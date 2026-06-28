Κυρώσεις στον πλοίαρχο του «YM JUPITER» για καθυστερημένη ενημέρωση, το δεξαμενόπλοιο ρυμουλκείται σε λιμάνι της Τουρκίας
Κυρώσεις στον πλοίαρχο του «YM JUPITER» για καθυστερημένη ενημέρωση, το δεξαμενόπλοιο ρυμουλκείται σε λιμάνι της Τουρκίας
Το δεξαμενόπλοιο με 5.000 τόνους πετρελαϊκών προϊόντων ακινητοποιήθηκε λόγω μηχανικής βλάβης κοντά στην Ψαθούρα – Το ελληνικό ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος» ολοκλήρωσε με επιτυχία τη ρυμούλκηση
Διοικητικές κυρώσεις επέβαλε η Λιμενική Αρχή Αλοννήσου στον πλοίαρχο του δεξαμενόπλοιου «YM JUPITER», σημαίας Μάλτας, μετά το περιστατικό μηχανικής βλάβης που άφησε το πλοίο ακυβέρνητο στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά της Ψαθούρας, κοντά στην Αλόννησο.
Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, η κύρωση επιβλήθηκε, επειδή ο πλοίαρχος δεν προχώρησε στην άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διαδικασίες, όταν παρουσιάστηκε η βλάβη ενώ το δεξαμενόπλοιο έπλεε νοτιοανατολικά της νησίδας Ψαθούρας.
Η επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν το ελληνικό ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος» κατάφερε να προσδέσει με ασφάλεια το πλοίο και να το απομακρύνει από την περιοχή. Το «YM JUPITER» ρυμουλκείται πλέον προς ασφαλή λιμένα της Τουρκίας. Στο δεξαμενόπλοιο επιβαίνουν 17 μέλη πληρώματος, όλοι Τούρκοι υπήκοοι, ενώ το φορτίο του αποτελείται από περίπου 5.000 μετρικούς τόνους πετρελαϊκών προϊόντων.
Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) παρακολουθούσε την εξέλιξη της κατάστασης και απηύθυνε προειδοποίηση προς τα παραπλέοντα πλοία να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, εφόσον αυτό καθίστατο αναγκαίο.
Το πλοίο ρυμουλκήθηκε με επιτυχία και έτσι απομακρύνθηκε ο άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης των λιμενικών αρχών σε περιστατικά που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
Σύμφωνα με τις λιμενικές αρχές, η κύρωση επιβλήθηκε, επειδή ο πλοίαρχος δεν προχώρησε στην άμεση ενημέρωση της αρμόδιας Λιμενικής Αρχής, όπως προβλέπεται από τις ισχύουσες διαδικασίες, όταν παρουσιάστηκε η βλάβη ενώ το δεξαμενόπλοιο έπλεε νοτιοανατολικά της νησίδας Ψαθούρας.
Η επιχείρηση αντιμετώπισης του περιστατικού ολοκληρώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες της Κυριακής, όταν το ελληνικό ναυαγοσωστικό «Αιγαίον Πέλαγος» κατάφερε να προσδέσει με ασφάλεια το πλοίο και να το απομακρύνει από την περιοχή. Το «YM JUPITER» ρυμουλκείται πλέον προς ασφαλή λιμένα της Τουρκίας. Στο δεξαμενόπλοιο επιβαίνουν 17 μέλη πληρώματος, όλοι Τούρκοι υπήκοοι, ενώ το φορτίο του αποτελείται από περίπου 5.000 μετρικούς τόνους πετρελαϊκών προϊόντων.
Καθ' όλη τη διάρκεια του συμβάντος, το Ενιαίο Κέντρο Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ) παρακολουθούσε την εξέλιξη της κατάστασης και απηύθυνε προειδοποίηση προς τα παραπλέοντα πλοία να βρίσκονται σε αυξημένη ετοιμότητα για την παροχή συνδρομής, εφόσον αυτό καθίστατο αναγκαίο.
Το πλοίο ρυμουλκήθηκε με επιτυχία και έτσι απομακρύνθηκε ο άμεσος κίνδυνος για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή. Η επιβολή των διοικητικών κυρώσεων αναδεικνύει τη σημασία της έγκαιρης ενημέρωσης των λιμενικών αρχών σε περιστατικά που ενδέχεται να επηρεάσουν την ασφάλεια στη θάλασσα και την προστασία του θαλάσσιου περιβάλλοντος.
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