Σχολικά τώρα για λιγότερο άγχος μετά!

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Η σωστή προετοιμασία δεν αφορά μόνο τα σχολικά είδη. Περιλαμβάνει και τα σχολικά βιβλία, την επιλογή της κατάλληλης τσάντας, τον εξοπλισμό για το διάλειμμα και όλα εκείνα τα μικρά αλλά απαραίτητα αντικείμενα, που θα συνοδεύουν το παιδί σε όλη τη σχολική χρονιά. Όσο πιο έγκαιρα γίνουν αυτές οι αγορές, τόσο πιο ήρεμα θα ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά για όλη την οικογένεια.

Ξεκινήστε με μια μικρή απογραφή





Πριν βγεις για ψώνια, άνοιξε τα ντουλάπια και δες τι έχει μείνει από την προηγούμενη χρονιά. Πολλά είδη μπορεί να είναι ακόμη σε άριστη κατάσταση και να χρησιμοποιηθούν ξανά. Έτσι θα αποφύγεις περιττές αγορές και θα εστιάσεις μόνο σε όσα πραγματικά χρειάζονται αντικατάσταση.

Είναι επίσης μια καλή ευκαιρία να συμμετέχει και το ίδιο το παιδί στη διαδικασία. Όταν βοηθά στη λίστα των αγορών, νιώθει πιο υπεύθυνο και προετοιμάζεται ψυχολογικά για την επιστροφή στο σχολείο.

Τα βασικά σχολικά είδη που δεν πρέπει να λείπουν

Υπάρχουν κάποια αντικείμενα που χρησιμοποιούνται καθημερινά και αξίζει να επιλέγονται με προσοχή. Ένα καλό στυλό που γράφει ομαλά, ποιοτικά μολύβια που ξύνονται εύκολα, γόμες που δεν μουτζουρώνουν, ξύστρες με δοχείο, μαρκαδόροι υπογράμμισης, ξυλομπογιές, χάρακες, κόλλες και ψαλίδια είναι μικρές λεπτομέρειες που κάνουν τη διαφορά στην καθημερινότητα του μαθητή.

Δεν χρειάζεται να γεμίσεις το γραφείο του με δεκάδες ίδια προϊόντα. Προτίμησε ποιοτικά είδη που θα αντέξουν όλη τη χρονιά και, αν είναι δυνατόν, αγόρασε μερικά επιπλέον για να υπάρχουν διαθέσιμα όταν χρειαστούν.

Τετράδια: περισσότερα από μια απλή αγορά

Τα τετράδια είναι από τα πιο σημαντικά κομμάτια της σχολικής προετοιμασίας. Ανάλογα με την τάξη και τις οδηγίες του σχολείου, θα χρειαστούν διαφορετικά μεγέθη, αριθμοί φύλλων και είδη. Πέρα όμως από την πρακτική τους χρήση, ένα όμορφο εξώφυλλο ή ένα αγαπημένο σχέδιο μπορεί να κάνει το παιδί να χαίρεται περισσότερο τη μελέτη του. Μικρές επιλογές, όπως διαφορετικά χρώματα για κάθε μάθημα, βοηθούν επίσης στην καλύτερη οργάνωση της σχολικής τσάντας και του διαβάσματος στο σπίτι.





Sentio Τετράδιο Σπιράλ A4 Too Pretty 80 Φύλλα

Το σπιράλ τετράδιο 17x25 με 80 φύλλα είναι η ιδανική επιλογή για το σχολείο. Διαθέτει ανθεκτικό, πλαστικοποιημένο χάρτινο εξώφυλλο, που προστατεύει το περιεχόμενο και διατηρεί το τετράδιο σε άριστη κατάσταση, ακόμα και με συχνή χρήση.

Οι εσωτερικές σελίδες είναι κατασκευασμένες από χαρτί 70 gr με ριγέ γραμμογράφηση, προσφέροντας άνετη γραφή και οργανωμένες σημειώσεις. Παράλληλα, το ενισχυμένο οπισθόφυλλο από χαρτί 290 gr εξασφαλίζει επιπλέον στήριξη και προστατεύει αποτελεσματικά τις τελευταίες σελίδες, ώστε το τετράδιό σου να παραμένει ανθεκτικό μέχρι την τελευταία ημέρα χρήσης.

Η σωστή σχολική τσάντα αξίζει την επένδυση

Η σχολική τσάντα είναι ίσως η σημαντικότερη αγορά της χρονιάς. Θα χρησιμοποιείται καθημερινά, επομένως πρέπει να συνδυάζει άνεση, αντοχή και εργονομία.

Επίλεξε μία τσάντα με ενισχυμένη πλάτη, άνετους ιμάντες και αρκετές θήκες, ώστε να κατανέμεται σωστά το βάρος. Αν το παιδί είναι μικρότερο σε ηλικία, αξίζει να δοκιμάσει την τσάντα πριν την αγορά για να βεβαιωθείς ότι εφαρμόζει σωστά στο σώμα του.

Φυσικά, σημαντικό ρόλο παίζει και το σχέδιο. Όταν η τσάντα αρέσει πραγματικά στο παιδί, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται λίγο πιο ευχάριστη.



