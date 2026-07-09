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Συνελήφθη 28χρονος στα Χανιά μετά από δύο καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε τρεις ημέρες
ΕΛΛΑΔΑ
Ενδοοικογενειακή βία Χανιά Καταγγελία

Συνελήφθη 28χρονος στα Χανιά μετά από δύο καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε τρεις ημέρες

Μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, η σύζυγός του αποφάσισε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία

Συνελήφθη 28χρονος στα Χανιά μετά από δύο καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία σε τρεις ημέρες
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Δύο καταγγελίες για ενδοοικογενειακή βία μέσα σε διάστημα μόλις τριών ημερών οδήγησαν στη σύλληψη ενός 28χρονου στα Χανιά, μετά την καταγγελία της συζύγου του στις αστυνομικές αρχές.

Σύμφωνα με πληροφορίες από την Αστυνομία, η 25χρονη γυναίκα κατήγγειλε ότι υπέστη βίαιη συμπεριφορά από τον σύζυγό της, αναφέροντας πως τα περιστατικά είχαν ως αποτέλεσμα να της προκαλέσουν σωματικές βλάβες, μώλωπες και αμυχές.

Ιδιαίτερα σοβαρό στοιχείο της καταγγελίας αποτελεί ότι, σύμφωνα με τη γυναίκα, τα περιστατικά σημειώθηκαν παρουσία των παιδιών του ζευγαριού, μεταδίδει το neakriti.gr.

Η 25χρονη φέρεται να ανέφερε στις αρχές ότι το πρώτο περιστατικό σημειώθηκε στις 6 Ιουλίου, ενώ ένα δεύτερο επεισόδιο έλαβε χώρα χθες Τετάρτη 8 Ιουλίου. Μετά τα επαναλαμβανόμενα περιστατικά, η γυναίκα αποφάσισε να μεταβεί στο αστυνομικό τμήμα και να καταγγείλει τον σύζυγό της για ενδοοικογενειακή βία.

Ο 28χρονος συνελήφθη από τις αρχές και η υπόθεση αναμένεται να ακολουθήσει τη δικαστική οδό.

Οι αστυνομικές αρχές συνεχίζουν τη διερεύνηση της υπόθεσης, ενώ εφαρμόζονται οι προβλεπόμενες διαδικασίες για την προστασία των θυμάτων ενδοοικογενειακής βίας.
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