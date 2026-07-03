Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών σε Μελά - Ρέππα με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών σε Μελά - Ρέππα με αναστολή και απαγόρευση εξόδου από τη χώρα για τις παράνομες επιδοτήσεις του ΟΠΕΚΕΠΕ
Διαβιβάζονται πρακτικά της δίκης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία για περαιτέρω έρευνα
Στην ενοχή των δυο πρώην στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και συγκεκριμένα του πρώην προέδρου του Οργανισμού Δημητρίου Μελά και της πρώην διευθύντριας Άμεσων Ενισχύσεων και Τεχνικών Έργων, Αθανασίας Ρέππα, κατέληξε σήμερα το Τριμελές Πλημμελειοδικείο της Αθήνας.
Συγκεκριμένα το δικαστήριο κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση που είχε προηγηθεί στο ακροατήριο, έκρινε ομόφωνα ενόχους τους δυο κατηγορούμενους για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Για αυτά τα δυο αδικήματα οι δικαστές επέβαλλαν ομόφωνα στον καθένα από κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή μέχρι την έφεση και με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Επιπλέον το δικαστήριο σε ό,τι αφορά στο αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου κήρυξε εαυτόν αναρμόδιο καθώς έκρινε πως οι δυο κατηγορούμενοι θα πρέπει να δικαστούν για την κατηγορία αυτή σε βαθμό κακουργήματος (και όχι πλημμελήματος) από Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και όχι από ΤριμελέςΠλημμελειοδικείο, όπως δικάστηκαν. Όπως έκρινε το δικαστήριο η συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να αναβαθμιστεί και από πλημμέλημα να αντιμετωπιστεί ως κακούργημα διότι η ζημία ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
Μάλιστα, στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα μέχρι τη δίκη τους ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την υπεξαγωγή εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος.
Ακόμη το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της απόφασης και της δικογραφίας της υπόθεσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να διερευνηθούν τυχόν περαιτέρω αδικήματα από πρόσωπα όπως «υπεύθυνους ΚΥΔ, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας».
Πάντως, νωρίτερα ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να μη δοθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση σε ό,τι αφορά στην καταδίκη των δυο κατηγορούμενων για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, ειδικά όπως είπε «για την κυρία Ρέππα, η οποία υπηρετεί σήμερα στο Ταμείο Ανάκαμψης».
«Είναι άδικη η απόφασή σας», ακούστηκε να λέει νωρίτερα γυναίκα από το ακροατήριο όταν η πρόεδρος εκφωνούσε την ετυμηγορία και το σχετικό σκεπτικό της καταδίκης.
Το δικαστήριο αναγνώρισε, πάντως, στους δυο κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και παρά την πρόταση του εισαγγελέα ο οποίος ζήτησε να μην αναγνωριστεί στους καταδικασθέντες ελαφρυντικό.
«Παρανομούσαν καθημερινά για μήνες οι κατηγορούμενοι, υπέθαλπαν 80 περίπου άτομα που δεν έπρεπε να λάβουν επιδοτήσεις», είπε ο εισαγγελέας για τους δυο κατηγορούμενους ζητώντας να μην τους χορηγηθεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. «Έλεος» ακούστηκε από το ακροατήριο με τον εισαγγελέα να συνεχίζει λέγοντας: «Οι πράξεις των κατηγορουμένων είχαν διεθνές αντίκτυπο. Διέσυραν τη χώρα στην Ευρώπη».
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες σχετικά με τον χειρισμό ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα δυο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ απέκρυψαν ή δεν παρέδωσαν αμέσως στις εισαγγελικές αρχές πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου που αφορούσε συγκεκριμένες παράνομες επιδοτήσεις.
Οι κατηγορούμενοι ωστόσο κατά τις απολογίες τους στο δικαστήριο είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν νόμιμα. Ενδεικτικά ο Δημήτρης Μελάς έχει υποστηρίξει ότι το επίμαχο πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου δεν παραδόθηκε άμεσα επειδή ήταν ελλιπές και απαιτούσε πλήρη τεκμηρίωση.
Συγκεκριμένα το δικαστήριο κάνοντας δεκτή την εισαγγελική πρόταση που είχε προηγηθεί στο ακροατήριο, έκρινε ομόφωνα ενόχους τους δυο κατηγορούμενους για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία. Για αυτά τα δυο αδικήματα οι δικαστές επέβαλλαν ομόφωνα στον καθένα από κατηγορούμενους ποινή φυλάκισης 5 ετών και 8 μηνών με αναστολή μέχρι την έφεση και με τον όρο της απαγόρευσης εξόδου από τη χώρα.
