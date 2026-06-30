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Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Στον κόσμο όπου ζούμε οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά
Αρχιεπίσκοπος Ιερώνυμος: Στον κόσμο όπου ζούμε οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά
Στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου τίμησε η Εκκλησία της Ελλάδος τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, σε ανάμνηση του κηρύγματός του προς τους Αθηναίους, με τον Αρχιεπίσκοπο Ιερώνυμο να χοροστατεί στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό
Στον Ιερό Βράχο του Αρείου Πάγου τίμησε η Εκκλησία της Ελλάδος τον Απόστολο των Εθνών Παύλο, σε ανάμνηση του κηρύγματός του προς τους Αθηναίους.
Στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.
Κατά τον Εσπερινό, επίκαιρη ομιλία ανέπτυξε ο Επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος, ενώ τελετάρχης ήταν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας.
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Μετά την ακολουθία, ο Αρχιεπίσκοπος, από τον λόφο του Αρείου Πάγου, ευχήθηκε σε όλους υγεία σωματική και πνευματική, καθώς και θεία φώτιση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στον κόσμο όπου ζούμε, οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά. Γι' αυτό το μήνυμα του Απόστολου Παύλου παραμένει πάντοτε επίκαιρο» και πρόσθεσε: «Η Εκκλησία καλείται να γίνει τόπος διαλόγου, συμφιλιώσεως και ελπίδος. Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή για κάθε εποχή και για κάθε πολιτισμό».
Παρέστησαν αρχιερείς, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Αθανάσιος Πλεύρης, βουλευτές, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, κληρικοί και λαϊκοί.
Στον Μέγα Πανηγυρικό Εσπερινό χοροστάτησε ο Αρχιεπίσκοπος Αθηνών και πάσης Ελλάδος Ιερώνυμος.
Κατά τον Εσπερινό, επίκαιρη ομιλία ανέπτυξε ο Επίσκοπος Ευρίπου Χρυσόστομος, ενώ τελετάρχης ήταν ο πρωτοσύγκελος της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών, επίσκοπος Χριστουπόλεως Βαρνάβας.
Δείτε φωτογραφίες
Μετά την ακολουθία, ο Αρχιεπίσκοπος, από τον λόφο του Αρείου Πάγου, ευχήθηκε σε όλους υγεία σωματική και πνευματική, καθώς και θεία φώτιση. Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά, «στον κόσμο όπου ζούμε, οι άνθρωποι επικοινωνούν περισσότερο, αλλά συχνά δεν συναντώνται πραγματικά. Γι' αυτό το μήνυμα του Απόστολου Παύλου παραμένει πάντοτε επίκαιρο» και πρόσθεσε: «Η Εκκλησία καλείται να γίνει τόπος διαλόγου, συμφιλιώσεως και ελπίδος. Ο Χριστός είναι η οδός, η αλήθεια και η ζωή για κάθε εποχή και για κάθε πολιτισμό».
Παρέστησαν αρχιερείς, η υπουργός Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού, Σοφία Ζαχαράκη, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Αθανάσιος Πλεύρης, βουλευτές, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Εθνικής 'Αμυνας, στρατηγός Δημήτριος Χούπης, ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου Στρατού, αντιστράτηγος Γεώργιος Κωστίδης, εκπρόσωποι των τοπικών αρχών, των Σωμάτων Ασφαλείας και των Ενόπλων Δυνάμεων, κληρικοί και λαϊκοί.
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