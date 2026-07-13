Στο ηφαιστειακό κόσμημα του Αιγαίου, συνεχίστηκε το τριήμερο 29-31 Μαΐου το φετινό (2026) πρόγραμμα Plastic Free Greece, καταγράφοντας μια εντυπωσιακή συγκομιδή απορριμμάτων που ξεπέρασε τα 420 κιλά.
Νυχτερινές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην Αττική Οδό, κλειστές οι έξοδοι προς Λαμία στον κόμβο Μεταμόρφωσης (Α6)
Νυχτερινές ρυθμίσεις σήμερα και αύριο στην Αττική Οδό, κλειστές οι έξοδοι προς Λαμία στον κόμβο Μεταμόρφωσης (Α6)
Οι ρυθμίσεις θα ισχύσουν αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες, από τις 22:00 έως τις 06:00, σήμερα Δευτέρα 13 και αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου
Κλειστές θα παραμείνουν οι έξοδοι προς την Αθηνών - Λαμίας (Α.Θ.Ε.) στον Ανισόπεδο Κόμβο Μεταμόρφωσης (Α6), μόνο για το ρεύμα κυκλοφορίας προς Λαμία, λόγω έναρξης εργασιών τροποποίησης κατασκευής του κόμβου.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες, από τις 22:00 έως τις 06:00, σήμερα Δευτέρα 13 και αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, τα οχήματα που έρχονται από Μαρκόπουλο ή από Ελευσίνα με προορισμό την Αθηνών–Λαμίας προς Λαμία θα εξέρχονται προς Πειραιά και θα πραγματοποιούν αναστροφή: τα οχήματα έως 3,5t στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας (γέφυρα Βριούλων) και τα οχήματα άνω των 3,5t στο ύψος Περιστερίου (Δυρραχίου).
Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και έχει τοποθετήσει προσωρινές σημάνσεις για την πλήρη ενημέρωση των οδηγών, τους οποίους καλεί να επιδεικνύουν προσοχή και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.
Οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα ισχύσουν αποκλειστικά τις νυχτερινές ώρες, από τις 22:00 έως τις 06:00, σήμερα Δευτέρα 13 και αύριο Τρίτη 14 Ιουλίου.
Κατά τη διάρκεια του αποκλεισμού, τα οχήματα που έρχονται από Μαρκόπουλο ή από Ελευσίνα με προορισμό την Αθηνών–Λαμίας προς Λαμία θα εξέρχονται προς Πειραιά και θα πραγματοποιούν αναστροφή: τα οχήματα έως 3,5t στο ύψος της Νέας Φιλαδέλφειας (γέφυρα Βριούλων) και τα οχήματα άνω των 3,5t στο ύψος Περιστερίου (Δυρραχίου).
Η Νέα Αττική Οδός έχει λάβει τα απαραίτητα μέτρα ασφαλείας και έχει τοποθετήσει προσωρινές σημάνσεις για την πλήρη ενημέρωση των οδηγών, τους οποίους καλεί να επιδεικνύουν προσοχή και να τηρούν τις υποδείξεις της Τροχαίας.
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