Ε65: Το τέλος μιας διαδρομής 20 ετών, πώς ολοκληρώθηκε ο πιο δύσκολος αυτοκινητόδρομος της χώρας

Από την οικονομική κρίση και το πάγωμα των εργοταξίων έως τη χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης και την ολοκλήρωση του αυτοκινητοδρόμου, που περιορίζει τη διαδρομή από τη Λαμία έως την Εγνατία σε μόλις 1 ώρα και 45 λεπτά - Παραδίδεται σήμερα στην κυκλοφορία