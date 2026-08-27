Νεκρός εντοπίστηκε 73χρονος που αγνοούνταν στη Ρόδο, έπεσε από ύψος πέντε μέτρων
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Νεκρός εντοπίστηκε 73χρονος που αγνοούνταν στη Ρόδο, έπεσε από ύψος πέντε μέτρων

Λίγες ώρες νωρίτερα είχε εκδοθεί Silver Alert για την εξαφάνισή του, βρέθηκε σε βραχώδη περιοχή στο Μόντε Σμιθ

Νεκρός εντοπίστηκε 73χρονος που αγνοούνταν στη Ρόδο, έπεσε από ύψος πέντε μέτρων
Τραγικό τέλος είχε η αναζήτηση ενός 73χρονου άνδρα στη Ρόδο, ο οποίος εντοπίστηκε νεκρός σε βραχώδη περιοχή στο Μόντε Σμιθ, σήμερα λίγο μετά τις 15:10 έπειτα από πτώση, από ύψος περίπου πέντε μέτρων.

Για την ανάσυρσή του στήθηκε μεγάλη επιχείρηση από διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, οι οποίοι κατάφεραν να προσεγγίσουν το δύσβατο σημείο και να ανασύρουν τον άνδρα. Όταν ολοκληρώθηκε η επιχείρηση, διαπιστώθηκε ότι ο 73χρονος ήταν νεκρός. Στο σημείο βρέθηκαν επίσης αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Ασφάλειας Ρόδου και του αρμόδιου Αστυνομικού Τμήματος, προκειμένου να διερευνήσουν τις ακριβείς συνθήκες κάτω από τις οποίες ο 73χρονος βρήκε τραγικό θάνατο.

Σύμφωνα με τις αρμόδιες Aρχές, λίγες ώρες νωρίτερα είχε εκδοθεί Silver Alert για την εξαφάνισή του, καθώς είχαν χαθεί τα ίχνη του.

Το αυτοκίνητο του 73χρονου εντοπίστηκε σε μικρή απόσταση από το σημείο όπου βρέθηκε νεκρός, στοιχείο που εξετάζεται στο πλαίσιο της έρευνας για να διαπιστωθεί τι ακριβώς συνέβη πριν από την πτώση. Οι έρευνες των αρμόδιων Aρχών βρίσκονται σε εξέλιξη.

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