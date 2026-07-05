Στους μήνες που απουσίασε από τη δουλειά της λόγω άδειας μητρότητας, η Κατερίνα Πετράκη παρακολούθησε από απόσταση μια αλλαγή που εξελισσόταν με ταχύτητα. Η Τεχνητή Νοημοσύνη άρχιζε να περνά από τη θεωρία στην πράξη, αποκτώντας θέση στην καθημερινότητα ολοένα και περισσότερων επαγγελμάτων. Αυτό που μέχρι πρότινος έμοιαζε με μια τεχνολογία του μέλλοντος, γινόταν σταδιακά μέρος του παρόντος.
Συναγερμός στην Κρήτη για φωτιές: Στην κατηγορία κινδύνου 4 τρεις Περιφερειακές Ενότητες
Συναγερμός στην Κρήτη για φωτιές: Στην κατηγορία κινδύνου 4 τρεις Περιφερειακές Ενότητες
Αυξημένα μέτρα προστασίας σε Ηράκλειο, Λασίθι και Ρέθυμνο – Πού απαγορεύεται η κυκλοφορία και ποιες δραστηριότητες δεν επιτρέπονται
Πολύ υψηλός αναμένεται να είναι ο κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς στην Κρήτη τη Δευτέρα 6 Ιουλίου 2026, σύμφωνα με τον ημερήσιο Χάρτη Πρόβλεψης της Γενικής Γραμματείας Πολιτικής Προστασίας. Συγκεκριμένα, οι Περιφερειακές Ενότητες Ηρακλείου, Λασιθίου και Ρεθύμνου κατατάσσονται στην κατηγορία κινδύνου 4.
Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στις περιοχές αυτές, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με το αναγκαίο προσωπικό και τα τεχνικά μέσα να έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, τίθενται σε ισχύ μια σειρά από απαγορεύσεις και ειδικότερα, απαγορεύονται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε δραστηριότητα, το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, καθώς και οι θερμές εργασίες, όπως συγκολλήσεις και κοπές μετάλλων.
Παράλληλα, δεν επιτρέπονται οι υπαίθριες ψησταριές, τα ιπτάμενα φαναράκια και η χρήση πυροτεχνημάτων. Επιπλέον, περιορισμοί τίθενται στη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα δάση Σύμης, Ρούβα - Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνί, Γιούχτα και Επανωσήφη.
Στο Λασίθι, τα μέτρα αφορούν περιοχές όπως το Αζιλακόδασος, τα δάση Βαθύ, Θρυπτής, Σελάκανου και Κρούστα, καθώς και το Φοινικόδασος Βάι κατά τις νυχτερινές ώρες. Αντίστοιχα, στο Ρέθυμνο περιλαμβάνονται τα περιαστικά δάση Ευλιγιάς - Προφήτη Ηλία - Αγίου Ιωάννη, η περιοχή νότια της Μονής Αρκαδίου, το φαράγγι Μύλων, καθώς και άλλες δασικές και προστατευόμενες περιοχές.
Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
Οι υπηρεσίες πολιτικής προστασίας στις περιοχές αυτές, βρίσκονται σε αυξημένη επιφυλακή, με το αναγκαίο προσωπικό και τα τεχνικά μέσα να έχουν τεθεί σε ετοιμότητα για την αντιμετώπιση ενδεχόμενων περιστατικών. Στο πλαίσιο των προληπτικών μέτρων, τίθενται σε ισχύ μια σειρά από απαγορεύσεις και ειδικότερα, απαγορεύονται η καύση υπολειμμάτων καλλιεργειών και χορτολιβαδικών εκτάσεων, η χρήση φωτιάς στην ύπαιθρο για οποιαδήποτε δραστηριότητα, το κάπνισμα σε κυψέλες μελισσών, καθώς και οι θερμές εργασίες, όπως συγκολλήσεις και κοπές μετάλλων.
Παράλληλα, δεν επιτρέπονται οι υπαίθριες ψησταριές, τα ιπτάμενα φαναράκια και η χρήση πυροτεχνημάτων. Επιπλέον, περιορισμοί τίθενται στη διέλευση, παραμονή και κυκλοφορία πολιτών και οχημάτων σε δασικές και ευαίσθητες περιοχές. Στην Περιφερειακή Ενότητα Ηρακλείου περιλαμβάνονται, μεταξύ άλλων, τα δάση Σύμης, Ρούβα - Ζαρού, Κουδουμά, Κέρης, Φουρνί, Γιούχτα και Επανωσήφη.
Στο Λασίθι, τα μέτρα αφορούν περιοχές όπως το Αζιλακόδασος, τα δάση Βαθύ, Θρυπτής, Σελάκανου και Κρούστα, καθώς και το Φοινικόδασος Βάι κατά τις νυχτερινές ώρες. Αντίστοιχα, στο Ρέθυμνο περιλαμβάνονται τα περιαστικά δάση Ευλιγιάς - Προφήτη Ηλία - Αγίου Ιωάννη, η περιοχή νότια της Μονής Αρκαδίου, το φαράγγι Μύλων, καθώς και άλλες δασικές και προστατευόμενες περιοχές.
Οι αρμόδιες αρχές απευθύνουν έκκληση στους πολίτες να επιδείξουν αυξημένη προσοχή και να συμμορφώνονται με τις οδηγίες, προκειμένου να περιοριστεί ο κίνδυνος πρόκλησης πυρκαγιάς.
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