Με υπόμνημα έδωσε εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο, στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες για την πτήση
Με υπόμνημα έδωσε εξηγήσεις ο πιλότος που προσγείωσε το ελικόπτερο στο Σαρακήνικο, στο μικροσκόπιο οι επικοινωνίες για την πτήση
Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν επίσης ληφθεί καταθέσεις από τον ελεγκτή του Πύργου Ελέγχου και τον υπεύθυνο του αεροδρομίου, ώστε να διασταυρωθούν οι διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό
Στις απομαγνητοφωνήσεις των επικοινωνιών μεταξύ του πιλότου, του Πύργου Ελέγχου και των αρμοδίων του αεροδρομίου στρέφεται πλέον η έρευνα για το περιστατικό με το ελικόπτερο που προσγειώθηκε στο Σαρακήνικο, αντί για το προβλεπόμενο ελικοδρόμιο στις Αλυκές της Μήλου.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιώτης υποστηρίζει στο υπόμνημά που κατέθεσε σήμερα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ότι ενήργησε κανονικά και σύμφωνα με όσα προβλέπονταν, θέση που αναμένεται πλέον να διασταυρωθεί με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και, κυρίως, με το καταγεγραμμένο υλικό των επικοινωνιών.
Κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρούνται οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) έχει ζητήσει τις σχετικές απομαγνητοφωνήσεις και αναμένεται να τις παραλάβει εντός της ημέρας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς ειπώθηκε, ποιες οδηγίες δόθηκαν και πώς εξελίχθηκε η επικοινωνία πριν από την προσγείωση.
Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν επίσης ληφθεί καταθέσεις από τον ελεγκτή του Πύργου Ελέγχου και τον υπεύθυνο του αεροδρομίου, ώστε να διασταυρωθούν οι διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό.
Την ίδια ώρα, η ΑΠΑ προχωρά στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη διερεύνηση του συμβάντος. Η επιτροπή αναμένεται να αξιολογήσει τόσο τις καταθέσεις όσο και τις απομαγνητοφωνήσεις των επικοινωνιών και να καταλήξει σε συμπέρασμα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση.
Σύμφωνα με πληροφορίες, ο ιδιώτης υποστηρίζει στο υπόμνημά που κατέθεσε σήμερα στην Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας ότι ενήργησε κανονικά και σύμφωνα με όσα προβλέπονταν, θέση που αναμένεται πλέον να διασταυρωθεί με τις καταθέσεις των εμπλεκομένων και, κυρίως, με το καταγεγραμμένο υλικό των επικοινωνιών.
Κρίσιμο στοιχείο για τη διερεύνηση της υπόθεσης θεωρούνται οι συνομιλίες με τον Πύργο Ελέγχου. Η Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας (ΑΠΑ) έχει ζητήσει τις σχετικές απομαγνητοφωνήσεις και αναμένεται να τις παραλάβει εντός της ημέρας, προκειμένου να αποσαφηνιστεί τι ακριβώς ειπώθηκε, ποιες οδηγίες δόθηκαν και πώς εξελίχθηκε η επικοινωνία πριν από την προσγείωση.
Στο πλαίσιο της έρευνας έχουν επίσης ληφθεί καταθέσεις από τον ελεγκτή του Πύργου Ελέγχου και τον υπεύθυνο του αεροδρομίου, ώστε να διασταυρωθούν οι διαφορετικές εκδοχές για το περιστατικό.
Την ίδια ώρα, η ΑΠΑ προχωρά στη συγκρότηση ειδικής επιτροπής για τη διερεύνηση του συμβάντος. Η επιτροπή αναμένεται να αξιολογήσει τόσο τις καταθέσεις όσο και τις απομαγνητοφωνήσεις των επικοινωνιών και να καταλήξει σε συμπέρασμα για τις συνθήκες υπό τις οποίες πραγματοποιήθηκε η προσγείωση.
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