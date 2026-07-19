Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Χαλκιδική
ΕΛΛΑΔΑ
Χαλκιδική Ναρκωτικά

Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Χαλκιδική

Κατασχέθηκαν περισσότερα από 80 γραμμάρια κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 5.745 ευρώ

Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Χαλκιδική
Φανή Χαρίση
Στην Πορταριά Χαλκιδικής συνελήφθη χθες, Σάββατο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας 27χρονος, για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων.

Ειδικότερα, ο 27χρονος κατά την στιγμή του εντοπισμού του έξω από το σπίτι του από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη απωθώντας τους αστυνομικούς.

Στο Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε αλλά και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- 10 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 83,04 γραμμαρίων,

- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,

- 2 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι,

- 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι,

- 1 φυσίγγιο,

Κλείσιμο
- 2 κινητά τηλέφωνα και

- το χρηματικό ποσό των 5.745.

Ακόμη, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. όχημα και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.

Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
Φανή Χαρίση

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