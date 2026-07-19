Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Σοβαρό ατύχημα στη Χαλκιδική: ΙΧ συγκρούστηκε με όχημα της Πυροσβεστικής, τραυματίστηκε 20χρονος
Σοβαρό ατύχημα στη Χαλκιδική: ΙΧ συγκρούστηκε με όχημα της Πυροσβεστικής, τραυματίστηκε 20χρονος
Ο 20χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας ωστόσο λόγω των σοβαρών τραυμάτων του διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη
Σοβαρό τροχαίο ατύχημα σημειώθηκε σήμερα (19/7) στην Χαλκιδική. Συγκεκριμένα, στις 8.30 το πρωί, στην επαρχιακή οδό Μουδανίων Παλιουρίου, το ΙΧ αυτοκίνητο που οδηγούσε ένας 20χρονος υπήκοος Αλβανίας, για άγνωστη έως τώρα αιτία εξετράπη της πορείας του και συγκρούστηκε με όχημα της Πυροσβεστικής.
Ο 20χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας ωστόσο λόγω των σοβαρών τραυμάτων του στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.
Ο 20χρονος αρχικά μεταφέρθηκε στο Κέντρο Υγείας Κασσανδρείας ωστόσο λόγω των σοβαρών τραυμάτων του στη συνέχεια διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Παπαγεωργίου» στη Θεσσαλονίκη.
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