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Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια
Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια
Επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη
Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας.
Στο σημείο επιχειρούν πλέον 84 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή.
Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
Στο σημείο επιχειρούν πλέον 84 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή.
Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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