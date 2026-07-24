Ε65: Το τέλος μιας διαδρομής 20 ετών, πώς ολοκληρώθηκε ο πιο δύσκολος αυτοκινητόδρομος της χώρας
Ε65: Το τέλος μιας διαδρομής 20 ετών, πώς ολοκληρώθηκε ο πιο δύσκολος αυτοκινητόδρομος της χώρας
Από την οικονομική κρίση και το πάγωμα των εργοταξίων έως τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, που περιορίζει τη διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία σε μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά - Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία
Με τον Ε65 να παραδίδεται πλέον ολοκληρωμένος στην κυκλοφορία, σήμερα το μεσημέρι πέφτει η αυλαία στον μεγαλύτερο κύκλο οδικών παραχωρήσεων που γνώρισε η χώρα τις τελευταίες δύο δεκαετίες.
Ένα πρόγραμμα έργων που ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000, πάγωσε με την οικονομική κρίση, επανασχεδιάστηκε μέσα από δύσκολες χρηματοοικονομικές συνθήκες και κατέληξε να αλλάξει ριζικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της Ελλάδας. Ο αυτοκινητόδρομος της Κεντρικής Ελλάδας υπήρξε το πιο δύσκολο και περιπετειώδες κεφάλαιο αυτής της διαδρομής, καθώς κινδύνευσε να μείνει ημιτελής μέχρι να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωσή του έπειτα από πολυετείς διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η χθεσινή παράδοση του βόρειου τμήματος, από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, θέτει σε πλήρη λειτουργία τον αυτοκινητόδρομο μήκους 182,1 χιλιομέτρων, που συνδέει τη Λαμία με την Εγνατία και δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό διάδρομο μεταφορών μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ελλάδας.
Όπως ανέφερε, το 2009 οι τράπεζες αποχώρησαν από τη χρηματοδότηση, τα εργοτάξια όλων των παραχωρήσεων έκλεισαν και η ΤΕΡΝΑ συνέχισε μόνη της για περίπου ενάμιση χρόνο, χωρίς δυνατότητα να εισπράξει χρήματα, μέχρι που αναγκάστηκε και εκείνη να διακόψει τις εργασίες.
Κατά την επανεκκίνηση των έργων, ξένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι εισηγήθηκαν να εγκαταλειφθεί μέρος του αυτοκινητοδρόμου, θεωρώντας ότι το βόρειο τμήμα δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο. Σύμφωνα με τον κ. Περιστέρη, η πρόταση αυτή θα κόστιζε στο Ελληνικό Δημόσιο περίπου 800 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, χωρίς ποτέ να ολοκληρωθεί ο δρόμος.
Τελικά αποφασίστηκε να προχωρήσει μόνο το κεντρικό τμήμα Ξυνιάδα – Τρίκαλα, μήκους 77,6 χιλιομέτρων, ενώ τα τμήματα Λαμία – Ξυνιάδα και Τρίκαλα – Εγνατία χαρακτηρίστηκαν «αναβαλλόμενα». Έτσι, όταν το έργο παραδόθηκε το 2017, ο Ε65 ήταν ένας ουσιαστικά «τυφλός» αυτοκινητόδρομος που ξεκινούσε και κατέληγε στη μέση της διαδρομής.
Η επόμενη μεγάλη μάχη δόθηκε στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως παραδέχτηκε κατά την ομιλία του στην τελετή έγκαιρων και ο Πρωθυπουργός αμφισβητούσε την αναγκαιότητα του βόρειου τμήματος, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί διαπραγμάτευση περίπου ενάμιση έτους.
Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέδωσε καθοριστικό ρόλο στην προσωπική παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως είπε, έπεισε την Επιτροπή ότι ένας αυτοκινητόδρομος που σταματά στη μέση δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε.
