Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Το ωράριο, τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ και η απεργία στο λιανεμπόριο
Θερινές εκπτώσεις: Ανοιχτά σήμερα τα καταστήματα – Το ωράριο, τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετ και η απεργία στο λιανεμπόριο
Προαιρετική η κυριακάτικη λειτουργία στο πλαίσιο των θερινών εκπτώσεων – Σε εξέλιξη απεργιακές κινητοποιήσεις των ιδιωτικών υπαλλήλων, αισιοδοξία για αυξημένη αγοραστική κίνηση λόγω τουρισμού
Ανοιχτά θα είναι σήμερα, Κυριακή 19 Ιουλίου, τα εμπορικά καταστήματα σε όλη τη χώρα, καθώς πρόκειται για την πρώτη Κυριακή των φετινών θερινών εκπτώσεων. Η λειτουργία τους είναι προαιρετική, γι' αυτό και οι καταναλωτές καλούνται να ενημερωθούν εκ των προτέρων για το ωράριο του καταστήματος που επιθυμούν να επισκεφθούν.
Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν διαφορετικό ωράριο. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχει προταθεί η λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων από τις 11:00 έως τις 18:00, με τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες αλυσίδες να αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.
Παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα, οι επιχειρήσεις προσδοκούν αυξημένη προσέλευση, κυρίως τις πρωινές ώρες και αργά το απόγευμα, καθώς ο καύσωνας αναμένεται να περιορίσει την κίνηση στο κέντρο της ημέρας.
Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για συνολικό τζίρο που μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, καταγράφοντας αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι.
Όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης, οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες περιόδους για το λιανεμπόριο, καθώς ενισχύουν τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και παράλληλα δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές.
Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται:
ως ποσοστό έκπτωσης,
ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό,
με αναγραφή της αρχικής και της νέας τιμής,
ή με διαγραφή της παλαιάς τιμής και εμφάνιση της νέας.
Σύμφωνα με το ισχύον πλαίσιο, τα καταστήματα μπορούν να λειτουργήσουν από τις 11:00 έως τις 20:00, ενώ οι κατά τόπους εμπορικοί σύλλογοι έχουν τη δυνατότητα να προτείνουν διαφορετικό ωράριο. Σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη, για παράδειγμα, έχει προταθεί η λειτουργία των εμπορικών επιχειρήσεων από τις 11:00 έως τις 18:00, με τα εμπορικά κέντρα, τα πολυκαταστήματα και τις μεγάλες αλυσίδες να αναμένεται να παραμείνουν ανοιχτά έως τις 20:00.
Προσδοκίες για αυξημένη κίνησηΟ εμπορικός κόσμος εκτιμά ότι η κορύφωση της τουριστικής περιόδου θα συμβάλει στην ενίσχυση της αγοράς, ιδιαίτερα σε Αθήνα, Πειραιά, Θεσσαλονίκη, αλλά και σε δημοφιλείς νησιωτικούς και ηπειρωτικούς προορισμούς.
Παρά τις ιδιαίτερα υψηλές θερμοκρασίες που επικρατούν στη χώρα, οι επιχειρήσεις προσδοκούν αυξημένη προσέλευση, κυρίως τις πρωινές ώρες και αργά το απόγευμα, καθώς ο καύσωνας αναμένεται να περιορίσει την κίνηση στο κέντρο της ημέρας.
Οι εκτιμήσεις της αγοράς κάνουν λόγο για συνολικό τζίρο που μπορεί να διαμορφωθεί μεταξύ 7 και 7,4 δισ. ευρώ κατά τη διάρκεια της εκπτωτικής περιόδου, καταγράφοντας αύξηση 2% έως 5% σε σχέση με πέρυσι.
Όπως έχει επισημάνει ο πρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (ΕΣΕΕ), Σταύρος Καφούνης, οι θερινές εκπτώσεις αποτελούν μία από τις σημαντικότερες περιόδους για το λιανεμπόριο, καθώς ενισχύουν τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων και παράλληλα δίνουν στους καταναλωτές τη δυνατότητα να πραγματοποιήσουν αγορές σε χαμηλότερες τιμές.
Τι πρέπει να προσέχουν οι καταναλωτέςΗ ΕΣΕΕ υπενθυμίζει ότι σε κάθε ανακοίνωση έκπτωσης είναι υποχρεωτική η αναγραφή της προγενέστερης τιμής του προϊόντος, δηλαδή της χαμηλότερης τιμής που ίσχυσε κατά τις 30 ημέρες πριν από την έναρξη των εκπτώσεων.
Η μείωση της τιμής μπορεί να παρουσιάζεται:
ως ποσοστό έκπτωσης,
ως συγκεκριμένο χρηματικό ποσό,
με αναγραφή της αρχικής και της νέας τιμής,
ή με διαγραφή της παλαιάς τιμής και εμφάνιση της νέας.
Τι ισχύει για τα σούπερ μάρκετΑνοιχτά θα είναι ορισμένα σούπερ μάρκετ καθώς η σημερινή ημέρα είναι η πρώτη Κυριακή μετά την έναρξη των θερινών εκπτώσεων.
Τα Lidl θα ανοίξουν με ενιαίο ωράριο λειτουργίας 11:00 – 20:00.
Από την αλυσίδα Σκλαβενίτης, ανοιχτό θα είναι μόνο το κατάστημα στο Εμπορικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα, με ωράριο 11:00 – 20:00.
Τα καταστήματα My market θα ανοίξουν επιλεγμένα καταστήματα που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Η αλυσίδα Μασούτης θα λειτουργήσει επιλεγμένα καταστήματα στις εξής περιοχές και ώρες:
Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: 07:00 – 23:00
Νέοι Επιβάτες, Μηχανιώνα, Περαία, Επανομή, Σκιάθος: 10:00 – 17:00
Mediterranean Cosmos: 11:00 – 20:00
Χαλκιδική, Κορινός, Λεπτοκαρυά, Λιτόχωρο, Πλαταμώνας: 11:00 – 20:00
Νέα Βρασνά, Ηρακλείτσα, Παραλία Οφρυνίου, Νέα Πέραμος, Θάσος, Λιμενάρια: 10:00 – 20:00
Πάρος (Παροικιά), Σαντορίνη, Μύκονος, Λήμνος: 11:00 – 18:00
Η Ομοσπονδία ζητά, μεταξύ άλλων, τη νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, επισημαίνοντας ότι η εργασία τις Κυριακές επιβαρύνει τους εργαζόμενους στον κλάδο. Οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ορισμένων καταστημάτων, αν και οι περισσότερες μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά.
Από την αλυσίδα Σκλαβενίτης, ανοιχτό θα είναι μόνο το κατάστημα στο Εμπορικό Πάρκο Smart Park στα Σπάτα, με ωράριο 11:00 – 20:00.
Τα καταστήματα My market θα ανοίξουν επιλεγμένα καταστήματα που μπορείτε να δείτε ΕΔΩ.
Η αλυσίδα Μασούτης θα λειτουργήσει επιλεγμένα καταστήματα στις εξής περιοχές και ώρες:
Αεροδρόμιο «Μακεδονία»: 07:00 – 23:00
Νέοι Επιβάτες, Μηχανιώνα, Περαία, Επανομή, Σκιάθος: 10:00 – 17:00
Mediterranean Cosmos: 11:00 – 20:00
Χαλκιδική, Κορινός, Λεπτοκαρυά, Λιτόχωρο, Πλαταμώνας: 11:00 – 20:00
Νέα Βρασνά, Ηρακλείτσα, Παραλία Οφρυνίου, Νέα Πέραμος, Θάσος, Λιμενάρια: 10:00 – 20:00
Πάρος (Παροικιά), Σαντορίνη, Μύκονος, Λήμνος: 11:00 – 18:00
Πανελλαδική απεργίαΠαράλληλα, για σήμερα η Ομοσπονδία Ιδιωτικών Υπαλλήλων Ελλάδας (ΟΙΥΕ) έχει προκηρύξει πανελλαδική απεργία, εκφράζοντας την αντίθεσή της στη λειτουργία των εμπορικών καταστημάτων τις Κυριακές.
Η Ομοσπονδία ζητά, μεταξύ άλλων, τη νομοθετική κατοχύρωση της κυριακάτικης αργίας, επισημαίνοντας ότι η εργασία τις Κυριακές επιβαρύνει τους εργαζόμενους στον κλάδο. Οι κινητοποιήσεις ενδέχεται να επηρεάσουν τη λειτουργία ορισμένων καταστημάτων, αν και οι περισσότερες μεγάλες εμπορικές επιχειρήσεις αναμένεται να λειτουργήσουν κανονικά.
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