηνικό του Summit.
Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 17:00, με την επίσημη έναρξη και τον χαιρετισμό του Δημάρχου Πρέβεζας Νίκου Γεωργάκου, ενώ θα ακολουθήσει κεντρική ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.
Από εκεί και μετά, το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης: ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, δεξιότητες και μέλλον της εργασίας, Smart Cities, ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακή διακυβέρνηση, έξυπνη ενέργεια, περιφερειακή ανάπτυξη και Smart Tourism.
Στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συμμετέχουν, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, η πρόεδρος του ΣΕΠΕ Γιώτα Παπαρίδου, η Αλεξάνδρα-Σοφία Τόγια, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Κωνσταντίνος Αραβώσης, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Κλάδου Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στελέχη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, καθώς και εκπρόσωποι των OTE, DOTSOFT, Elevate Greece, AVOKADO, ΔΑΠΕΕΠ, GEK TERNA και άλλων σημαντικών οργανισμών και επιχειρήσεων.
Από την κυβερνοασφάλεια και το MIT έως την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική
Ιδιαίτερα ισχυρό είναι και το πρόγραμμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, με τη συζήτηση να περνά στη βιωσιμότητα, την πράσινη μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις νέες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας και τη σχέση AI και Robotics με τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Δήμους.
Η Πρέβεζα γίνεται στις 28 και 29 Αυγούστου σημείο συνάντησης της τεχνολογίας, της καινοτομίας και της βιώσιμης ανάπτυξης, φιλοξενώντας το 3rd Digital Beach Summit 2026 στο Eco-Friendly Glamping Burano, στην παραλία Μονολιθίου.
Με κεντρικό άξονα «AI & Smart Green Cities in the Digital and Green Era», εκπρόσωποι της κυβέρνησης, της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, κορυφαία στελέχη της τεχνολογίας και της επιχειρηματικότητας, πανεπιστημιακοί και ερευνητές συναντώνται σε ένα διήμερο ουσιαστικού διαλόγου για τις μεγάλες αλλαγές που ήδη διαμορφώνουν το αύριο.
Και όλα αυτά σε ένα περιβάλλον διαφορετικό από εκείνο ενός συνηθισμένου συνεδρίου: πάνω στην παραλία, δίπλα στη θάλασσα και με το Ιόνιο να αποτελεί το φυσικό σκηνικό του Summit.
Η αυλαία ανοίγει την Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 17:00, με την επίσημη έναρξη και τον χαιρετισμό του Δημάρχου Πρέβεζας Νίκου Γεωργάκου, ενώ θα ακολουθήσει κεντρική ομιλία του Υπουργού Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρη Παπαστεργίου.
Από εκεί και μετά, το πρόγραμμα αναπτύσσεται σε ένα ευρύ φάσμα θεμάτων που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή της δημόσιας συζήτησης: ευρωπαϊκές καλές πρακτικές για την ψηφιακή και πράσινη μετάβαση, κυκλική οικονομία, ψηφιακός μετασχηματισμός, δεξιότητες και μέλλον της εργασίας, Smart Cities, ηθική της Τεχνητής Νοημοσύνης και ψηφιακή διακυβέρνηση, έξυπνη ενέργεια, περιφερειακή ανάπτυξη και Smart Tourism.
Στο πρόγραμμα της πρώτης ημέρας συμμετέχουν, ο Γενικός Γραμματέας Συντονισμού Διαχείρισης Αποβλήτων Μανώλης Γραφάκος, ο Υφυπουργός Ανάπτυξης αρμόδιος για την Έρευνα και Καινοτομία Σταύρος Καλαφάτης, η πρόεδρος του ΣΕΠΕ Γιώτα Παπαρίδου, η Αλεξάνδρα-Σοφία Τόγια, Διευθύνουσα Σύμβουλος του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (Ε.Ο.ΑΝ.), Κωνσταντίνος Αραβώσης, Αντιπρόεδρος και Πρόεδρος του Κλάδου Αποβλήτων της Ρυθμιστικής Αρχής Αποβλήτων, Ενέργειας και Υδάτων (ΡΑΑΕΥ), στελέχη της Κοινωνίας της Πληροφορίας και του Ελληνικού Κέντρου Αμυντικής Καινοτομίας, καθώς και εκπρόσωποι των OTE, DOTSOFT, Elevate Greece, AVOKADO, ΔΑΠΕΕΠ, GEK TERNA και άλλων σημαντικών οργανισμών και επιχειρήσεων.
Από την κυβερνοασφάλεια και το MIT έως την Τεχνητή Νοημοσύνη και τη Ρομποτική
Ιδιαίτερα ισχυρό είναι και το πρόγραμμα του Σαββάτου 29 Αυγούστου, με τη συζήτηση να περνά στη βιωσιμότητα, την πράσινη μετάβαση στην εποχή της Τεχνητής Νοημοσύνης, τις νέες απαιτήσεις κυβερνοασφάλειας και τη σχέση AI και Robotics με τις ελληνικές επιχειρήσεις και τους Δήμους.
