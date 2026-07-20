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Χάος στο Τελωνείο Καστανεών: Ατελείωτες ουρές, πολύωρες αναμονές και καβγάδες μεταξύ οδηγών, δείτε βίντεο
Χάος στο Τελωνείο Καστανεών: Ατελείωτες ουρές, πολύωρες αναμονές και καβγάδες μεταξύ οδηγών, δείτε βίντεο
Η αυξημένη κίνηση από και προς την Τουρκία προκαλεί κυκλοφοριακό χάος, με ουρές χιλιομέτρων, έντονο εκνευρισμό οδηγών και παράπονα κατοίκων για την κατάσταση στην περιοχή.
Σκηνές έντονης ταλαιπωρίας καταγράφονται τις τελευταίες ημέρες στο Τελωνείο Καστανεών, όπου η αυξημένη κίνηση οχημάτων από και προς την Τουρκία έχει προκαλέσει πολύωρες καθυστερήσεις και ουρές χιλιομέτρων.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, οι ουρές των αυτοκινήτων εκτείνονται μέχρι τον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου και την περιοχή των φυτωρίων Κάκκος, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και μέσα στο χωριό, όπου η κυκλοφορία γίνεται με δυσκολία.
Οι πολύωρες αναμονές έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στους οδηγούς και τους επιβάτες. Κάτοικοι αναφέρουν πως δεν λείπουν τα κορναρίσματα, ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και οι διαπληκτισμοί για τη σειρά προτεραιότητας. Παράλληλα, κάνουν λόγο για συσσώρευση απορριμμάτων σε διάφορα σημεία, καθώς και για προβλήματα που δημιουργούνται από την πολύωρη παραμονή των ταξιδιωτών στην περιοχή.
Δείτε βίντεο από καβγά:
Οι ίδιοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών είναι ανεπαρκής και ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την καλύτερη διαχείριση της αυξημένης κίνησης κατά τη θερινή περίοδο.
Σύμφωνα με κατοίκους της περιοχής, οι ουρές των αυτοκινήτων εκτείνονται μέχρι τον κάθετο άξονα Ορμενίου – Αρδανίου και την περιοχή των φυτωρίων Κάκκος, ενώ αντίστοιχη είναι η εικόνα και μέσα στο χωριό, όπου η κυκλοφορία γίνεται με δυσκολία.
Οι πολύωρες αναμονές έχουν προκαλέσει έντονο εκνευρισμό στους οδηγούς και τους επιβάτες. Κάτοικοι αναφέρουν πως δεν λείπουν τα κορναρίσματα, ακόμη και κατά τις νυχτερινές ώρες, αλλά και οι διαπληκτισμοί για τη σειρά προτεραιότητας. Παράλληλα, κάνουν λόγο για συσσώρευση απορριμμάτων σε διάφορα σημεία, καθώς και για προβλήματα που δημιουργούνται από την πολύωρη παραμονή των ταξιδιωτών στην περιοχή.
Δείτε βίντεο από καβγά:
Οι ίδιοι εκφράζουν την αγανάκτησή τους, υποστηρίζοντας ότι η παρουσία των αρμόδιων υπηρεσιών είναι ανεπαρκής και ζητούν τη λήψη άμεσων μέτρων για την καλύτερη διαχείριση της αυξημένης κίνησης κατά τη θερινή περίοδο.
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