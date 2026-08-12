Ηλικιωμένος έβαλε μαχαίρι στον λαιμό ανηλίκου μέσα σε κατάστημα στην Ναύπακτο, υποστήριξε πως έκανε «αστείο»

Το παιδί, φοβισμένο και αναστατωμένο, περιέγραψε στη μητέρα του όσα, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν συμβεί και η οικογένεια ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία - Ο 70χρονος, μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα λόγω της ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει