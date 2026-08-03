Άγρια συμπλοκή μεταξύ εργαζομένων στη Σκιάθο, ένας τραυματίας, δύο συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Σκιάθος Συλλήψεις τραυματίες Νοσοκομείο

Άγρια συμπλοκή μεταξύ εργαζομένων στη Σκιάθο, ένας τραυματίας, δύο συλλήψεις

Τρεις άνδρες κάτοικοι Σκιάθου που βρίσκονται στο νησί για λόγους εργασίας, άγνωστο για ποιόν λόγο ακριβώς ήρθαν αρχικά σε έντονη αντιπαράθεση, με την κατάσταση στη συνέχεια να κλιμακώνεται

Άγρια συμπλοκή μεταξύ εργαζομένων στη Σκιάθο, ένας τραυματίας, δύο συλλήψεις
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Αγρια συμπλοκή σημειώθηκε την Κυριακή στη Σκιάθο με την εμπλοκή τουλάχιστον τριών ατόμων. Συγκεκριμένα, τρεις άνδρες που βρίσκονται στο νησί για λόγους εργασίας, άγνωστο για ποιόν λόγο ακριβώς ήρθαν σε έντονη αντιπαράθεση, τα αίματα άναψαν και πάνω στον τσακωμό άρχισαν να πλακώνονται στο ξύλο.

Όπως αναφέρει το taxydromos.gr, μετά το επεισόδιο η αστυνομία προχώρησε σε συλλήψεις. Ενας άνδρας μεσήλικας μετά τη συμπλοκή είχε τραύμα στο κεφάλι και έλαβε πρώτες βοήθειες από το Κέντρο Υγείας του νησιού.

Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη δύο ατόμων. Συνοδεία αστυνομικών οδηγήθηκαν σήμερα στο Αυτόφωρο Μονομελές Πλημμελειοδικείο Βόλου και τελικά αποφασίστηκε να δικαστούν αύριο Τρίτη, λόγω κωλύματος του δικηγόρου τους.

Στο Αυτόφωρο ήταν και ο παθών ο οποίος μετά την αναβολή επρόκειτο να πάει στο Νοσοκομείο Βόλου για περαιτέρω εξετάσεις.

Το Αστυνομικό Τμήμα Σκιάθου συνεχίζει την προανάκριση για αίτια του άγριου σκηνικού.
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