Οι ιταλικές Αρχές διέκοψαν τις έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από σκάφος στο Ιόνιο Πέλαγος
Οι ιταλικές Αρχές διέκοψαν τις έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από σκάφος στο Ιόνιο Πέλαγος
Μόνη μας ελπίδα να πείσουμε τις ισπανικές Αρχές για τη συνέχεια των ερευνών, η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει κάνει αρκετά, λέει η οικογένεια του Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα που αγνοείται από τις 18 Αυγούστου
Τέλος στις έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα Ομπρεγόν, ο οποίος αγνοείται μετά την πτώση του από το σκάφος του στο Ιόνιο Πέλαγος, μεταξύ των ακτών της Σικελίας και της Ελλάδας, έβαλαν οι ιταλικές Αρχές, όπως επιβεβαίωσε την Πέμπτη η οικογένειά του.
Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο γιος του, Σέρχιο, μιλώντας σε ισπανικά μέσα, η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης ενημέρωσε την οικογένεια ότι οι ιταλικές αρμόδιες υπηρεσίες αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αφού τις είχαν παρατείνει για μερικές ημέρες. Η οικογένεια εκτιμά ότι οι ιταλικές επιχειρήσεις παρατάθηκαν έπειτα από τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση.
Ο Σέρχιο υπενθύμισε ακόμη ότι η θεία του, Νούρια, αδελφή του αγνοούμενου, είχε μεταβεί στις Συρακούσες της Σικελίας, όπου την περασμένη Τρίτη οι ιταλικές αρχές την είχαν διαβεβαιώσει ότι το πρωτόκολλο έρευνας παρέμενε ενεργό και ότι η περιοχή θα ελεγχόταν έως και πέντε φορές την ημέρα. Η ίδια βρισκόταν επίσης σε στενή επικοινωνία με το ισπανικό προξενείο στη Ρώμη και ήταν η πρώτη που ενημερώθηκε για τη διακοπή της επιχείρησης.
«Η μόνη λύση που μας απομένει είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ισπανικές αρχές να μας βοηθήσουν πραγματικά, ώστε οι έρευνες να συνεχιστούν για μερικές ακόμη ημέρες», δήλωσε ο γιος του επιχειρηματία, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του επειδή, όπως είπε, η ισπανική κυβέρνηση «δεν έκανε περισσότερα».
Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι θα έπρεπε να έχει υπάρξει μεγαλύτερη θεσμική και ψυχολογική στήριξη προς τη μητέρα του, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος.
Το επόμενο πρωί, αφού είχε πιάσει έναν τόνο και την ώρα που τον καθάριζε, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου 150 μιλίων από την ακτή.
Ο επιχειρηματίας πρόλαβε να φωνάξει για βοήθεια στη σύζυγό του: «Μέντσου, Μέντσου, σβήσε τη μηχανή». Εκείνη, όμως, πάγωσε από το σοκ και δεν κατάφερε να χειριστεί έγκαιρα το σκάφος, το οποίο συνέχισε να κινείται και απομακρύνθηκε από τον άνδρα.
Η γυναίκα παρέμεινε μόνη στο ακυβέρνητο σκάφος για τρεις ημέρες, χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας για να μπορέσει να ειδοποιήσει τις αρχές. Στο μεταξύ, ένας φίλος του ζευγαριού είχε ήδη σημάνει συναγερμό, καθώς διαπίστωσε ότι το σκάφος είχε αποκλίνει από την προγραμματισμένη πορεία του.
Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν επανήλθε το σήμα στο κινητό, η Κάρμεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τη στεριά και ενεργοποιήθηκε το διεθνές πρωτόκολλο διάσωσης.
Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέλαβαν τον έλεγχο του σκάφους και το οδήγησαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Πύλου, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι έρευνες στη θάλασσα για τον εντοπισμό του 66χρονου.
Η ιταλική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν δικά της αεροσκάφη, καθώς και εμπορικά πλοία που διέρχονταν από την περιοχή.
Ο συντονισμός έγινε από το Υποκέντρο Θαλάσσιας Διάσωσης του Ρέτζιο Καλάμπρια και οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή γύρω από την τελευταία γνωστή θέση του σκάφους, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο.
Σύμφωνα με όσα εξήγησε ο γιος του, Σέρχιο, μιλώντας σε ισπανικά μέσα, η ισπανική Υπηρεσία Θαλάσσιας Διάσωσης ενημέρωσε την οικογένεια ότι οι ιταλικές αρμόδιες υπηρεσίες αποφάσισαν να διακόψουν οριστικά τις επιχειρήσεις έρευνας και διάσωσης, αφού τις είχαν παρατείνει για μερικές ημέρες. Η οικογένεια εκτιμά ότι οι ιταλικές επιχειρήσεις παρατάθηκαν έπειτα από τη δημοσιότητα που έλαβε η υπόθεση.
Ο Σέρχιο υπενθύμισε ακόμη ότι η θεία του, Νούρια, αδελφή του αγνοούμενου, είχε μεταβεί στις Συρακούσες της Σικελίας, όπου την περασμένη Τρίτη οι ιταλικές αρχές την είχαν διαβεβαιώσει ότι το πρωτόκολλο έρευνας παρέμενε ενεργό και ότι η περιοχή θα ελεγχόταν έως και πέντε φορές την ημέρα. Η ίδια βρισκόταν επίσης σε στενή επικοινωνία με το ισπανικό προξενείο στη Ρώμη και ήταν η πρώτη που ενημερώθηκε για τη διακοπή της επιχείρησης.
«Η μόνη λύση που μας απομένει είναι να προσπαθήσουμε να πείσουμε τις ισπανικές αρχές να μας βοηθήσουν πραγματικά, ώστε οι έρευνες να συνεχιστούν για μερικές ακόμη ημέρες», δήλωσε ο γιος του επιχειρηματία, εκφράζοντας παράλληλα την απογοήτευσή του επειδή, όπως είπε, η ισπανική κυβέρνηση «δεν έκανε περισσότερα».
Συγκεκριμένα, υποστήριξε ότι θα έπρεπε να έχει υπάρξει μεγαλύτερη θεσμική και ψυχολογική στήριξη προς τη μητέρα του, η οποία ήταν αυτόπτης μάρτυρας του ατυχήματος.
Το ατύχημα και οι τρεις ημέρες ακυβερνησίαςΟ Μουτίλμπα ταξίδευε τακτικά με σκάφος στη Μεσόγειο μετά τη συνταξιοδότησή του. Τη Δευτέρα 17 Αυγούστου είχε αποπλεύσει από τις Συρακούσες με προορισμό την Πύλο, μαζί με τη σύζυγό του, Κάρμεν, ηλικίας 67 ετών.
Το επόμενο πρωί, αφού είχε πιάσει έναν τόνο και την ώρα που τον καθάριζε, γλίστρησε και έπεσε στη θάλασσα, σε απόσταση περίπου 150 μιλίων από την ακτή.
Ο επιχειρηματίας πρόλαβε να φωνάξει για βοήθεια στη σύζυγό του: «Μέντσου, Μέντσου, σβήσε τη μηχανή». Εκείνη, όμως, πάγωσε από το σοκ και δεν κατάφερε να χειριστεί έγκαιρα το σκάφος, το οποίο συνέχισε να κινείται και απομακρύνθηκε από τον άνδρα.
Η γυναίκα παρέμεινε μόνη στο ακυβέρνητο σκάφος για τρεις ημέρες, χωρίς κάλυψη κινητής τηλεφωνίας για να μπορέσει να ειδοποιήσει τις αρχές. Στο μεταξύ, ένας φίλος του ζευγαριού είχε ήδη σημάνει συναγερμό, καθώς διαπίστωσε ότι το σκάφος είχε αποκλίνει από την προγραμματισμένη πορεία του.
Την Παρασκευή 21 Αυγούστου, όταν επανήλθε το σήμα στο κινητό, η Κάρμεν κατάφερε να επικοινωνήσει με τη στεριά και ενεργοποιήθηκε το διεθνές πρωτόκολλο διάσωσης.
Οι υπηρεσίες διάσωσης ανέλαβαν τον έλεγχο του σκάφους και το οδήγησαν με ασφάλεια στο λιμάνι της Πύλου, ενώ παράλληλα ξεκίνησαν οι έρευνες στη θάλασσα για τον εντοπισμό του 66χρονου.
Η ιταλική Ακτοφυλακή ανακοίνωσε ότι στην επιχείρηση συμμετείχαν δικά της αεροσκάφη, καθώς και εμπορικά πλοία που διέρχονταν από την περιοχή.
Ο συντονισμός έγινε από το Υποκέντρο Θαλάσσιας Διάσωσης του Ρέτζιο Καλάμπρια και οι έρευνες επικεντρώθηκαν στην περιοχή γύρω από την τελευταία γνωστή θέση του σκάφους, περίπου 120 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά του Κάπο Σπαρτιβέντο.
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