Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση «Θερισμός» για το κύκλωμα των επιδοτήσεων
Υπόθεση ΟΠΕΚΕΠΕ: Επιχείρηση «Θερισμός» για το κύκλωμα των επιδοτήσεων
Πάνω από 1.150 κατηγορούμενοι, πέντε εγκληματικά δίκτυα και 94 συλλήψεις - Καταδίκη του πρώην προέδρου Δημήτρη Μελλά και της Αθανασίας Ρέππα - Η περίπτωση της 73χρονης από την Κοζάνη που δήλωνε 1.005 αγροτεμάχια, της ανήκαν δύο και έλαβε επιδότηση 422.536 ευρώ
Απαγορεύεται από το δίκαιο της Πνευμ. Ιδιοκτησίας η καθ΄οιονδήποτε τρόπο παράνομη χρήση/ιδιοποίηση του παρόντος, με βαρύτατες αστικές και ποινικές κυρώσεις για τον παραβάτη
Σε ξερίζωμα του πολυπλόκαμου εγκληματικού κυκλώματος που για χρόνια αποσπούσε παρανόμως αγροτικές ενισχύσεις εις βάρος των πραγματικών παραγωγών οδηγούν οι εκτεταμένοι έλεγχοι σε όλη την επικράτεια του ελληνικού FBI και της Οικονομικής Εισαγγελίας.
Η σαρωτική επιχείρηση «Θερισμός» έχει εντοπίσει 2.900 υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων συνολικού ύψους 69 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε βάρος 1.151 υπόπτων ή κατηγορουμένων, έχουν εξαρθρωθεί πέντε εγκληματικά δίκτυα, έχουν πραγματοποιηθεί 94 συλλήψεις και έχουν εκδοθεί 52 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία έτη σε 58 παραγωγούς της Κρήτης οι οποίοι δήλωναν ψευδώς ότι κατείχαν εκτάσεις στην Καστοριά.
Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε για άλλη υπόθεση που σχετίζεται με τον οργανισμό τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και τη διευθύντρια του οργανισμού Αθανασία Ρέππα. Τα δύο στελέχη καταδικάστηκαν γιατί είχαν χαρακτηρίσει παράνομη και δεν διαβίβασαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές έκθεση της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου για 99 ύποπτα ΑΦΜ.
Την ίδια ώρα, πάντως, έμπειρα στελέχη που πέρασαν από τον πολύπαθο οργανισμό, όπως ο δικαστής και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, με δημόσιες τοποθετήσεις, έγγραφα και επίσημες καταθέσεις επιμένουν ότι η Παρασκευή Τυχεροπούλου δεν διαθέτει εχέγγυα αμεροληψίας.
Υποστηρίζουν δε πως η εμπλοκή της στην υπόθεση με την έγκριση των 13 ιεραρχικών προσφυγών που βρέθηκαν στο κλειδωμένο ερμάριό της εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που της ανέθεσε κρίσιμο ρόλο στις ερευνητικές διαδικασίες αν και γνώριζε τη φερόμενη εμπλοκή της σε υπόθεση διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων.
Οι ίδιες πηγές επικαλούνται πορισματική έκθεση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 8.1.2025, σύμφωνα με την οποία η κυρία Τυχεροπούλου παρανόμως ενέκρινε πληρωμές άνω των 700.000 ευρώ. Τα ευρήματα του συγκεκριμένου πορίσματος ήταν αυτά που πυροδότησαν τους σαρωτικούς ελέγχους της Οικονομικής Εισαγγελίας, οι οποίοι τελικά οδήγησαν σε 14 συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον 7 πρόσωπα συνελήφθησαν γιατί κρίθηκε ότι δεν δικαιούνταν τα χρήματα που τους ενέκρινε η κυρία Τυχεροπούλου και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού, Ευάγγελος Σημανδράκος. Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι αν οι ευθύνες θα περιοριστούν μόνο σε εκείνους που εισέπραξαν τα ποσά ή θα επεκταθούν και στα διοικητικά στελέχη που τα εκταμίευσαν.
