Συνελήφθησαν δύο άτομα που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
ΕΛΛΑΔΑ
Συλλήψεις Χρήματα Χρυσαφικά Ζεφύρι

Συνελήφθησαν δύο άτομα που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας

Κατασχέθηκαν κοσμήματα και χρηματικό ποσό άνω των 27.000 ευρώ

Συνελήφθησαν δύο άτομα που εξαπατούσαν πολίτες παριστάνοντας τους υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας
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Συνελήφθησαν στο Ζεφύρι 66χρονη και 44χρονος με μεταξύ τους συγγενική σχέση στην κατοχή των οποίων εντοπίστηκε πλήθος κλοπιμαίων.

Σε βάρος τους σχηματίστηκε δικογραφία για κλοπή με τη μέθοδο της απασχόλησης, για αποδοχή και διάθεση προϊόντων εγκλήματος και παράβαση της νομοθεσίας περί όπλων και προσωπικών δεδομένων, ενώ στη δικογραφία περιλαμβάνονται και συνεργοί τους, οι οποίοι αναζητούνται.

Ειδικότερα, μεσημβρινές ώρες της Πέμπτης (25/6), συνεργοί των κατηγορουμένων, προσποιούμενοι υπαλλήλους εταιρείας παροχής ηλεκτρικής ενέργειας, αφαίρεσαν κοσμήματα, χρηματικό ποσό και συσκευή κινητού τηλεφώνου από γυναίκα στην περιοχή της Βάρης.

Κατόπιν, ενημερώθηκαν αστυνομικοί του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βάρης – Βούλας – Βουλιαγμένης/Δ.Δ.Ε.Ε.Α./Γ.Α.Δ.Α., οι οποίοι στο πλαίσιο διενεργούμενης προανακριτικής έρευνας, εντόπισαν με τη συνδρομή της Ο.Π.Κ.Ε. τους κατηγορούμενους σε χώρο όπου στεγαζόταν κατάστημα εμπορίας ρούχων, ψιλικών ειδών και παράνομο ενεχυροδανειστήριο στην περιοχή του Ζεφυρίου.

Αξιοσημείωτο τυγχάνει το γεγονός ότι οι δράστες λάμβαναν ιδιαίτερα μέτρα προστασίας, έχοντας εγκαταστήσει κάμερες επιτήρησης με καταγραφικό μηχάνημα.

Από έρευνες που πραγματοποιήθηκαν τόσο στους παραπάνω χώρους, όσο και στην κατοχή των κατηγορουμένων, βρέθηκαν και κατασχέθηκαν:

- πλήθος χρυσαφικών και κοσμημάτων,
- το χρηματικό ποσό των 27.030 ευρώ,
Κλείσιμο
- το χρηματικό ποσό των 1.100 δολαρίων ΗΠΑ,
- φυσίγγια,
- δελτίο ταυτότητας για το οποίο είχε δηλωθεί απώλεια και
- καταγραφικό μηχάνημα, μαζί με 2 κάμερες ασφαλείας.

Σημειώνεται ότι μέρος των κατασχεθέντων κοσμημάτων αποδόθηκε στην παθούσα. Οι συλληφθέντες οδηγήθηκαν στον αρμόδιο Εισαγγελέα.
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