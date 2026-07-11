Λάρισα: Οριοθετημένη και βελτιωμένη η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης, παραμένει στο σημείο η Πυροσβεστική
Λάρισα: Οριοθετημένη και βελτιωμένη η εικόνα από τη μεγάλη φωτιά σε μονάδα ανακύκλωσης, παραμένει στο σημείο η Πυροσβεστική
Στο σημείο επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 22 οχήματα και ειδικό βραχιονοφόρο – Δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης, ενώ συγγενείς του ιδιοκτήτη κάνουν λόγο για εμπρησμό
Οριοθετημένη και βελτιωμένη είναι η εικόνα της πυρκαγιάς που εκδηλώθηκε σε υπαίθριο χώρο επιχείρησης ανακύκλωσης χθες βράδυ λίγο πριν τις 22:00 στη Λάρισα. Στο σημείο συνεχίζουν να επιχειρούν 35 πυροσβέστες με 15 οχήματα καθώς και 1 ειδικό βραχιονοφόρο όχημα, με τη συνδρομή υδροφόρων και μηχανημάτων έργου του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν εστίες φωτιάς και ταυτόχρονα επιχειρούν με αναμόχλευση (αποκάθαρση) των υλικών για τον εντοπισμό κρυφών εστιών.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά ανέπτυξε ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, εξαιτίας των υλικών που βρίσκονταν στον χώρο, σημειώνονταν μικρές εκρήξεις, χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί πέρα από τα όρια της επιχείρησης.
Έπειτα από πολύωρη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση εμφανίζεται πλέον βελτιωμένη και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.
Οι πυροσβεστικές δυνάμεις συνεχίζουν και αντιμετωπίζουν εστίες φωτιάς και ταυτόχρονα επιχειρούν με αναμόχλευση (αποκάθαρση) των υλικών για τον εντοπισμό κρυφών εστιών.
Πώς ξέσπασε η φωτιάΗ φωτιά εκδηλώθηκε λίγο πριν από τις 22:00 σε εξωτερικό χώρο της επιχείρησης, προκαλώντας μεγάλη κινητοποίηση των αρχών. Λόγω των πυκνών καπνών, εστάλη προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112 στους κατοίκους της ευρύτερης περιοχής, με σύσταση να παραμείνουν σε κλειστούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα.
Σύμφωνα με τις πληροφορίες, η πυρκαγιά ανέπτυξε ισχυρό πυροθερμικό φορτίο, δυσχεραίνοντας το έργο της κατάσβεσης. Παράλληλα, εξαιτίας των υλικών που βρίσκονταν στον χώρο, σημειώνονταν μικρές εκρήξεις, χωρίς ωστόσο η φωτιά να επεκταθεί πέρα από τα όρια της επιχείρησης.
Έπειτα από πολύωρη μάχη των πυροσβεστικών δυνάμεων, η κατάσταση εμφανίζεται πλέον βελτιωμένη και, σύμφωνα με την τελευταία ενημέρωση, δεν υπάρχει κίνδυνος επέκτασης της πυρκαγιάς σε γειτονικές εγκαταστάσεις.
Ισχυρές δυνάμεις στο σημείοΓια την αντιμετώπιση της πυρκαγιάς κινητοποιήθηκαν αρχικά ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής, οι οποίες στη συνέχεια ενισχύθηκαν. Αυτή την ώρα επιχειρούν 50 πυροσβέστες με 22 οχήματα και ένα ειδικό βραχιονοφόρο όχημα.
Στην επιχείρηση συνδράμουν επίσης υδροφόρες του Δήμου Κιλελέρ και της Περιφέρειας Θεσσαλίας, ενισχύοντας την προσπάθεια των πυροσβεστών.
Έρευνα για τα αίτια - Καταγγελίες για εμπρησμόΣτην περιοχή μεταβαίνει κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ), το οποίο θα διερευνήσει τα αίτια εκδήλωσης της πυρκαγιάς.
Λόγω της ώρας που εκδηλώθηκε η φωτιά, δεν υπήρχαν εργαζόμενοι στις εγκαταστάσεις και δεν αναφέρθηκαν τραυματισμοί.
Την ίδια ώρα, συγγενείς του ιδιοκτήτη της επιχείρησης υποστηρίζουν ότι η πυρκαγιά οφείλεται σε εμπρησμό, χωρίς μέχρι στιγμής να υπάρχει επίσημη επιβεβαίωση από τις αρμόδιες αρχές.
Το μήνυμα του 112
Εξαιτίας των πυκνών καπνών που κατευθύνονταν προς την πόλη της Λάρισας, εστάλη μήνυμα από το 112 στους κατοίκους, με σύσταση να παραμείνουν σε εσωτερικούς χώρους και να κλείσουν πόρτες και παράθυρα. Η προειδοποίηση κρίθηκε αναγκαία καθώς η καύση απορριμμάτων και υλικών ανακύκλωσης ενδέχεται να επιβαρύνει σημαντικά την ατμόσφαιρα.
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