Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας
Υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς σήμερα στην Αττική και σε πολλές περιοχές της χώρας
Σε ετοιμότητα οι αρχές -Ποιες περιοχές βρίσκονται στην κατηγορία υψηλού κινδύνου
Υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς (κατηγορία κινδύνου 3) προβλέπεται για σήμερα Κυριακή 19 Ιουλίου σε αρκετές περιοχές της χώρας, σύμφωνα με τον Χάρτη Πρόβλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς που εξέδωσε η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας.
Στην κατηγορία υψηλού κινδύνου περιλαμβάνονται οι εξής περιοχές:
Αττική
Εύβοια
Βοιωτία
Αιτωλοακαρνανία
Άρτα
Πρέβεζα
Θεσπρωτία
Κορινθία
Αργολίδα
Λακωνία
Νησιά Ιονίου
Λέσβος
Χίος
Ψαρά
Σάμος
Ικαρία
Ηράκλειο,
Λασίθι,
Φθιώτιδα
Ιωάννινα
Αχαΐα
Ηλεία
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
Χίος
Ψαρά
Σάμος
Ικαρία
Ηράκλειο,
Λασίθι,
Φθιώτιδα
Ιωάννινα
Αχαΐα
Ηλεία
Η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας έχει ενημερώσει τις αρμόδιες υπηρεσιακά εμπλεκόμενες κρατικές υπηρεσίες, καθώς και τις Περιφέρειες και τους Δήμους των συγκεκριμένων περιοχών, ώστε να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα πολιτικής προστασίας προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν επεισόδια πυρκαγιών.
Συστάσεις προς τους πολίτεςΠαράλληλα, συνιστά στους πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες στην ύπαιθρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια, όπως το κάψιμο ξερών χόρτων και κλαδιών ή υπολειμμάτων καθαρισμού, η χρήση μηχανημάτων που προκαλούν σπινθήρες όπως δισκοπρίονα, συσκευές συγκόλλησης, η χρήση υπαίθριων ψησταριών, το κάπνισμα μελισσών, η ρίψη αναμμένων τσιγάρων, κ.ά.
Επίσης, υπενθυμίζεται ότι κατά τη διάρκεια της αντιπυρικής περιόδου απαγορεύεται η καύση των αγρών.
Σε περίπτωση που αντιληφθούν πυρκαγιά, οι πολίτες παρακαλούνται να ειδοποιήσουν αμέσως την Πυροσβεστική Υπηρεσία στον αριθμό κλήσης 199.
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