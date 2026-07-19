Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Χαλκιδική
Συνελήφθη 27χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στη Χαλκιδική
Κατασχέθηκαν περισσότερα από 80 γραμμάρια κοκαΐνης και το χρηματικό ποσό των 5.745 ευρώ
Στην Πορταριά Χαλκιδικής συνελήφθη χθες, Σάββατο από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Πολυγύρου, ένας 27χρονος, για διακίνηση ναρκωτικών και παράβαση του νόμου περί όπλων.
Ειδικότερα, ο 27χρονος κατά την στιγμή του εντοπισμού του έξω από το σπίτι του από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη απωθώντας τους αστυνομικούς.
Στο Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε αλλά και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 10 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 83,04 γραμμαρίων,
- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- 2 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι,
- 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι,
- 1 φυσίγγιο,
- 2 κινητά τηλέφωνα και
- το χρηματικό ποσό των 5.745.
Ακόμη, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. όχημα και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
Ειδικότερα, ο 27χρονος κατά την στιγμή του εντοπισμού του έξω από το σπίτι του από αστυνομικούς της Ομάδας Δίωξης Ναρκωτικών, προσπάθησε να αποφύγει τη σύλληψη απωθώντας τους αστυνομικούς.
Στο Ι.Χ. αυτοκίνητο που χρησιμοποιούσε αλλά και στην κατοχή του, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
- 10 συσκευασίες με κοκαΐνη, συνολικού βάρους 83,04 γραμμαρίων,
- 1 ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας,
- 2 πτυσσόμενες μεταλλικές ράβδοι,
- 1 αναδιπλούμενο μαχαίρι,
- 1 φυσίγγιο,
- 2 κινητά τηλέφωνα και
- το χρηματικό ποσό των 5.745.
Ακόμη, κατασχέθηκε το Ι.Χ.Ε. όχημα και μια δίκυκλη μοτοσυκλέτα ως μέσα μεταφοράς ναρκωτικών ουσιών.
Ο συλληφθείς, με την δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χαλκιδικής.
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