Επιπλέον το δικαστήριο σε ό,τι αφορά στο αδίκημα της υπεξαγωγής εγγράφου κήρυξε εαυτόν αναρμόδιο καθώς έκρινε πως οι δυο κατηγορούμενοι θα πρέπει να δικαστούν για την κατηγορία αυτή σε βαθμό κακουργήματος (και όχι πλημμελήματος) από Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων και όχι από ΤριμελέςΠλημμελειοδικείο, όπως δικάστηκαν. Όπως έκρινε το δικαστήριο η συγκεκριμένη κατηγορία θα πρέπει να αναβαθμιστεί και από πλημμέλημα να αντιμετωπιστεί ως κακούργημα διότι η ζημία ξεπερνά τις 120.000 ευρώ.
Μάλιστα, στους κατηγορούμενους επιβλήθηκε επίσης απαγόρευση εξόδου από τη χώρα μέχρι τη δίκη τους ενώπιον Τριμελούς Εφετείου Κακουργημάτων για την υπεξαγωγή εγγράφου σε βαθμό κακουργήματος.
Ακόμη το δικαστήριο αποφάσισε να διαβιβάσει τα πρακτικά της απόφασης και της δικογραφίας της υπόθεσης στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία ώστε να διερευνηθούν τυχόν περαιτέρω αδικήματα από πρόσωπα όπως «υπεύθυνους ΚΥΔ, στελεχών του ΟΠΕΚΕΠΕ και εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας».
Πάντως, νωρίτερα ο εισαγγελέας είχε ζητήσει να μη δοθεί αναστέλλουσα δύναμη στην έφεση σε ό,τι αφορά στην καταδίκη των δυο κατηγορούμενων για παράβαση καθήκοντος και υπόθαλψη εγκληματία, ειδικά όπως είπε «για την κυρία Ρέππα, η οποία υπηρετεί σήμερα στο Ταμείο Ανάκαμψης».
«Είναι άδικη η απόφασή σας», ακούστηκε να λέει νωρίτερα γυναίκα από το ακροατήριο όταν η πρόεδρος εκφωνούσε την ετυμηγορία και το σχετικό σκεπτικό της καταδίκης.
Το δικαστήριο αναγνώρισε, πάντως, στους δυο κατηγορούμενους το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. Η απόφαση ελήφθη κατά πλειοψηφία και παρά την πρόταση του εισαγγελέα ο οποίος ζήτησε να μην αναγνωριστεί στους καταδικασθέντες ελαφρυντικό.
Ελαφρυντικά
«Παρανομούσαν καθημερινά για μήνες οι κατηγορούμενοι, υπέθαλπαν 80 περίπου άτομα που δεν έπρεπε να λάβουν επιδοτήσεις», είπε ο εισαγγελέας για τους δυο κατηγορούμενους ζητώντας να μην τους χορηγηθεί το ελαφρυντικό του σύννομου βίου. «Έλεος» ακούστηκε από το ακροατήριο με τον εισαγγελέα να συνεχίζει λέγοντας: «Οι πράξεις των κατηγορουμένων είχαν διεθνές αντίκτυπο. Διέσυραν τη χώρα στην Ευρώπη».
Η υπόθεση αφορά καταγγελίες σχετικά με τον χειρισμό ελέγχων για παράνομες επιδοτήσεις και αχρεωστήτως καταβληθέντα ποσά.
Σύμφωνα με το κατηγορητήριο, τα δυο πρώην στελέχη του ΟΠΕΚΕΠΕ απέκρυψαν ή δεν παρέδωσαν αμέσως στις εισαγγελικές αρχές πόρισμα ελέγχου της Παρασκευής Τυχεροπούλου που αφορούσε συγκεκριμένες παράνομες επιδοτήσεις.
Οι κατηγορούμενοι ωστόσο κατά τις απολογίες τους στο δικαστήριο είχαν αρνηθεί τις κατηγορίες υποστηρίζοντας ότι ενήργησαν νόμιμα. Ενδεικτικά ο Δημήτρης Μελάς έχει υποστηρίξει ότι το επίμαχο πόρισμα της κ. Τυχεροπούλου δεν παραδόθηκε άμεσα επειδή ήταν ελλιπές και απαιτούσε πλήρη τεκμηρίωση.
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