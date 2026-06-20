Δύο ισχυροί σεισμοί 5,3 και 4,6 Ρίχτερ στα νότια της Κρήτης κοντά στη Γαύδο
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Δύο ισχυροί σεισμοί 5,3 και 4,6 Ρίχτερ στα νότια της Κρήτης κοντά στη Γαύδο

Μέσα σε 6 λεπτά σημειώθηκαν οι δύο σεισμοί - Αισθητοί και σε αρκετές περιοχές της Κρήτης - «'Εως τώρα δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό ή ζημιές», είπε στο protothema.gr η δήμαρχος Γαύδου

Δύο ισχυροί σεισμοί 5,3 και 4,6 Ρίχτερ στα νότια της Κρήτης κοντά στη Γαύδο
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Δύο ισχυροί σεισμοί μεγέθους 5,3 και 4,6 Ρίχτερ σημειώθηκαν το μεσημέρι του Σαββάτου 20/6 ανοιχτά της Κρήτης.

Ο πρώτος σεισμός είχε μέγεθος 4,6 Ρίχτερ και το επίκεντρο του εντοπίστηκε 5 χιλιόμετρα ανατολικά-βορειοανατολικά της Γαύδου. Το εστιακό βάθος ήταν στα 13,4 χιλιόμετρα.

Δύο ισχυροί σεισμοί 5,3 και 4,6 Ρίχτερ στα νότια της Κρήτης κοντά στη Γαύδο


Ο δεύτερος σεισμός ήρθε έξι λεπτά μετά και είχε μέγεθος 5,3 Ρίχτερ και το επίκεντρο του εντοπίστηκε 6 χιλιόμετρα ανατολικά της Γαύδου. Το εστιακό βάθος ήταν στα 10 χιλιόμετρα.

Δύο ισχυροί σεισμοί 5,3 και 4,6 Ρίχτερ στα νότια της Κρήτης κοντά στη Γαύδο


Και οι δύο σεισμικές δονήσεις έγιναν ιδιαίτερα αισθητές σε όλο το νησί.

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Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί ζημιές ή τραυματισμοί.

«'Εως τώρα δεν υπάρχει αναφορά για τραυματισμό ή ζημιές», είπε στο protothema.gr η δήμαρχος Γαύδου, Λίλιαν Στεφανάκη. Οι δύο δονήσεις που έγιναν με διαφορά λίγων λεπτών μεταξύ τους έγιναν ιδιαίτερα αισθητές. Όπως είπε η κυρία Στεφανάκη, η μόνη αναφορά που υπάρχει έως τώρα είναι για μια μικρή κατολίσθηση σε ρέμα, κοντά στην περιοχή του Ποταμού.

Παπαδόπουλος: Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό

O σεισμολόγος Γεράσιμος Παπαδόπουλος με ανάρτησή του στο Facebook τόνισε πως είναι νωρίς ακόμη για να ειπωθεί αν μιλάμε για τον κύριο σεισμό ενώ επισήμανε πως το κομμάτι που «έδωσε» τις δύο δονήσεις εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού τόξου.

Αναλυτικά η ανάρτησή του:

«Ισχυρός επιφανειακός σεισμός προκαταρκτικού μεγέθους Μ=5.3 στο θαλάσσιο χώρο στα ανατολικά της Γαύδου πριν λίγα λεπτά. Προηγήθηκε δυνατός προσεισμός Μ4.6. Είναι πολύ νωρίς για να κρίνουμε αν επρόκειτο για τον κύριο σεισμό. Η περιοχή εντάσσεται στο κεντρικό τμήμα του ελληνικού σεισμικού τόξου και έχει σημαντικό σεισμικό δυναμικό. Στις 14.5.1959, λίγο πιο ανατολικά έγινε σφοδρός σεισμός Μ6.3, ο οποίος επίσης είχε δυνατό προσεισμό (Μ4.9) λίγα λεπτά πριν».

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