Συνελήφθη οδηγός – Έτρεχε με πάνω από 200 χλμ./ώρα
ΕΛΛΑΔΑ

Συνελήφθη οδηγός – Έτρεχε με πάνω από 200 χλμ./ώρα

Ο 39χρονος εντοπίστηκε να κινείται με εξαιρετικά υψηλή ταχύτητα στην εθνική οδό και φέρεται να προσπάθησε να αποφύγει τις κυρώσεις προσφέροντας χρήματα στους αστυνομικούς.

Συνελήφθη οδηγός – Έτρεχε με πάνω από 200 χλμ./ώρα

Ένας 39χρονος οδηγός συνελήφθη από στελέχη της Τροχαίας Αττικής έπειτα από σοβαρή παράβαση του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας στην εθνική οδό Αθηνών-Κορίνθου, στην περιοχή των Μεγάρων.

Σύμφωνα με τις αρχές, το όχημα καταγράφηκε τις πρωινές ώρες από σύστημα ελέγχου ταχύτητας να κινείται με 203 χλμ./ ώρα σε τμήμα του αυτοκινητοδρόμου όπου το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο είναι 130 χλμ./ ώρα. Η υπέρβαση των 73 χλμ./ ώρα αξιολογήθηκε ως ιδιαίτερα επικίνδυνη για την οδική ασφάλεια και τους υπόλοιπους χρήστες του δρόμου.


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