Οι δύο αυτές διακρίσεις αποτελούν μια σημαντική αναγνώριση της στρατηγικής πορείας του Ομίλου B&F, ο οποίος συνεχίζει να επενδύει με συνέπεια στην καινοτομία, στην ποιότητα, στη δημιουργικότητα και στη διαρκή εξέλιξη
Συνελήφθη 29χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Κάρπαθο
Συνελήφθη 29χρονος για διακίνηση ναρκωτικών στην Κάρπαθο
Στην κατοικία βρέθηκαν, έπειτα από έρευνα, ποσότητες κοκαΐνης και κάνναβης, όπως και μετρητά
Αστυνομικοί της Υποδιεύθυνσης Αστυνομίας Καρπάθου συνέλαβαν το Σάββατο έναν 29χρονο ημεδαπό σε βάρος του οποίου σχηματίσθηκε δικογραφία για διακίνηση ναρκωτικών.
Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Κοκαΐνη συνολικού βάρους 56 γραμμαρίων
Κάνναβη συνολικού βάρους 9,2 γραμμαρίων
Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Δύο θρυμματιστές κάνναβης
Το χρηματικό ποσό των 5.486,22 ευρώ
Δύο κινητά τηλέφωνα
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
Ειδικότερα, έπειτα από έρευνα στην κατοικία του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:
Κοκαΐνη συνολικού βάρους 56 γραμμαρίων
Κάνναβη συνολικού βάρους 9,2 γραμμαρίων
Ηλεκτρονική ζυγαριά ακριβείας
Δύο θρυμματιστές κάνναβης
Το χρηματικό ποσό των 5.486,22 ευρώ
Δύο κινητά τηλέφωνα
Ο συλληφθείς θα οδηγηθεί στην Εισαγγελία Πρωτοδικών Ρόδου.
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