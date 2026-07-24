Live η κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
ΕΛΛΑΔΑ
Κίνηση στους δρόμους

Live η κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά

Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας

Live η κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Αυξημένη είναι και σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής.

Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τον Κόμβο Καλυφτάκη.

Δείτε live την πορεία της κίνησης


Live η κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά



Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην κάθοδο της Κηφισίας.

Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων.

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