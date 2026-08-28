Σε λειτουργία το νέο εργοστάσιο της Βιολάντα στα Τρίκαλα

Τρεις είναι πλέον οι παραγωγικές μονάδες της εταιρείας - Το νέο εργοστάσιο βρίσκεται απέναντι από το σημείο της τραγωδίας του περασμένου Ιανουαρίου