Κυνήγι λαγού με απρόοπτα στην Κίσσαμο, τον πυροβόλησε κατά λάθος φίλος του που ήταν μεθυσμένος

Ένα ασυνήθιστο περιστατικό με πυροβολισμό σημειώθηκε το βράδυ της Τετάρτης (26/8) σε περιοχή του Δήμου Κισσάμου,
με έναν 54χρονο να τραυματίζεται στα πόδια από κυνηγετικό όπλο
που κρατούσε 31χρονος φίλος του.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 31χρονος Αλβανός, ο οποίος πήγε στο σπίτι του 54χρονου Έλληνα, φέρεται να ήταν υπό την επήρεια αλκοόλ και του πρότεινε να πάνε μαζί για κυνήγι. Ο 54χρονος αρνήθηκε, παρά την επιμονή του φίλου του, και ο 31χρονος αποχώρησε. Λίγη ώρα αργότερα, όμως, επέστρεψε στο σπίτι, αυτή τη φορά έχοντας μαζί του έναν λαγό.
Υπό συνθήκες που ερευνώνται, το κυνηγετικό όπλο που κρατούσε εκπυρσοκρότησε, με αποτέλεσμα ο 54χρονος να δεχθεί σκάγια στα πόδια.
Ο τραυματίας μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες, με την κατάσταση της υγείας του να μην εμπνέει ανησυχία.
Ο 31χρονος μετέβη στη συνέχεια μόνος του στο Αστυνομικό Τμήμα και παραδόθηκε. Ο 54χρονος φέρεται να είπε στους αστυνομικούς ότι επρόκειτο για ατύχημα, αποδίδοντας τον πυροβολισμό σε λανθασμένο χειρισμό του όπλου από τον φίλο του, ο οποίος, όπως υποστήριξε, ήταν εμφανώς μεθυσμένος.
Από την αστυνομική έρευνα διαπιστώθηκε, πάντως, ότι το κυνηγετικό όπλο ανήκει σε τρίτο πρόσωπο, σε βάρος του οποίου αναμένεται επίσης να σχηματιστεί δικογραφία. Οι αρμόδιες Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν οι ακριβείς συνθήκες του περιστατικού.
Πηγή: creta24