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Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για ακυβέρνητο κότερο με τέσσερις επιβαίνοντες ανοιχτά των Αντίπαξων
Μεγάλη επιχείρηση διάσωσης για ακυβέρνητο κότερο με τέσσερις επιβαίνοντες ανοιχτά των Αντίπαξων
Το πλήρωμα του «Γοργόνα ΤΠ 383» εξέπεμψε σήμα κινδύνου τα μεσάνυχτα - Σκάφη του Λιμενικού από Ηγουμενίτσα και Παξούς έσπευσαν για βοήθεια
Σε επιχείρηση διάσωσης και ρυμούλκησης υπό δυσμενείς καιρικές συνθήκες εξελίχθηκε η περιπέτεια τεσσάρων ανθρώπων στα ανοιχτά των Αντίπαξων, όταν το κότερο στο οποίο επέβαιναν παρουσίασε πρόβλημα και έμεινε ακυβέρνητο μέσα στη νύχτα.
Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα, ενώ στην περιοχή επικρατούσε έντονος κυματισμός. Οι τέσσερις επιβαίνοντες του σκάφους με τα στοιχεία «Γοργόνα ΤΠ 383» ενημέρωσαν το Λιμεναρχείο και ζήτησαν άμεση συνδρομή.
Μετά το σήμα κινδύνου κινητοποιήθηκαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος από την Ηγουμενίτσα και τους Παξούς, τα οποία κατευθύνθηκαν στο σημείο όπου βρισκόταν το ακυβέρνητο κότερο.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στη θαλάσσια περιοχή, τα στελέχη του Λιμενικού κατάφεραν να προσεγγίσουν το σκάφος και να αναλάβουν τη ρυμούλκησή του προς ασφαλές σημείο.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το κότερο μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός κανενός από τους τέσσερις επιβαίνοντες. Οι Λιμενικές Αρχές παρακολουθούν παράλληλα την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, καθώς αναμένεται ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες.
Σύμφωνα με το kerkyrasimera.gr, το περιστατικό σημειώθηκε περίπου τα μεσάνυχτα, ενώ στην περιοχή επικρατούσε έντονος κυματισμός. Οι τέσσερις επιβαίνοντες του σκάφους με τα στοιχεία «Γοργόνα ΤΠ 383» ενημέρωσαν το Λιμεναρχείο και ζήτησαν άμεση συνδρομή.
Μετά το σήμα κινδύνου κινητοποιήθηκαν σκάφη του Λιμενικού Σώματος από την Ηγουμενίτσα και τους Παξούς, τα οποία κατευθύνθηκαν στο σημείο όπου βρισκόταν το ακυβέρνητο κότερο.
Παρά τις δύσκολες συνθήκες που επικρατούσαν στη θαλάσσια περιοχή, τα στελέχη του Λιμενικού κατάφεραν να προσεγγίσουν το σκάφος και να αναλάβουν τη ρυμούλκησή του προς ασφαλές σημείο.
Η επιχείρηση ολοκληρώθηκε με επιτυχία και το κότερο μεταφέρθηκε με ασφάλεια στο λιμάνι του Γάιου στους Παξούς.
Από το περιστατικό δεν αναφέρθηκε τραυματισμός κανενός από τους τέσσερις επιβαίνοντες. Οι Λιμενικές Αρχές παρακολουθούν παράλληλα την εξέλιξη των καιρικών συνθηκών στην ευρύτερη περιοχή του Ιονίου, καθώς αναμένεται ενίσχυση των ανέμων τις επόμενες ώρες.
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