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Ένα πρόγραμμα έργων που ξεκίνησε τη δεκαετία του 2000, πάγωσε με την οικονομική κρίση, επανασχεδιάστηκε μέσα από δύσκολες χρηματοοικονομικές συνθήκες και κατέληξε να αλλάξει ριζικά τον συγκοινωνιακό χάρτη της Ελλάδας. Ο αυτοκινητόδρομος της Κεντρικής Ελλάδας υπήρξε το πιο δύσκολο και περιπετειώδες κεφάλαιο αυτής της διαδρομής, καθώς κινδύνευσε να μείνει ημιτελής μέχρι να εξασφαλιστεί η ολοκλήρωσή του έπειτα από πολυετείς διαπραγματεύσεις με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.
Η χθεσινή παράδοση του βόρειου τμήματος, από την Καλαμπάκα έως την Εγνατία Οδό, θέτει σε πλήρη λειτουργία τον αυτοκινητόδρομο μήκους 182,1 χιλιομέτρων, που συνδέει τη Λαμία με την Εγνατία και δημιουργεί έναν νέο αναπτυξιακό διάδρομο μεταφορών μεταξύ Ανατολικής και Δυτικής Ελλάδας.
Το έργο που πέρασε «από σαράντα κύματα»Τη δύσκολη διαδρομή του έργου περιέγραψε χθες στην τελετή εγκαινίων ο πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, Γιώργος Περιστέρης, υπενθυμίζοντας ότι η σύμβαση παραχώρησης υπογράφηκε το 2007, λίγο πριν ξεσπάσει η διεθνής χρηματοπιστωτική κρίση.
Όπως ανέφερε, το 2009 οι τράπεζες αποχώρησαν από τη χρηματοδότηση, τα εργοτάξια όλων των παραχωρήσεων έκλεισαν και η ΤΕΡΝΑ συνέχισε μόνη της για περίπου ενάμιση χρόνο, χωρίς δυνατότητα να εισπράξει χρήματα, μέχρι που αναγκάστηκε και εκείνη να διακόψει τις εργασίες.
Κατά την επανεκκίνηση των έργων, ξένοι χρηματοοικονομικοί σύμβουλοι εισηγήθηκαν να εγκαταλειφθεί μέρος του αυτοκινητοδρόμου, θεωρώντας ότι το βόρειο τμήμα δεν ήταν οικονομικά βιώσιμο. Σύμφωνα με τον κ. Περιστέρη, η πρόταση αυτή θα κόστιζε στο Ελληνικό Δημόσιο περίπου 800 εκατ. ευρώ σε αποζημιώσεις, χωρίς ποτέ να ολοκληρωθεί ο δρόμος.
Τελικά αποφασίστηκε να προχωρήσει μόνο το κεντρικό τμήμα Ξυνιάδα – Τρίκαλα, μήκους 77,6 χιλιομέτρων, ενώ τα τμήματα Λαμία – Ξυνιάδα και Τρίκαλα – Εγνατία χαρακτηρίστηκαν «αναβαλλόμενα». Έτσι, όταν το έργο παραδόθηκε το 2017, ο Ε65 ήταν ένας ουσιαστικά «τυφλός» αυτοκινητόδρομος που ξεκινούσε και κατέληγε στη μέση της διαδρομής.
Η επόμενη μεγάλη μάχη δόθηκε στις Βρυξέλλες. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όπως παραδέχτηκε κατά την ομιλία του στην τελετή έγκαιρων και ο Πρωθυπουργός αμφισβητούσε την αναγκαιότητα του βόρειου τμήματος, με αποτέλεσμα να απαιτηθεί διαπραγμάτευση περίπου ενάμιση έτους.
Ο επικεφαλής της ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ απέδωσε καθοριστικό ρόλο στην προσωπική παρέμβαση του Κυριάκου Μητσοτάκη, ο οποίος, όπως είπε, έπεισε την Επιτροπή ότι ένας αυτοκινητόδρομος που σταματά στη μέση δεν μπορούσε να εξυπηρετήσει τον σκοπό για τον οποίο σχεδιάστηκε.
Διαβάστε περισσότερα στο newmoney.gr.
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