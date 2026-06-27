Θρίλερ στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην Κρήτη: Νεαρή τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό από εκπυρσοκρότηση όπλου
ΕΛΛΑΔΑ
Ατύχημα Όπλα ΕΚΑΒ Σκοπευτήριο Μαλεβίζι

Θρίλερ στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην Κρήτη: Νεαρή τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό από εκπυρσοκρότηση όπλου

Το ατύχημα σημειώθηκε το πρωί του Σαββάτου και η νεαρή μεταφέρεται στο νοσοκομείο σε κρίσιμη κατάσταση

Θρίλερ στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου στην Κρήτη: Νεαρή τραυματίστηκε σοβαρά στον λαιμό από εκπυρσοκρότηση όπλου
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Σοβαρό ατύχημα σημειώθηκε στο σκοπευτήριο Μαλεβιζίου, το πρωί του Σαββάτου, όταν νεαρή κοπέλα τραυματίστηκε από εκπυρσοκρότηση όπλου κάτω από αδιευκρίνιστες συνθήκες.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες που μεταδίσει το neakriti, η κοπέλα φέρει σοβαρό τραύμα στην περιοχή του λαιμού και μεταφέρεται εσπευσμένα στο νοσοκομείο από ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, ενώ μέχρι στιγμής δεν έχουν γίνει γνωστές περισσότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση της υγείας της.

Η νεαρή κοπέλα είχε επαφή με το περιβάλλον την ώρα που παρελήφθη από το ΕΚΑΒ, ωστόσο σύμφωνα με πληροφορίες οι διασώστες δίνουν μάχη για να την κρατήσουν στη ζωή.

Οι συνθήκες κάτω από τις οποίες συνέβη το περιστατικό παραμένουν ασαφείς, με τις αρμόδιες αρχές να διερευνούν την υπόθεση.
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