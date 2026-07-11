Λάρισα: Οριοθετημένη και βελτιωμένη η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης, παραμένει στο σημείο η Πυροσβεστική

Έρευνα για τα αίτια - Καταγγελίες για εμπρησμό

Το μήνυμα του 112



Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενισχύοντας την προσπάθεια των πυροσβεστών.Στην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.Λόγω της ώρας που εκδηλώθηκε η φωτιά, δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.Την ίδια ώρα, συγγενείς του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υποστηρίζουν ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.Εξαιτίας των πυκνών καπνών που κατευθύνονταν προς την πόλη της Λάρισας, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, με σύσταση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η προειδοποίηση κρίθηκε αναγκαία καθώς η καύση απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά την ατμόσφαιρα.