Συνελήφθη 29χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Κάρπαθο
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη 29χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Κάρπαθο

Στην κατοικία βρέθηκαν, έπειτα από έρευνα, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, όπως και μετρητά

Συνελήφθη 29χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Κάρπαθο
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Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου συνέλαβαν το Σάββατο έναν 29χρονο ημεδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.

Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

Κοκαΐνη συνολικού βάρους 56 γραμμαρίων

Κάνναβη συνολικού βάρους 9,2 γραμμαρίων

Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας

Δύο θρυμματιστές κάνναβης

Το χρηματικό ποσό των 5.486,22 ευρώ

Δύο κινητά τηλέφωνα

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Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
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