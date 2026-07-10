Ξηλώθηκε φυτεία κάνναβης με πάνω από 4.000 δενδρύλλια στην Λαμία, τρεις συλλήψεις
ΕΛΛΑΔΑ
Λαμία Ναρκωτικά Αστυνομία Συλλήψεις

Ξηλώθηκε φυτεία κάνναβης με πάνω από 4.000 δενδρύλλια στην Λαμία, τρεις συλλήψεις

Κρυμμένη σε δύσβατη περιοχή η τεράστια φυτεία κάνναβης

Ξηλώθηκε φυτεία κάνναβης με πάνω από 4.000 δενδρύλλια στην Λαμία, τρεις συλλήψεις
Πολύ μεγάλη φυτεία κάνναβης εντοπίστηκε από αστυνομικούς της Υποδιεύθυνσης Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Καλαμάτας σε ορεινή και δύσβατη περιοχή έξω από το Ελευθεροχώρι του Δήμου Λαμιέων.

Σύμφωνα με το ρεπορτάζ του LamiaReport, σε σημείο απομακρυσμένο που δεν μπορούν να φτάσουν περιπατητές ώστε να μένει μακριά από αδιάκριτα βλέμματα, εντοπίστηκαν πάνω από 4.000 δενδρύλλια κάνναβης.

Η μεγάλη επιτυχία των αστυνομικών που υποστηρίχτηκε από συναδέλφους τους υπηρεσιών όχι μόνο από τη Μεσσηνία, αλλά και από την υπόλοιπη Πελοπόννησο και τη Φθιώτιδα, ήταν ότι συνελήφθησαν και τρεις αλλοδαποί υπήκοοι Αλβανίας ως υπεύθυνοι της καλλιέργειας οι οποίοι και έχουν οδηγηθεί στο Αστυνομικό Τμήμα Καμένων Βούρλων.

Η επιχείρηση στο Καλλίδρομο ξεκίνησε από πολύ νωρίς και μέχρι πολύ αργά το απόγευμα οι αστυνομικοί ξερίζωναν δενδρύλλια προς καταστροφή!

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