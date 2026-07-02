Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό, στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί
ΕΛΛΑΔΑ
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Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό, στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί

Η μητέρα και το παιδί αισθάνθηκαν αδιαθεσία από την εισπνοή των πυκνών καπνών

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό, στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί
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Συναγερμός σήμανε το πρωί στον Πύργο, όταν φωτιά ξέσπασε σε διαμέρισμα πρώτου ορόφου πολυκατοικίας, πιθανότατα από κλιματιστικό, μετά από έκρηξη που αναστάτωσε τους ενοίκους.

Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής και της Αστυνομίας, ενώ από την εισπνοή των πυκνών καπνών, μία μητέρα και το παιδί της αισθάνθηκαν αδιαθεσία και μεταφέρθηκαν προληπτικά στο Γενικό Νοσοκομείο Πύργου, προκειμένου να υποβληθούν στις απαραίτητες εξετάσεις.

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό, στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό, στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί


Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, οι κάτοικοι της πολυκατοικίας άκουσαν αρχικά μια ισχυρή έκρηξη και λίγα δευτερόλεπτα αργότερα είδαν πυκνούς καπνούς να βγαίνουν από το διαμέρισμα του πρώτου ορόφου, το οποίο μέσα σε σύντομο χρονικό διάστημα τυλίχθηκε στις φλόγες.

Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό, στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό, στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό, στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί
Φωτιά σε διαμέρισμα στον Πύργο μετά από έκρηξη σε κλιματιστικό, στο νοσοκομείο μητέρα και παιδί


Οι πυκνοί καπνοί γέμισαν το διαμέρισμα αλλά και τους κοινόχρηστους χώρους της πολυκατοικίας, προκαλώντας αναστάτωση στους ενοίκους, οι οποίοι βγήκαν άμεσα έξω για λόγους ασφαλείας.

Κλείσιμο
Στο σημείο έσπευσαν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας, που έθεσαν τη φωτιά υπό έλεγχο, καθώς και αστυνομικοί για τη ρύθμιση της κυκλοφορίας και την ασφάλεια των κατοίκων.

Πηγή: patrisnews
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