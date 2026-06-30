Τραγωδία σε χωριό του Ηρακλείου, 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
ΕΛΛΑΔΑ
Ηράκλειο Τρακτέρ Αγρότης

Τραγωδία σε χωριό του Ηρακλείου, 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός

Τραγωδία σε χωριό του Ηρακλείου, 60χρονος αγρότης καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του
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Τραγικό δυστύχημα με έναν άνδρα ηλικίας 60 ετών να χάνει τη ζωή του σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης σε χωριό του Ηρακλείου.

Σύμφωνα με το patris.gr, η τραγωδία σημειώθηκε στην περιοχή Στίρονας όταν ο 60χρονος άνδρας καταπλακώθηκε από το τρακτέρ του.

Τον άτυχο άνδρα εντόπισε διερχόμενος οδηγός ο οποίος και ειδοποίησε τις αρχές.

Στο σημείο έσπευσαν άνδρες της ΕΜΑΚ και το κλιμάκιο Πύργου με τους πυροσβέστες να απεγκλωβίζουν τον άτυχο άνδρα και να τον παραδίδουν χωρίς τις αισθήσεις του στο ΕΚΑΒ.
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