Η σαρωτική επιχείρηση «Θερισμός» έχει εντοπίσει 2.900 υποθέσεις παράνομων αγροτικών επιδοτήσεων συνολικού ύψους 69 εκατ. ευρώ, ενώ έχουν ήδη ασκηθεί διώξεις σε βάρος 1.151 υπόπτων ή κατηγορουμένων, έχουν εξαρθρωθεί πέντε εγκληματικά δίκτυα, έχουν πραγματοποιηθεί 94 συλλήψεις και έχουν εκδοθεί 52 διατάξεις δέσμευσης περιουσιακών στοιχείων.
Μόλις την περασμένη εβδομάδα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο Αθηνών επέβαλε ποινές φυλάκισης από ένα έως τρία έτη σε 58 παραγωγούς της Κρήτης οι οποίοι δήλωναν ψευδώς ότι κατείχαν εκτάσεις στην Καστοριά.
Παράλληλα, πριν από λίγες ημέρες το ίδιο δικαστήριο καταδίκασε για άλλη υπόθεση που σχετίζεται με τον οργανισμό τον πρώην πρόεδρο του ΟΠΕΚΕΠΕ Δημήτρη Μελά και τη διευθύντρια του οργανισμού Αθανασία Ρέππα. Τα δύο στελέχη καταδικάστηκαν γιατί είχαν χαρακτηρίσει παράνομη και δεν διαβίβασαν στις αρμόδιες δικαστικές αρχές έκθεση της κυρίας Παρασκευής Τυχεροπούλου για 99 ύποπτα ΑΦΜ.
Η καταγγελία
Την ίδια ώρα, πάντως, έμπειρα στελέχη που πέρασαν από τον πολύπαθο οργανισμό, όπως ο δικαστής και πρώην πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ, Νίκος Σαλάτας, με δημόσιες τοποθετήσεις, έγγραφα και επίσημες καταθέσεις επιμένουν ότι η Παρασκευή Τυχεροπούλου δεν διαθέτει εχέγγυα αμεροληψίας.
Υποστηρίζουν δε πως η εμπλοκή της στην υπόθεση με την έγκριση των 13 ιεραρχικών προσφυγών που βρέθηκαν στο κλειδωμένο ερμάριό της εκθέτει την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία που της ανέθεσε κρίσιμο ρόλο στις ερευνητικές διαδικασίες αν και γνώριζε τη φερόμενη εμπλοκή της σε υπόθεση διασπάθισης κοινοτικών κονδυλίων.
Οι ίδιες πηγές επικαλούνται πορισματική έκθεση ελέγχου που πραγματοποιήθηκε στις 8.1.2025, σύμφωνα με την οποία η κυρία Τυχεροπούλου παρανόμως ενέκρινε πληρωμές άνω των 700.000 ευρώ. Τα ευρήματα του συγκεκριμένου πορίσματος ήταν αυτά που πυροδότησαν τους σαρωτικούς ελέγχους της Οικονομικής Εισαγγελίας, οι οποίοι τελικά οδήγησαν σε 14 συλλήψεις σε Αγρίνιο και Κοζάνη.
Είναι χαρακτηριστικό ότι τουλάχιστον 7 πρόσωπα συνελήφθησαν γιατί κρίθηκε ότι δεν δικαιούνταν τα χρήματα που τους ενέκρινε η κυρία Τυχεροπούλου και ο τότε πρόεδρος του Οργανισμού, Ευάγγελος Σημανδράκος. Το ερώτημα ωστόσο που προκύπτει είναι αν οι ευθύνες θα περιοριστούν μόνο σε εκείνους που εισέπραξαν τα ποσά ή θα επεκταθούν και στα διοικητικά στελέχη που τα εκταμίευσαν.
