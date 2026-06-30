Η επιλογή σπουδών αφορά το πόσο έτοιμος θα είσαι να εξελίσσεσαι σε έναν κόσμο που δεν θα σταματήσει να αλλάζει
Τραγωδία σε χωριό του Ηρακλείου, 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Τραγωδία σε χωριό του Ηρακλείου, 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
Τον άτυχο άνδρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός
Τραγικό δυστύχημα με έναν άνδρα ηλικίας 60 ετών να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε χωριό του Ηρακλείου.
Σύμφωνα με το patris.gr, η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Στίρονας όταν ο 60χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.
Τον άτυχο άνδρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ και το κλιμάκιο Πύργου με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τον άτυχο άνδρα και να τον παραδίδουν χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ.
Σύμφωνα με το patris.gr, η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Στίρονας όταν ο 60χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.
Τον άτυχο άνδρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές.
Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ και το κλιμάκιο Πύργου με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τον άτυχο άνδρα και να τον παραδίδουν χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα