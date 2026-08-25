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Η Ισραηλινή πρέσβης συναντήθηκε με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ: «Η Ελλάδα είναι πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ»
Η Ισραηλινή πρέσβης συναντήθηκε με τον αρχηγό ΓΕΕΘΑ: «Η Ελλάδα είναι πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ»
Η ισραηλινή πρεσβεία αναφέρεται στην αμυντική συνεργασία των δύο χωρών και στην κοινή τους δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα στην περιοχή
Συνάντηση με τον αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας, στρατηγό Δημήτριο Χούπη, είχε η πρέσβης του Ισραήλ στην Ελλάδα, Πνινάτ Γιανάι, με την ισραηλινή πρεσβεία στην Αθήνα να αναφέρεται μέσω ανάρτησής της στη στρατηγική αμυντική συνεργασία μεταξύ των δύο χωρών.
Στην ανάρτηση, η πρεσβεία χαρακτηρίζει τη συνάντηση «σημαντική και ουσιαστική», σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο βρέθηκε η ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ.
«Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αρχή της ανάρτησης.
Όπως σημειώνει στη συνέχεια η ισραηλινή πρεσβεία: «Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας».
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, με την πρεσβεία να τονίζει: «Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ».
Παράλληλα, εκφράζεται η πρόθεση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ το επόμενο διάστημα.
«Μαζί, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή», αναφέρεται στην ανάρτηση, η οποία καταλήγει: «Ισραήλ και Ελλάδα — μαζί, ενωμένοι».
Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας.
Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ.
Μαζί, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή.
Ισραήλ και Ελλάδα — μαζί, ενωμένοι».
Σημειώνεται ότι η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, ενώ επικεντρώθηκε σε ζητήματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, όπως και στα κοινά προγράμματα, στο πεδίο της Άμυνας.
Επιπλέον, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ προσέφερε ένα αναμνηστικό δώρο στην κυρία Πρέσβη, στο πλαίσιο της ανάληψης καθηκόντων της, στην Ελλάδα.
Η ανάρτηση του ΓΕΕΘΑ:
Στην ανάρτηση, η πρεσβεία χαρακτηρίζει τη συνάντηση «σημαντική και ουσιαστική», σημειώνοντας ότι στο επίκεντρο βρέθηκε η ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία Ελλάδας και Ισραήλ.
«Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι», αναφέρεται χαρακτηριστικά στην αρχή της ανάρτησης.
Όπως σημειώνει στη συνέχεια η ισραηλινή πρεσβεία: «Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας».
Ιδιαίτερη αναφορά γίνεται στον χαρακτήρα των σχέσεων μεταξύ των δύο χωρών, με την πρεσβεία να τονίζει: «Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ».
Παράλληλα, εκφράζεται η πρόθεση για περαιτέρω εμβάθυνση της συνεργασίας Ελλάδας και Ισραήλ το επόμενο διάστημα.
«Μαζί, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή», αναφέρεται στην ανάρτηση, η οποία καταλήγει: «Ισραήλ και Ελλάδα — μαζί, ενωμένοι».
Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι. 🇮🇱🇬🇷— Israel in Greece 🇮🇱🇬🇷 (@IsraelinGreece) August 25, 2026
Μια σημαντική και ουσιαστική συνάντηση σήμερα με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας @hndgspio Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας,… pic.twitter.com/OIa9gwnKFd
Η ανακοίνωση της ισραηλινής πρεσβείας«Φίλοι. Εταίροι. Σύμμαχοι. Μια σημαντική και ουσιαστική συνάντηση σήμερα με τον Αρχηγό του Γενικού Επιτελείου Εθνικής Άμυνας Στρατηγό Δημήτριο Χούπη.
Είχαμε μια εις βάθος συζήτηση για την ισχυρή και στρατηγική αμυντική συνεργασία, και στον τομέα της ασφάλειας, μεταξύ Ισραήλ και Ελλάδας, η οποία βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη, τα κοινά συμφέροντα και την κοινή μας δέσμευση για την ασφάλεια και τη σταθερότητα της περιοχής μας.
Η Ελλάδα είναι ένας πραγματικός φίλος και στρατηγικός σύμμαχος του Ισραήλ.
Μαζί, θα συνεχίσουμε να εμβαθύνουμε αυτή την τόσο σημαντική συνεργασία και να την κάνουμε ακόμη πιο ισχυρή.
Ισραήλ και Ελλάδα — μαζί, ενωμένοι».
Σημειώνεται ότι η συνάντηση διεξήχθη σε πολύ καλό κλίμα, ενώ επικεντρώθηκε σε ζητήματα γεωπολιτικού ενδιαφέροντος, όπως και στα κοινά προγράμματα, στο πεδίο της Άμυνας.
Επιπλέον, ο Αρχηγός ΓΕΕΘΑ προσέφερε ένα αναμνηστικό δώρο στην κυρία Πρέσβη, στο πλαίσιο της ανάληψης καθηκόντων της, στην Ελλάδα.
Η ανάρτηση του ΓΕΕΘΑ:
📆 25 Αυγούστου 2026— ΓΕΕΘΑ-HNDGS (@hndgspio) August 25, 2026
🇬🇷 🇮🇱 Συνάντηση του Αρχηγού #ΓΕΕΘΑ Στρατηγού Δημήτριου Χούπη με τη νέα Πρέσβη του Ισραήλ στην Ελλάδα, κα Pninat YANAI#HNDGS #ΈνοπλεςΔυνάμεις@Hellenic_MOD @HAspokesman @NavyGR @HAFspokesperson @IsraelinGreece pic.twitter.com/LsiOlquPMK
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