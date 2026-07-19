Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Θεσσαλονίκη: 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του στην Αστυνομία ότι βίασε τη σύντροφο του
Θεσσαλονίκη: 66χρονος κατήγγειλε τον εαυτό του στην Αστυνομία ότι βίασε τη σύντροφο του
O άνδρας δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την συναίνεση της την 60χρονη σύντροφο του στο διαμέρισμά της
Μια περίεργη υπόθεση βιασμού εξετάζουν οι αστυνομικές αρχές στη Θεσσαλονίκη καθώς ένας 66χρονος κατα δήλωση του βίασε την 60χρονη σύντροφο του.
Συγκεκριμένα, χτες (18/7) νωρίς το πρωί ο 66χρονος επισκέφτηκε το αστυνομικό τμήμα και δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την συναίνεση της την 60χρονη σύντροφο του εντός του διαμερίσματος της.
Μετά την δήλωση του, ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού- Εύοσμου ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η 60χρονη δεν έχει δώσει ακόμα κατάθεση.
Συγκεκριμένα, χτες (18/7) νωρίς το πρωί ο 66χρονος επισκέφτηκε το αστυνομικό τμήμα και δήλωσε ότι εξανάγκασε σε συνουσία χωρίς την συναίνεση της την 60χρονη σύντροφο του εντός του διαμερίσματος της.
Μετά την δήλωση του, ο 66χρονος συνελήφθη από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Κορδελιού- Εύοσμου ενώ αξιοσημείωτο είναι ότι η 60χρονη δεν έχει δώσει ακόμα κατάθεση.
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