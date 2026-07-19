Θεσσαλονίκη: 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του στην Αστυνομία ότι βίασε τη σύντροφο του
ΕΛΛΑΔΑ
Θεσσαλονίκη Βιασμός

Θεσσαλονίκη: 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του στην Αστυνομία ότι βίασε τη σύντροφο του

O άνδρας δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την συναίνεση της την 60χρονη σύντροφο του στο διαμέρισμά της

Θεσσαλονίκη: 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του στην Αστυνομία ότι βίασε τη σύντροφο του
Φανή Χαρίση
52 ΣΧΟΛΙΑ
Μια περίεργη υπόθεση βιασμού εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη καθώς ένας 66χρονος κατα δήλωση του βίασε την 60χρονη σύντροφο του.

Συγκεκριμένα, χτες (18/7) νωρίς το πρωί ο 66χρονος επισκέφτηκε το αστυνομικό τμήμα και δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την συναίνεση της την 60χρονη σύντροφο του εντός του διαμερίσματος της.

Μετά την δήλωση του, ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού- Εύοσμου ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η 60χρονη δεν έχει δώσει ακόμα κατάθεση.
Φανή Χαρίση
52 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Διπλή διάκριση για τη BSB και τον Όμιλο B&F στους «Πρωταγωνιστές της Ελληνικής Οικονομίας»

Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη

Από την άδεια μητρότητας στην εποχή του AI: μια ιστορία προσαρμογής

Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης