Λέμβος με 47 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης
ΕΛΛΑΔΑ
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Λέμβος με 47 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης

Η λέμβος εντοπίστηκε 55 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων έπειτα από συντονισμό του ΕΚΣΕΔ – Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι

Λέμβος με 47 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης
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Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 47 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση περίπου 55 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στα νότια του Ηρακλείου.

Στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες.

Οι 47 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.

Την ώρα της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν σχετικά ευνοϊκές, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ, γεγονός που διευκόλυνε την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης.
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