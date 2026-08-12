Ηλικιωμένος έβαλε μαχαίρι στον λαιμό ανηλίκου μέσα σε κατάστημα στην Ναύπακτο, υποστήριξε πως έκανε «αστείο»
ΕΛΛΑΔΑ
Ναύπακτος Ηλικιωμένος Ανήλικος Μαχαίρι

Ηλικιωμένος έβαλε μαχαίρι στον λαιμό ανηλίκου μέσα σε κατάστημα στην Ναύπακτο, υποστήριξε πως έκανε «αστείο»

Το παιδί, φοβισμένο και αναστατωμένο, περιέγραψε στη μητέρα του όσα, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν συμβεί και η οικογένεια ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία - Ο 70χρονος, μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος με εντολή εισαγγελέα λόγω της ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει

Ηλικιωμένος έβαλε μαχαίρι στον λαιμό ανηλίκου μέσα σε κατάστημα στην Ναύπακτο, υποστήριξε πως έκανε «αστείο»
1 ΣΧΟΛΙΟ
Ηλικιωμένος φέρεται να απείλησε ανήλικο με μαχαίρι στη Ναύπακτο όταν εκείνο πήγε να  ψωνίσει στην επιχείρησή του. Σύμφωνα με τα όσα καταγγέλθηκαν στην Αστυνομία και αναμεταδίδει το Nafpaktianews.gr το παιδί πήγε σε μαγαζί της πόλης για να ψωνίσει, όπου μέσα βρισκόταν ο 70χρονος ιδιοκτήτης της επιχείρησης. 

Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ο ηλικιωμένος άνδρας φέρεται να έβγαλε μαχαίρι, να το έφερε κοντά στον λαιμό του ανηλίκου και να τον απείλησε ότι θα του κάνει κακό.

Το παιδί απομακρύνθηκε από το σημείο και επέστρεψε στο σπίτι του, φοβισμένο και αναστατωμένο. Εκεί περιέγραψε στη μητέρα του όσα, σύμφωνα με την καταγγελία, είχαν συμβεί και η οικογένεια ενημέρωσε άμεσα την Αστυνομία.

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 70χρονου, ο οποίος οδηγήθηκε στο Αστυνομικό Τμήμα και έδωσε τη δική του εκδοχή για το περιστατικό. Ο ηλικιωμένος φέρεται να υποστήριξε στην κατάθεσή του ότι μπέρδεψε τον ανήλικο με άλλο παιδί που γνώριζε και ότι η ενέργειά του έγινε ως «αστείο», χωρίς, όπως ισχυρίστηκε, να έχει πρόθεση να του προκαλέσει κακό.

Ο 70χρονος, μετά τη σύλληψή του, αφέθηκε ελεύθερος το ίδιο βράδυ με εντολή εισαγγελέα λόγω της ηλικίας του και των προβλημάτων υγείας που αντιμετωπίζει.  

Η υπόθεση έχει πλέον πάρει τον δρόμο της Δικαιοσύνης.
1 ΣΧΟΛΙΟ

Thema Insights

Μαζωνάκης - Μαροσούλης - Κοταρίδης: Η συνεργασία που αλλάζει τη διασκέδαση!

Ένα νέο κεφάλαιο στην ελληνική ψυχαγωγία γράφεται με πρωταγωνιστές που γνωρίζουν καλά πώς να μετατρέπουν τη διασκέδαση σε εμπειρία: Ο Γιώργος Μαζωνάκης και ο όμιλος ΜΚ Group (Μαροσούλη - Κοταρίδη) ενώνουν ξανά τις δυνάμεις τους σε μια συνεργασία με πολλαπλές διαστάσεις.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης