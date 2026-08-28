Οι ιταλικές Αρχές διέκοψαν τις έρευνες για τον 66χρονο Ισπανό επιχειρηματία που έπεσε από σκάφος στο Ιόνιο Πέλαγος

Μόνη μας ελπίδα να πείσουμε τις ισπανικές Αρχές για τη συνέχεια των ερευνών, η ισπανική κυβέρνηση δεν έχει κάνει αρκετά, λέει η οικογένεια του Χουάν Χοσέ Μουτίλμπα που αγνοείται από τις 18 Αυγούστου