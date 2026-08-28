Σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα
Σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα
Τρεις είναι πλέον οι παραγωγικές μονάδες της εταιρείας - Το νέο εργοστάσιο βρίσκεται απέναντι από το σημείο της τραγωδίας του περασμένου Ιανουαρίου
Σε λειτουργία τέθηκε το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα, μετά τη χορήγηση της σχετικής άδειας από την Περιφέρεια Θεσσαλίας.
Η νέα παραγωγική μονάδα βρίσκεται απέναντι από το εργοστάσιο που καταστράφηκε και στεγάζεται σε ακίνητο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως Cash & Carry. Το ακίνητο είχε περάσει στην κατοχή της οικογένειας Τζωρτζιώτη και αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τη Βιολάντα ως αποθηκευτικός χώρος.
Το σχέδιο για τη μετατροπή του σε εργοστάσιο είχε ξεκινήσει πριν από την τραγωδία του περασμένου Ιανουαρίου όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη. Η Πολεοδομία Τρικάλων είχε χορηγήσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 άδεια αλλαγής χρήσης του ακινήτου σε βιομηχανικό χώρο.
Πλέον, η εταιρεία διαθέτει ξανά τρεις παραγωγικές μονάδες σε λειτουργία. Εκτός από το νέο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, λειτουργούν η μονάδα στη Λάρισα και το εργοστάσιο της Vitafree στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Φαρκαδόνας, τα οποία είχαν επίσης διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για τη διενέργεια ελέγχων.
Υπενθυμίζεται πως η τραγωδία στο εργοσάστιο Βιολάντα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026, όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρικάλων - Καρδίτσας. Η έκρηξη, περίπου στις 03:55, έγινε αισθητή σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από μεγάλη πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε σημαντικό τμήμα της παραγωγικής μονάδας. Πέντε εργαζόμενες, ηλικίας 35 έως 55 ετών, έχασαν τη ζωή τους, ενώ οκτώ ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα.
Η νέα παραγωγική μονάδα βρίσκεται απέναντι από το εργοστάσιο που καταστράφηκε και στεγάζεται σε ακίνητο που στο παρελθόν λειτουργούσε ως Cash & Carry. Το ακίνητο είχε περάσει στην κατοχή της οικογένειας Τζωρτζιώτη και αρχικά χρησιμοποιήθηκε από τη Βιολάντα ως αποθηκευτικός χώρος.
Το σχέδιο για τη μετατροπή του σε εργοστάσιο είχε ξεκινήσει πριν από την τραγωδία του περασμένου Ιανουαρίου όπου πέντε γυναίκες έχασαν τη ζωή τους μετά από έκρηξη. Η Πολεοδομία Τρικάλων είχε χορηγήσει από τον Σεπτέμβριο του 2025 άδεια αλλαγής χρήσης του ακινήτου σε βιομηχανικό χώρο.
Πλέον, η εταιρεία διαθέτει ξανά τρεις παραγωγικές μονάδες σε λειτουργία. Εκτός από το νέο εργοστάσιο στα Τρίκαλα, λειτουργούν η μονάδα στη Λάρισα και το εργοστάσιο της Vitafree στην Εθνική Οδό Τρικάλων-Φαρκαδόνας, τα οποία είχαν επίσης διακόψει προσωρινά τη λειτουργία τους για τη διενέργεια ελέγχων.
Υπενθυμίζεται πως η τραγωδία στο εργοσάστιο Βιολάντα σημειώθηκε τα ξημερώματα της 26ης Ιανουαρίου 2026, όταν ισχυρή έκρηξη συγκλόνισε το εργοστάσιο της μπισκοτοβιομηχανίας στο 6ο χιλιόμετρο της Εθνικής Οδού Τρικάλων - Καρδίτσας. Η έκρηξη, περίπου στις 03:55, έγινε αισθητή σε απόσταση αρκετών χιλιομέτρων και ακολουθήθηκε από μεγάλη πυρκαγιά, η οποία κατέστρεψε σημαντικό τμήμα της παραγωγικής μονάδας. Πέντε εργαζόμενες, ηλικίας 35 έως 55 ετών, έχασαν τη ζωή τους, ενώ οκτώ ακόμη άτομα μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο με τραύματα και αναπνευστικά προβλήματα.
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