Goomby Τσάντα Trolley Δημοτικού Capybara

Επιστροφή στο σχολείο με το ολοκαίνουριο, design-άτο, σχολικό trolley Capybara από τη Goomby! Διαθέτει ευρύχωρες θήκες για να παίρνει μαζί όλα τα σχολικά που χρειάζεται για το μάθημα, ενισχυμένο πάτο και ανθεκτικά ροδάκια για να μεταφέρει με άνεση τα βιβλία και να μην επιβαρύνεται η σπονδυλική στήλη του μικρού μαθητή.

Κασετίνα: ο μικρός βοηθός κάθε μαθητή



Η κασετίνα ανοίγει και κλείνει δεκάδες φορές μέσα στη μέρα. Για αυτό χρειάζεται να είναι ανθεκτική, πρακτική και αρκετά ευρύχωρη, ώστε να χωρά όλα τα απαραίτητα χωρίς να γίνεται υπερβολικά βαριά.

Μια σωστή κασετίνα περιλαμβάνει συνήθως στυλό, μολύβια, γόμα, ξύστρα, χάρακα και λίγες ξυλομπογιές ή μαρκαδόρους. Όσο πιο οργανωμένα είναι τα αντικείμενα, τόσο πιο εύκολα θα βρίσκει το παιδί ό,τι χρειάζεται κατά τη διάρκεια του μαθήματος.





Polo Κασετίνα Διπλή Cute Fox

Η διπλή κασετίνα της POLO συνδυάζει λειτουργικότητα και άνεση, αποτελώντας την ιδανική επιλογή για το σχολείο, το φροντιστήριο ή κάθε εκπαιδευτική δραστηριότητα. Διαθέτει δύο ευρύχωρες, ξεχωριστές θήκες με εσωτερικά θυλάκια, που βοηθούν στην τακτοποιημένη αποθήκευση στυλό, μολυβιών και άλλων μικροαντικειμένων. Ο πρακτικός σχεδιασμός της εξασφαλίζει εύκολη οργάνωση και γρήγορη πρόσβαση σε όλα τα απαραίτητα, ώστε κάθε μαθητής να έχει πάντα τα είδη γραφής του συγκεντρωμένα και έτοιμα για χρήση.

Δοχεία φαγητού για ένα πιο ευχάριστο διάλειμμα

Το κολατσιό αποτελεί σημαντικό μέρος της καθημερινότητας στο σχολείο και γι' αυτό αξίζει να επενδύσεις σε ένα καλό δοχείο φαγητού.

Επίλεξε δοχεία που κλείνουν καλά, καθαρίζονται εύκολα και διατηρούν το φαγητό ασφαλές μέχρι το διάλειμμα. Τα μοντέλα με χωρίσματα βοηθούν, ώστε να μεταφέρονται διαφορετικά τρόφιμα χωρίς να ανακατεύονται, ενώ τα επαναχρησιμοποιούμενα παγούρια συμπληρώνουν ιδανικά τον εξοπλισμό του παιδιού.





Φαγητοδοχείο & Παγούρι Stitch & Angel

Το ιδανικό σετ για τη μεταφορά γεύματος, σνακ και νερού στο σχολείο, στις εξωσχολικές δραστηριότητες ή στις εκδρομές. Περιλαμβάνει δοχείο φαγητού και παγούρι, διακοσμημένα με τον αγαπημένο παιδικό ήρωα, που θα κάνει κάθε διάλειμμα ακόμα πιο ευχάριστο. Ένας πρακτικός και όμορφος συνδυασμός, που προσφέρει άνεση στην καθημερινότητα και ενθουσιάζει κάθε μικρό μαθητή.

Η νέα τάση που διευκολύνει πραγματικά τους γονείς

Για άλλη μια χρονιά, το Πλαίσιο έρχεται να κάνει τη σχολική προετοιμασία πιο εύκολη από ποτέ, με μια έξυπνη υπηρεσία που λύνει τα χέρια των γονιών.

Όλα τα βιβλία της τάξης συγκεντρώνονται σε ένα ολοκληρωμένο πακέτο, έτοιμο και ντυμένο, για να φτάσει απευθείας στα χέρια του μαθητή. Χωρίς άγχος, χωρίς ξεχασμένους τίτλους και χωρίς την ταλαιπωρία της τελευταίας στιγμής.

Μην αφήνετε τις αγορές για την τελευταία στιγμή

Όσο πλησιάζει η έναρξη της σχολικής χρονιάς, τόσο αυξάνεται η κίνηση στα καταστήματα. Αυτό σημαίνει περισσότερη αναμονή, λιγότερες διαθέσιμες επιλογές και μεγαλύτερη πίεση για όλους.

Ξεκινώντας τις αγορές λίγες εβδομάδες νωρίτερα, έχετε τον χρόνο να συγκρίνετε προϊόντα, να εκμεταλλευτείτε προσφορές και να επιλέξετε ακριβώς ό,τι χρειάζεται το παιδί σας, χωρίς βιασύνη.