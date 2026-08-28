Δύο νέοι γραπτοί διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για προσλήψεις και θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο
ΕΛΛΑΔΑ
ΑΣΕΠ Δημόσιοι υπάλληλοι Διαγωνισμός

Δύο νέοι γραπτοί διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για προσλήψεις και θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο

Ο 3ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός θα αφορά την κάλυψη μόνιμων θέσεων, ενώ ξεχωριστή διαδικασία προβλέπεται για 29.978 θέσεις προϊσταμένων

Δύο νέοι γραπτοί διαγωνισμοί ΑΣΕΠ για προσλήψεις και θέσεις ευθύνης στο Δημόσιο
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Δύο μεγάλες γραπτές διαδικασίες του ΑΣΕΠ αναμένονται το επόμενο διάστημα, με τη μία να αφορά υποψηφίους που διεκδικούν την είσοδό τους στο Δημόσιο και τη δεύτερη ήδη υπηρετούντες δημοσίους υπαλλήλους που επιδιώκουν να καταλάβουν θέσεις ευθύνης.

Η πρώτη είναι ο 3ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός του ΑΣΕΠ, ο οποίος αναμένεται να διεξαχθεί τους επόμενους μήνες και θα αποτελέσει τη διαδικασία για την κάλυψη χιλιάδων μόνιμων θέσεων σε φορείς του Δημοσίου σε ολόκληρη τη χώρα.

Ενδεικτικά, μέσα στο 2026, από τους επιτυχόντες του προηγούμενου Πανελλήνιου Γραπτού Διαγωνισμού προκηρύχθηκαν 2.628 θέσεις κατηγορίας ΤΕ και 4.747 θέσεις κατηγορίας ΠΕ, δηλαδή συνολικά 7.375 θέσεις μέσω δύο προκηρύξεων Β΄ σταδίου.

Γραπτός διαγωνισμός για 29.978 θέσεις ευθύνης

Η δεύτερη διαδικασία αφορά τους ήδη υπηρετούντες στο Δημόσιο και προβλέπει πανελλαδικό γραπτό διαγωνισμό για την επιλογή προϊσταμένων.

Συνολικά πρόκειται για 29.978 θέσεις ευθύνης, από τις οποίες οι 410 αφορούν Γενικούς Διευθυντές, 5.100 Διευθυντές, 132 Υποδιευθυντές και 24.336 Τμηματάρχες.

Με βάση το νομοσχέδιο που βρίσκεται σε διαβούλευση και αναμένεται να ψηφιστεί τις επόμενες ημέρες, κατά την πρώτη εφαρμογή της νέας διαδικασίας η γραπτή εξέταση θα αντιστοιχεί στο 50% της συνολικής βαθμολογίας για τους διευθυντές και τους τμηματάρχες.

Πρόκειται για δύο διαφορετικές διαδικασίες: ο 3ος Πανελλήνιος Γραπτός Διαγωνισμός αφορά την κάλυψη μόνιμων θέσεων στο Δημόσιο, ενώ ο δεύτερος διαγωνισμός αφορά την επιλογή ήδη υπηρετούντων υπαλλήλων για θέσεις προϊσταμένων.
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