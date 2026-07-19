Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Λέμβος με 47 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης
Λέμβος με 47 μετανάστες εντοπίστηκε ανοιχτά της Κρήτης
Η λέμβος εντοπίστηκε 55 ναυτικά μίλια νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων έπειτα από συντονισμό του ΕΚΣΕΔ – Οι επιβαίνοντες μεταφέρονται με ασφάλεια στο λιμάνι
Επιχείρηση εντοπισμού και διάσωσης μεταναστών πραγματοποιήθηκε το πρωί της Κυριακής στη θαλάσσια περιοχή νοτιοανατολικά της Κρήτης, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ).
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 47 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση περίπου 55 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στα νότια του Ηρακλείου.
Στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες.
Οι 47 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.
Την ώρα της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν σχετικά ευνοϊκές, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ, γεγονός που διευκόλυνε την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης.
Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, εναέριο μέσο της Frontex εντόπισε λέμβο με περίπου 47 αλλοδαπούς επιβαίνοντες, σε απόσταση περίπου 55 ναυτικών μιλίων νοτιοανατολικά των Καλών Λιμένων, στα νότια του Ηρακλείου.
Στην περιοχή έσπευσε σκάφος της Frontex, το οποίο περισυνέλεξε με ασφάλεια όλους τους επιβαίνοντες.
Οι 47 μετανάστες μεταφέρονται στο λιμάνι των Καλών Λιμένων, όπου αναμένεται να ακολουθηθούν οι προβλεπόμενες διαδικασίες καταγραφής και ταυτοποίησης από τις αρμόδιες αρχές.
Την ώρα της επιχείρησης οι καιρικές συνθήκες ήταν σχετικά ευνοϊκές, με βορειοδυτικούς ανέμους έντασης 4 μποφόρ, γεγονός που διευκόλυνε την ασφαλή ολοκλήρωση της επιχείρησης διάσωσης.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα