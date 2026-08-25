Στα χέρια τις ΕΛΑΣ συμμορία που είχε ρημάξει 12 σπίτια σε δύο μήνες στη Ρόδο, δύο συλλήψεις

Στόχευαν σπίτια όταν έλειπαν οι ένοικοι





Όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με διακριτούς ρόλους και να πραγματοποιούσαν κλοπές και διαρρήξεις, αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα.







Σε μία από τις περιπτώσεις, ο 32χρονος έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας την ώρα της κλοπής και, σύμφωνα με την



Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράνομη οπλοκατοχή.



Οι 12 περιπτώσεις που εξιχνιάστηκαν Σύμφωνα με την



Συνολικά εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων οι 11 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα.



Ειδικότερα, αφορούν:



Κλείσιμο

* τρεις κλοπές από επιχειρήσεις,

* μία κλοπή από Ι.Χ. φορτηγό όχημα,

* μία αφαίρεση δικύκλου.



Εξαρθρώθηκε συμμορία που φέρεται να διέπραττε κλοπές και διαρρήξεις στη Ρόδο , με τις Αρχές να προχωρούν στη σύλληψη δύο ατόμων, ενός άνδρα 32 ετών και μιας γυναίκας 35 ετών. Από την έρευνα των αστυνομικών εξιχνιάστηκαν συνολικά 12 υποθέσεις, ενώ σε μία περίπτωση ο 32χρονος φέρεται να χρησιμοποίησε βία για να διαφύγει όταν έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη κατοικίας.Όπως διαπιστώθηκε, οι κατηγορούμενοι φέρονται να είχαν συγκροτήσει εγκληματική ομάδα με διακριτούς ρόλους και να πραγματοποιούσαν κλοπές και διαρρήξεις, αφαιρώντας χρήματα, τιμαλφή και άλλα αντικείμενα.Για τις μετακινήσεις τους φέρονται να χρησιμοποιούσαν οχήματα των οποίων δεν είχε ολοκληρωθεί η μεταβίβαση ή οχήματα που είχαν αφαιρέσει, ενώ στόχευαν κυρίως κατοικίες από τις οποίες απουσίαζαν οι ένοικοι.Σε μία από τις περιπτώσεις, ο 32χρονος έγινε αντιληπτός από τον ιδιοκτήτη της κατοικίας την ώρα της κλοπής και, σύμφωνα με την αστυνομική έρευνα , χρησιμοποίησε βία προκειμένου να διαφύγει μαζί με τα κλοπιμαία.Οι δύο συλληφθέντες κατηγορούνται, κατά περίπτωση, για σύσταση και συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, ληστεία, διάπραξη διακεκριμένων κλοπών, παραβάσεις του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας, νομιμοποίηση εσόδων από εγκληματική δραστηριότητα, αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος, καθώς και παράνομη οπλοκατοχή.Σύμφωνα με την Αστυνομία , από την εμπεριστατωμένη έρευνα προέκυψε ότι οι κατηγορούμενοι είχαν αναπτύξει εγκληματική δράση τουλάχιστον κατά το τελευταίο δίμηνο.Συνολικά εξιχνιάστηκαν 12 περιπτώσεις κλοπών, εκ των οποίων οι 11 τετελεσμένες και μία σε απόπειρα.Ειδικότερα, αφορούν:* επτά κλοπές από κατοικίες,* τρεις κλοπές από επιχειρήσεις,* μία κλοπή από Ι.Χ. φορτηγό όχημα,* μία αφαίρεση δικύκλου.

Οι αστυνομικοί, έπειτα από αξιολόγηση των στοιχείων που συγκεντρώθηκαν, ταυτοποίησαν τους δύο φερόμενους ως δράστες και σκιαγράφησαν τον τρόπο δράσης τους.



Κατασχέθηκαν αυτοκίνητο, δίκυκλο και κυνηγετικό όπλο Κατά την αστυνομική επιχείρηση κατασχέθηκαν ένα Ι.Χ.Ε. αυτοκίνητο, το οποίο, σύμφωνα με την Αστυνομία, είχε αγοραστεί με χρηματικό ποσό προερχόμενο από κλοπή, το κλεμμένο δίκυκλο, καθώς και ένα κυνηγετικό όπλο που φέρεται να είχε αφαιρεθεί.



Οι δύο συλληφθέντες οδηγήθηκαν στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.