Οι «αχυράνθρωποι»
Σύμφωνα με το περιεχόμενο του πορίσματος, αλλά και με τα ευρήματα των διωκτικών αρχών, αρχηγός της φερόμενης εγκληματικής οργάνωσης που εξαρθρώθηκε σε Κοζάνη και Αγρίνιο εμφανίζεται ο Κ.Σ., ο οποίος εντοπίστηκε να κρύβεται σε κοντέινερ ώστε να αποφύγει τη σύλληψη.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο με άλλα μέλη της οικογένειάς του ή αλλοδαπούς που είχαν ρόλο «αχυράνθρωπου» κατάφερναν επί χρόνια να εισπράττουν επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με εικονικά ή «λευκά» μισθωτήρια. Αντί συμβολαίων ενοικίασης αγροτικής γης, ανέβαζαν στο ηλεκτρονικό σύστημα λευκές κόλλες χαρτί!
Η παράνομη δράση του κυκλώματος εντοπίστηκε από διασταυρωτικούς ελέγχους ήδη από το 2021 και η τότε διοίκηση του οργανισμού τους έθεσε εκτός πληρωμών. Ωστόσο, έναν χρόνο μετά, με την ανάληψη της ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κ. Σημανδράκο και την τοποθέτηση της κυρίας Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Ενισχύσεων και Ελέγχων, τα ΑΦΜ των συγκεκριμένων ξεμπλοκάρουν και οι ενστάσεις τους γίνονται αποδεκτές.
Η αποδοχή των ιεραρχικών προσφυγών γίνεται με απόφαση προέδρου κατόπιν εισήγησης Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το «ΘΕΜΑ», η αιτιολόγηση της αποδοχής και πληρωμής ποσών άνω των 700.000 ευρώ έγινε με μια παράγραφο 11 λέξεων χωρίς καν παραπομπή σε αντικειμενικά στοιχεία ελέγχων.
Με πανομοιότυπο τρόπο έγινε αποδεκτή και η ιεραρχική προσφυγή της 73χρονης κτηνοτρόφου Π.Σ. από την Κοζάνη. Η συγκεκριμένη παραγωγός είχε αρχικά απορριφθεί από το σύστημα γιατί εντοπίστηκε να δηλώνει 1.005 αγροτεμάχια, εκ των οποίων της ανήκαν μόλις τα δύο.
Για τα υπόλοιπα εμφάνιζε σχεδόν 300 μισθωτήρια, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν με αποθανόντες προ υπογραφής. Τελικά, με την αποδοχή της προσφυγής της η 73χρονη όχι μόνο απέφυγε την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, αλλά πληρώθηκε 422.536 ευρώ.
Σήμερα, με διάταξη του εισαγγελέα που εποπτεύει το ελληνικό FBI έχουν επιβληθεί δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 983.231 για την 73χρονη και άνω των 200.000 ευρώ για τον Κ.Σ. και τα μέλη της οικογένειάς του. Εξίσου προβληματική εμφανίζεται και η έγκριση της ιεραρχικής προσφυγής του Α.Μ. από την Πιερία που βρέθηκε στο ντουλάπι της κυρίας Τυχεροπούλου.
Ο συγκεκριμένος παραγωγός πιάστηκε στην τσιμπίδα της ΔΟΥ Κατερίνης και του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς εντοπίστηκε με πλαστά μισθωτήρια 500 αγροτεμαχίων, ενώ οι ενστάσεις του απορρίφθηκαν από μεικτή επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ με επικεφαλής αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Ο Α.Μ. παραπέμφθηκε σε δίκη για απάτη ύψους 450.000 ευρώ κατά της Ε.Ε., ωστόσο μία ημέρα πριν τη δικάσιμο Τυχεροπούλου και Σημανδράκος ενέκριναν την ιεραρχική του προσφυγή. Ακολούθως, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απαγόρευσε στη δικηγόρο του οργανισμού να παραστεί στη δίκη, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον ίδιο και ο Α.Μ. αθωώθηκε.
