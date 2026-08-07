Εντοπίστηκε φυτεία με περισσότερα από 2.000 δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη δασική περιοχή στην Φθιώτιδα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Φθιώτιδα Κάνναβη Συλλήψεις

Εντοπίστηκε φυτεία με περισσότερα από 2.000 δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη δασική περιοχή στην Φθιώτιδα, δείτε βίντεο

Από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς συνελήφθησαν 2 άτομα και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός συνεργού τους - Το προσδοκώμενο όφελος εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ

Εντοπίστηκε φυτεία με περισσότερα από 2.000 δενδρύλλια κάνναβης σε δύσβατη δασική περιοχή στην Φθιώτιδα, δείτε βίντεο
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Φυτεία με περισσότερα από 2.000 δενδρύλλια κάνναβης εντοπίστηκε σε δύσβατη δασική περιοχή στην Φθιώτιδα, που εκτείνονταν σε 6 ειδικά διαμορφωμένα και εκχερσωμένα επίπεδα.

Για την υπόθεση συνελήφθησαν 2 αλλοδαποί άνδρες και ταυτοποιήθηκαν τα στοιχεία ενός αλλοδαπού συνεργού τους και σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για τα αδικήματα της εγκληματικής οργάνωσης και της παράβασης της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά.

Ειδικότερα, χθες (6/8) το πρωί, μετά από οργανωμένη αστυνομική επιχείρηση των αστυνομικών του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κιλκίς, με τη συνδρομή και αστυνομικών της Ειδικής Κατασταλτικής Αντιτρομοκρατικής Μονάδας (Ε.Κ.Α.Μ.), εντοπίστηκαν οι συλληφθέντες σε δύσβατη δασική περιοχή της Φθιώτιδας, να καλλιεργούν φυτεία δενδρυλλίων κάνναβης, σε ειδικά διαμορφωμένα και εκχερσωμένα επίπεδα.

Η φυτεία με τα δενδρύλλια κάνναβης εκτείνονταν σε 6 διαφορετικά επίπεδα, τα οποία συνδέονταν με αυτοσχέδια μονοπάτια και καλλιεργούνταν συνολικά 2.033 δενδρύλλια κάνναβης, ύψους έως 2 μέτρων, τα οποία εκριζώθηκαν και κατασχέθηκαν.

Δείτε βίντεο:



Στον χώρο της φυτείας βρέθηκαν εργαλεία για την καλλιέργεια των δενδρυλλίων, συσκευασίες με λιπάσματα, εξοπλισμός για την άρδευση των δενδρυλλίων, 2 σκηνές, 1 αυτοσχέδια κουζίνα και διάφορα προσωπικά είδη.

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Στην κατοχή του ενός συλληφθέντα βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 2 κινητά τηλέφωνα.

Το προσδοκώμενο οικονομικό όφελος από την παράνομη δραστηριότητά τους εκτιμάται ότι ξεπερνά τα 2 εκατομμύρια ευρώ.

Οι συλληφθέντες, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος τους, θα οδηγηθούν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Λαμίας.
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