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Συνελήφθη οδηγός – Έτρεχε με πάνω από 200 χλμ./ώρα
Ο 39χρονος εντοπίστηκε να κινείται με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα στην εθνική οδό και φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει τις κυρώσεις προσφέροντας χρήματα στους αστυνομικούς.
Ο 39χρονος εντοπίστηκε να κινείται με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα στην εθνική οδό και φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει τις κυρώσεις προσφέροντας χρήματα στους αστυνομικούς.
Ένας 39χρονος οδηγός συνελήφθη από στελέχη της Τροχαίας Αττικής έπειτα από σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων.
Σύμφωνα με τις αρχές, το όχημα καταγράφηκε τις πρωινές ώρες από σύστημα ελέγχου ταχύτητας να κινείται με 203 χλμ./ ώρα σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 130 χλμ./ ώρα. Η υπέρβαση των 73 χλμ./ ώρα αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.
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