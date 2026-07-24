Στο IST College, η καλλιέργεια των ταλέντων, η ενθάρρυνση της ανεξάρτητης σκέψης και η δημιουργικότητα δίνουν στους φοιτητές και τις φοιτήτριες τα εφόδια για την μελλοντική επαγγελματική τους πορεία στον σύγχρονο κόσμο.
Live η κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Live η κίνηση στους δρόμους: Στο κόκκινο ο Κηφισός, καθυστερήσεις σε Κηφισίας και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά
Η κίνηση στους δρόμους της Αθήνας
Αυξημένη είναι και σήμερα, Παρασκευή 24 Ιουλίου, η κίνηση σε αρκετούς κεντρικούς δρόμους της Αττικής.
Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τον Κόμβο Καλυφτάκη.
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην κάθοδο της Κηφισίας.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων.
Καθυστερήσεις σημειώνονται στον Κηφισό και στα δύο ρεύματα, κυρίως στην άνοδο, όπου έχουν σχηματιστεί μεγάλες ουρές από τη Λεωφόρο Αθηνών έως τον Κόμβο Καλυφτάκη.
Δείτε live την πορεία της κίνησης
Αυξημένη η κίνηση στους δρόμους γύρω από το κέντρο της Αθήνας, κυρίως στη λεωφόρο Βασιλέως Κωνσταντίνου και στη Βασιλίσσης Σοφίας. Παρόμοια η κατάσταση και στην κάθοδο της Κηφισίας.
Τέλος, με χαμηλές ταχύτητες κινούνται οι οδηγοί στη λεωφόρο Αθηνών και στους δρόμους γύρω από το λιμάνι του Πειραιά, λόγω της εξόδου των αδειούχων.
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