Νέο μισθολογικό καθεστώς για τους Αρχιερείς της Εκκλησίας της Ελλάδος: Τι αλλάζει στις αποδοχές από την 1η Ιουλίου 2026

Το νέο μισθολογικό πλαίσιο συνδέει τις αποδοχές τους με τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου – Καταργούνται επιδόματα και πρόσθετες παροχές

Εκκλησίας της Ελλάδος, μετά τη δημοσίευση του σχετικού Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), το οποίο τροποποιεί το ειδικό μισθολόγιο της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας και εισάγει νέο τρόπο υπολογισμού των αμοιβών τους.



Η νομοθετική ρύθμιση αναμορφώνει το άρθρο 145 του ν. 4472/2017, συνδέοντας πλέον τις αποδοχές των Αρχιερέων με το ανώτατο όριο αποδοχών, που ισχύει στον



Πώς διαμορφώνονται οι αποδοχές

Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, ως σημείο αναφοράς λαμβάνονται οι μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.



Με βάση αυτό το ποσό:







Οι Τιτουλάριοι και Βοηθοί Επίσκοποι θα λαμβάνουν το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, γεγονός που αντιστοιχεί σε 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.



Με τη νέα ρύθμιση εγκαταλείπεται το προηγούμενο, αυτόνομο μισθολογικό καθεστώς και οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται άμεσα με το γενικό πλαίσιο, που διέπει τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου.



Κλείσιμο Καταργούνται επιδόματα και πρόσθετες παροχές

Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κατάργηση κάθε πρόσθετης οικονομικής παροχής πέραν των βασικών αποδοχών.



Η νέα διατύπωση του νόμου προβλέπει ρητά ότι «πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή», καταργώντας το προηγούμενο καθεστώς, στο οποίο μπορούσαν να προβλέπονται επιπλέον αποζημιώσεις ή επιδόματα.



Μεταξύ των παροχών που παύουν να καταβάλλονται περιλαμβάνονται:



Σε εφαρμογή τίθεται το νέο πλαίσιο για τις αποδοχές των Αρχιερέων της, μετά τη δημοσίευση του σχετικού Φύλλου Εφημερίδας της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ), το οποίο τροποποιεί το ειδικό μισθολόγιο της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας και εισάγει νέο τρόπο υπολογισμού των αμοιβών τους.Η νομοθετική ρύθμιση αναμορφώνει το άρθρο 145 του ν. 4472/2017, συνδέοντας πλέον τις αποδοχές τωνμε το ανώτατο όριο αποδοχών, που ισχύει στον δημόσιο τομέα . Βασικός άξονας της μεταρρύθμισης είναι η καθιέρωση ενός ενιαίου και σαφώς προσδιορισμένου συστήματος αμοιβών, το οποίο βασίζεται σε ποσοστιαίους συντελεστές επί του ανώτατου μισθολογικού ορίου, που προβλέπει η παράγραφος 1 του άρθρου 28 του ν. 4354/2015.Σύμφωνα με το νέο καθεστώς, ως σημείο αναφοράς λαμβάνονται οι μηνιαίες αποδοχές του Γενικού Γραμματέα Υπουργείου, οι οποίες σήμερα ανέρχονται σε 5.191 ευρώ μικτά.Με βάση αυτό το ποσό:Οι αποδοχές του Αρχιεπισκόπου Αθηνών και πάσης Ελλάδος , καθώς και των εν ενεργεία και τιτουλάριων Μητροπολιτών , καθορίζονται στο 90% του ανώτατου αυτού ορίου, δηλαδή σε 4.671,90 ευρώ μικτά μηνιαίως.Οι Τιτουλάριοι και Βοηθοί Επίσκοποι θα λαμβάνουν το 70% των αποδοχών των Μητροπολιτών, γεγονός που αντιστοιχεί σε 3.270,33 ευρώ μικτά τον μήνα.Με τη νέα ρύθμιση εγκαταλείπεται το προηγούμενο, αυτόνομο μισθολογικό καθεστώς και οι αποδοχές της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας συνδέονται άμεσα με το γενικό πλαίσιο, που διέπει τα ειδικά μισθολόγια του Δημοσίου.Μία από τις σημαντικότερες αλλαγές αφορά την κατάργηση κάθε πρόσθετης οικονομικής παροχής πέραν των βασικών αποδοχών.Η νέα διατύπωση του νόμου προβλέπει ρητά ότι «πέρα από τις ανωτέρω αποδοχές δεν καταβάλλεται καμία άλλη παροχή», καταργώντας το προηγούμενο καθεστώς, στο οποίο μπορούσαν να προβλέπονται επιπλέον αποζημιώσεις ή επιδόματα.Μεταξύ των παροχών που παύουν να καταβάλλονται περιλαμβάνονται:

- έξοδα παράστασης και κίνησης,

- αποζημιώσεις για συμμετοχή σε διοικητικά συμβούλια, επιτροπές ή συνοδικά όργανα,

- κάθε άλλη πρόσθετη οικονομική ενίσχυση που προβλεπόταν από προγενέστερες διατάξεις.



Ως αποτέλεσμα, οι αποδοχές διαμορφώνονται πλέον ως ενιαίες και «κλειστές», χωρίς πρόσθετες οικονομικές παροχές.



Έναρξη εφαρμογής

Αν και ο νόμος τίθεται σε ισχύ από τη δημοσίευσή του στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως, προβλέπεται μεταβατική περίοδος για την προσαρμογή των αρμόδιων υπηρεσιών.



Ειδικότερα, σύμφωνα με το άρθρο 137 του νόμου, οι νέες διατάξεις, που αφορούν τη μισθοδοσία των Αρχιερέων της Εκκλησίας της Ελλάδος εφαρμόζονται από την 1η Ιουλίου 2026. Από την ημερομηνία αυτή, η εκκαθάριση των αποδοχών θα πραγματοποιείται αποκλειστικά με βάση το νέο σύστημα υπολογισμού.



Στόχος η εναρμόνιση με το ενιαίο μισθολογικό πλαίσιο

Η νέα ρύθμιση εντάσσεται στο πλαίσιο της αναμόρφωσης των ειδικών μισθολογίων του Δημοσίου και της σύνδεσής τους με κοινές δημοσιονομικές αρχές. Με την καθιέρωση συγκεκριμένων ποσοστών επί του ανώτατου ορίου αποδοχών και την κατάργηση των πρόσθετων επιδομάτων, το σύστημα μισθοδοσίας της ανώτατης εκκλησιαστικής ιεραρχίας αποκτά ενιαία δομή και σαφείς κανόνες εφαρμογής.



Παράλληλα, το κόστος της μισθοδοσίας, το οποίο καλύπτεται από τον κρατικό προϋπολογισμό, καθίσταται εκ των προτέρων προσδιορισμένο, καθώς οι συνολικές αποδοχές των Αρχιερέων καθορίζονται αποκλειστικά από τις προβλέψεις του νέου μισθολογικού πλαισίου.