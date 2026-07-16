Περιπέτεια για ηλικιωμένη με άνοια στον Βόλο: Άφαντοι οι συγγενείς της, ζει εγκαταλελειμμένη στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου
ΕΛΛΑΔΑ
Βόλος Ηλικιωμένη

Περιπέτεια για ηλικιωμένη με άνοια στον Βόλο: Άφαντοι οι συγγενείς της, ζει εγκαταλελειμμένη στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου

«Το Νοσοκομείο είναι ένα κακό περιβάλλον για την γυναίκα και επίσης δεν είναι ξενώνας» λενε γιατροί

Περιπέτεια για ηλικιωμένη με άνοια στον Βόλο: Άφαντοι οι συγγενείς της, ζει εγκαταλελειμμένη στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου
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Μια απίστευτη περιπέτεια βιώνει τα τελευταία 24ωρα ηλικιωμένη γυναίκα στο Βόλο η οποία βρέθηκε να ζει εγκαταλελειμμένη στην παθολογική κλινική του νοσοκομείου.

Σύμφωνα με το gegonota.newsη γυναίκα που έχει άνοια, δεν πλήρωνε τα νοσήλια τους τελευταίους τρεις μήνες σε ιδιωτική κλινική όπου νοσηλευόταν, με την ιδιοκτησία της κλινικής να την στέλνει στο νοσοκομείο Βόλου.

Η γυναίκα, λοιπόν, μεταφέρθηκε στο Νοσοκομείο όπου και υποβλήθηκε σε σειρά εξετάσεων, για να διαπιστωθεί πως η υγεία της ήταν άριστη και αποφασίστηκε πως δεν έχρηζε νοσηλείας, γι' αυτό κρίθηκε ότι πρέπει να μεταφερθεί πίσω στην κλινική η οποία φέρεται να μην τη δεχόταν.

Το προσωπικό του ασθενοφόρου που μετέφερε την γυναίκα δεν μπορούσε να την αφήσει στο δρόμο γι' αυτό και την οδήγησαν ξανά πίσω στο Νοσοκομείο και συγκεκριμένα στην παθολογική κλινική προκειμένου να έχει στέγη.

«Η κοινωνική υπηρεσία του Νοσοκομείου αναζητά συγγενείς και τρόπο να επιβιώσει εκτός νοσηλευτικού ιδρύματος. Αλλοι είναι άφαντοι, άλλοι δεν αναλαμβάνουν καμία ευθύνη. Το Νοσοκομείο είναι ένα κακό περιβάλλον για την γυναίκα και επίσης δεν είναι ξενώνας», τονίστηκε από γιατρούς σύμφωνα με το gegonota.news.
14 ΣΧΟΛΙΑ

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