Το συγκεκριμένο πρόσωπο με άλλα μέλη της οικογένειάς του ή αλλοδαπούς που είχαν ρόλο «αχυράνθρωπου» κατάφερναν επί χρόνια να εισπράττουν επιδοτήσεις εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ με εικονικά ή «λευκά» μισθωτήρια. Αντί συμβολαίων ενοικίασης αγροτικής γης, ανέβαζαν στο ηλεκτρονικό σύστημα λευκές κόλλες χαρτί!
Η παράνομη δράση του κυκλώματος εντοπίστηκε από διασταυρωτικούς ελέγχους ήδη από το 2021 και η τότε διοίκηση του οργανισμού τους έθεσε εκτός πληρωμών. Ωστόσο, έναν χρόνο μετά, με την ανάληψη της ηγεσίας του ΟΠΕΚΕΠΕ από τον κ. Σημανδράκο και την τοποθέτηση της κυρίας Τυχεροπούλου στη Διεύθυνση Ενισχύσεων και Ελέγχων, τα ΑΦΜ των συγκεκριμένων ξεμπλοκάρουν και οι ενστάσεις τους γίνονται αποδεκτές.
Η αποδοχή των ιεραρχικών προσφυγών γίνεται με απόφαση προέδρου κατόπιν εισήγησης Τυχεροπούλου. Σύμφωνα με τα σχετικά έγγραφα που έχει στη διάθεσή του το «ΘΕΜΑ», η αιτιολόγηση της αποδοχής και πληρωμής ποσών άνω των 700.000 ευρώ έγινε με μια παράγραφο 11 λέξεων χωρίς καν παραπομπή σε αντικειμενικά στοιχεία ελέγχων.
Με πανομοιότυπο τρόπο έγινε αποδεκτή και η ιεραρχική προσφυγή της 73χρονης κτηνοτρόφου Π.Σ. από την Κοζάνη. Η συγκεκριμένη παραγωγός είχε αρχικά απορριφθεί από το σύστημα γιατί εντοπίστηκε να δηλώνει 1.005 αγροτεμάχια, εκ των οποίων της ανήκαν μόλις τα δύο.
Για τα υπόλοιπα εμφάνιζε σχεδόν 300 μισθωτήρια, τα περισσότερα εκ των οποίων ήταν με αποθανόντες προ υπογραφής. Τελικά, με την αποδοχή της προσφυγής της η 73χρονη όχι μόνο απέφυγε την επιστροφή ποσών ως αχρεωστήτως καταβληθέντων, αλλά πληρώθηκε 422.536 ευρώ.
Πλαστά μισθωτήρια
Σήμερα, με διάταξη του εισαγγελέα που εποπτεύει το ελληνικό FBI έχουν επιβληθεί δεσμεύσεις περιουσιακών στοιχείων ύψους 983.231 για την 73χρονη και άνω των 200.000 ευρώ για τον Κ.Σ. και τα μέλη της οικογένειάς του. Εξίσου προβληματική εμφανίζεται και η έγκριση της ιεραρχικής προσφυγής του Α.Μ. από την Πιερία που βρέθηκε στο ντουλάπι της κυρίας Τυχεροπούλου.
Ο συγκεκριμένος παραγωγός πιάστηκε στην τσιμπίδα της ΔΟΥ Κατερίνης και του ΟΠΕΚΕΠΕ καθώς εντοπίστηκε με πλαστά μισθωτήρια 500 αγροτεμαχίων, ενώ οι ενστάσεις του απορρίφθηκαν από μεικτή επιτροπή του ΟΠΕΚΕΠΕ με επικεφαλής αντιπρόεδρο του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους.
Ο Α.Μ. παραπέμφθηκε σε δίκη για απάτη ύψους 450.000 ευρώ κατά της Ε.Ε., ωστόσο μία ημέρα πριν τη δικάσιμο Τυχεροπούλου και Σημανδράκος ενέκριναν την ιεραρχική του προσφυγή. Ακολούθως, ο τότε πρόεδρος του ΟΠΕΚΕΠΕ απαγόρευσε στη δικηγόρο του οργανισμού να παραστεί στη δίκη, ο οποίος εκπροσωπήθηκε από τον ίδιο και ο Α.Μ. αθωώθηκε.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα