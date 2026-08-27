Θεσσαλονίκη: 43χρονος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του και συνελήφθη να οδηγεί το αυτοκίνητό της μεθυσμένος
ΕΛΛΑΔΑ
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Θεσσαλονίκη: 43χρονος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του και συνελήφθη να οδηγεί το αυτοκίνητό της μεθυσμένος

Ο 43χρονος φέρεται να απείλησε την 39χρονη σύζυγό του και να άσκησε σε βάρος της σωματική βία

Θεσσαλονίκη: 43χρονος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του και συνελήφθη να οδηγεί το αυτοκίνητό της μεθυσμένος
Στράτος Λούβαρης
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Στη σύλληψη ενός 43χρονου, ο οποίος ξυλοκόπησε τη σύζυγό του και στη συνέχεια μετέτρεψε σε… πίστα τη Μουδανιών, προχώρησαν οι αστυνομικοί στη Θεσσαλονίκη.

Σύμφωνα με πληροφορίες, όλα έγιναν τα ξημερώματα της Τετάρτης, όταν ο άνδρας επιτέθηκε αρχικά στη 39χρονη σύζυγό του, χτυπώντας την με τα χέρια και πετώντας της ένα κινητό τηλέφωνο στο κεφάλι. Αμέσως μετά, μπήκε στο αυτοκίνητο της γυναίκας και ξεκίνησε να οδηγεί επικίνδυνα.

Οι αστυνομικοί της Τροχαίας τον εντόπισαν τελικά στην Ε.Ο. Θεσσαλονίκης – Μουδανιών, όπου διαπιστώθηκε ότι έκανε επικίνδυνους ελιγμούς έχοντας καταναλώσει αλκοόλ. Μάλιστα, ο 43χρονος αντιστάθηκε σθεναρά κατά την ακινητοποίησή του, ενώ στην κατοχή του βρέθηκε ένα μεταλλικό αιχμηρό αντικείμενο (χάρακτης).

Σε βάρος του σχηματίστηκε δικογραφία και θα οδηγηθεί ενώπιον του εισαγγελέα.

Στράτος Λούβαρης
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