Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια
ΕΛΛΑΔΑ
Φωτιά τώρα - Πυρκαγιές σε εξέλιξη Βοιωτία

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια

Επιχειρούν 84 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 ελικόπτερα και 4 αεροσκάφη

Μαίνεται η φωτιά σε δάσος στη Στεφάνη Βοιωτίας: Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις, επιχειρούν 8 εναέρια
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Ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις που επιχειρούν στη φωτιά που εκδηλώθηκε νωρίτερα σε δασική έκταση στην περιοχή Στεφάνη Βοιωτίας.

Στο σημείο επιχειρούν πλέον 84 πυροσβέστες με 28 οχήματα, 4 ομάδες πεζοπόρων τμημάτων της 1ης και 4ης ΕΜΟΔΕ, 4 αεροσκάφη και 4 ελικόπτερα εκ των οποίων το ένα για το συντονισμό τους. Συνδρομή στο έργο του Πυροσβεστικού Σώματος παρέχει ο Δήμος Τανάγρας με υδροφόρες.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική η φωτιά εκδηλώθηκε περίπου στις 15:30 και εξελίσσεται σε δύσβατο σημείο μακριά από κατοικημένη περιοχή.

Υπενθυμίζεται ότι, σήμερα, η περιοχή είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία 3).
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