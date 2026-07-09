Καταιγίδες με κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις σήμερα: Πότε βελτιώνεται το σκηνικό, δείτε χάρτες με την πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Καταιγίδες με κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις σήμερα: Πότε βελτιώνεται το σκηνικό, δείτε χάρτες με την πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema

Βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες στην Αττική από το μεσημέρι και μετά

Καταιγίδες με κεραυνούς και χαλαζοπτώσεις σήμερα: Πότε βελτιώνεται το σκηνικό, δείτε χάρτες με την πρόγνωση Τσατραφύλλια στο protothema
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Ζωηρεύει η αστάθεια, με περισσότερες τοπικές βροχές και καταιγίδες, κυρίως από το μεσημέρι και μετά στα ηπειρωτικά, σύμφωνα με την πρόγνωση του μετεωρολόγου του protothema.gr, Γιώργου Τσατραφύλλια.

🌩️Έρχονται καταιγίδες σήμερα

Η θερμοκρασία θα αρχίσει να ανεβαίνει προς το τέλος της εβδομάδας, χωρίς όμως η ζέστη να αποκτήσει χαρακτηριστικά καύσωνα. Μάλιστα, μέχρι τα μέσα του μήνα ο υδράργυρος δεν φαίνεται να φτάνει σε ακραία επίπεδα.

Πιο αναλυτικά, σήμερα, Πέμπτη (9/7), από τις πρωινές ώρες αναμένονται βροχές και τοπικές καταιγίδες στη Μακεδονία, τη Θράκη, τις Σποράδες, την Εύβοια και το βόρειο Αιγαίο. Σταδιακά, τα φαινόμενα θα επεκταθούν και στα υπόλοιπα ηπειρωτικά, καθώς και στην Κρήτη, ενώ από αργά το απόγευμα θα αρχίσουν να εξασθενούν και να σταματούν.

Η μέγιστη θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 με 34 βαθμούς στα ηπειρωτικά, τους 31 με 32 βαθμούς στην Κρήτη και τα Δωδεκάνησα και τους 30 βαθμούς στις Κυκλάδες και το Ιόνιο.

Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες και βορειοδυτικές διευθύνσεις. Στο Ιόνιο θα φτάσουν έως τα 5 μποφόρ, ενώ στο κεντρικό και νοτιοανατολικό Αιγαίο τοπικά θα αγγίξουν τα 6 μποφόρ.

Στην Αττική, από το μεσημέρι και μετά, προβλέπονται βροχές και μεμονωμένες καταιγίδες. Οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις έως 5 μποφόρ και η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 23 έως 32 βαθμούς.

Κλείσιμο
Στη Θεσσαλονίκη, κατά τις θερμές ώρες της ημέρας, αναμένονται πρόσκαιρες βροχές ή μπόρες. Οι άνεμοι στον Θερμαϊκό θα πνέουν ασθενείς έως μέτριοι και η θερμοκρασία θα φτάσει τους 33 βαθμούς.

Το σκηνικό τις επόμενες ημέρες

Η αστάθεια περιορίζεται την Παρασκευή και από το Σάββατο μπαίνουμε σε φάση ανόδου της θερμοκρασίας. Την Κυριακή, στα ανατολικά ηπειρωτικά, οι μέγιστες τιμές δεν αποκλείεται να προσεγγίσουν τοπικά τους 38 με 39 βαθμούς.
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