Ξεχωρίζει η παρουσία του Μιχάλη Μπλέτσα, Διοικητή της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας και Research Scientist & Director of Computing στο MIT Media Lab, σε ειδικό fireside chat για τις νέες προκλήσεις της κυβερνοασφάλειας.
Θα ακολουθήσει η ενότητα “Cybersecurity SOS”, με επίκεντρο το NIS2, το EU AI Act, τις νέες απαιτήσεις συμμόρφωσης και τις πραγματικές απειλές που αντιμετωπίζουν Δήμοι και μικρομεσαίες επιχειρήσεις.
Στο πρόγραμμα περιλαμβάνονται επίσης Fireside Chat με τη Microsoft, ειδική ενότητα για Artificial Intelligence & Robotics, καθώς και συζητήσεις για τη διαχείριση της ψηφιακής μετάβασης στη μετά-RRF εποχή και τον ρόλο της κοινωνίας των πολιτών στην ψηφιακή και πράσινη εποχή.
Το διήμερο θα ολοκληρωθεί με μια ιδιαίτερη στιγμή αφιερωμένη στην κοινωνική προσφορά: την τιμητική βράβευση Ελλήνων εθελοντών πυροσβεστών και εθελοντών δασοπροστασίας.
Ένα Summit διαφορετικό από τα συνηθισμένα
Το Digital Beach Summit επιστρέφει στην Πρέβεζα διατηρώντας την ταυτότητα που το έκανε να ξεχωρίσει από την πρώτη του διοργάνωση: μεταφέρει τον διάλογο για τις τεχνολογίες του μέλλοντος έξω από τα κλειστά συνεδριακά κέντρα και τον τοποθετεί σε ένα ανοιχτό, φυσικό περιβάλλον.
Στο Μονολίθι θα δημιουργηθεί και φέτος ένα ολοκληρωμένο υπαίθριο συνεδριακό σκηνικό, όπου η τεχνολογία συναντά κυριολεκτικά το φυσικό περιβάλλον, δίνοντας ιδιαίτερη ταυτότητα στις συζητήσεις για τις έξυπνες και βιώσιμες πόλεις του αύριο.
Η διοργάνωση πραγματοποιείται υπό την αιγίδα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, του Υπουργείου Εσωτερικών, του Υπουργείου Υποδομών και Μεταφορών, του Υπουργείου Περιβάλλοντος και Ενέργειας, της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας, της Εθνικής Αρχής Κυβερνοασφάλειας, του Πράσινου Ταμείου, του Ελληνικού Οργανισμού Ανακύκλωσης (ΕΟΑΝ), του Elevate Greece, του Συνδέσμου Επιχειρήσεων Πληροφορικής & Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) και του Πανελλήνιου Συνδέσμου Επιχειρήσεων Προστασίας Περιβάλλοντος (ΠΑΣΕΠΠΕ).
Το 3rd Digital Beach Summit 2026 υποστηρίζεται από ένα ευρύ δίκτυο επιχειρήσεων και οργανισμών, μεταξύ των οποίων οι ΑΚΤΩΡ – Όμιλος Εταιριών, COSMOTE, Αειφορική Ηπείρου, ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Olympios – Group of Companies, Cisco, Omega Technology, Novoville, Energy Plus, ORTEM Hellas, QUALCO Group, DOTSOFT, Τράπεζα Ηπείρου, OTS, ΔΑΠΕΕΠ, TEDRA, PLANO2 Consulting και ENA-ON.
Ως Knowledge Partners συμμετέχουν οι Microsoft, Avocado, Prisma Electronics, INBIΣ, ΕΛΚΑΚ και Open Robotics Group, ενισχύοντας τον επιστημονικό και τεχνολογικό χαρακτήρα του Summit.
Διοργάνωση: Δήμος Πρέβεζας
Συνδιοργάνωση: ISTROS Production
3rd Digital Beach Summit 2026
Παρασκευή 28 & Σάββατο 29 Αυγούστου 2026
Eco-Friendly Glamping Burano – Μονολίθι Πρέβεζας
Η συμμετοχή προϋποθέτει ηλεκτρονική εγγραφή:
https://www.eventbrite.com/e/3rd-digital-beach-summit-tickets-1991388212751?aff=oddtdtcreator
Πληροφορίες, πρόγραμμα και εγγραφές στην επίσημη ιστοσελίδα του Digital Beach Summit
https://digitalbeachsummit.com/
Βρείτε μας στα social media:
Facebook: Digital Beach Summit
Instagram: digitalbeachsummit
LinkedIn: Digital Beach Summit
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα