Πανελλαδικές 2026 - Ειδικά Μαθήματα: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σε Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
Πανελλαδικές 2026 - Ειδικά Μαθήματα: Δείτε τα θέματα που έπεσαν σε Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία
Σημερινή δοκιμασία είναι η Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία, ενώ οι υποψήφιοι θα εξεταστούν τη Δευτέρα 22 Ιουνίου στη Μουσική Εκτέλεση και Ερμηνεία
Με το μάθημα «Μουσική Αντίληψη, Θεωρία και Αρμονία» συνεχίστηκαν σήμερα, Σάββατο 20 Ιουνίου, οι εξετάσεις των Ειδικών Μαθημάτων των Πανελλαδικών 2026 για τους υποψηφίους των Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων.
- Δείτε τα θέματα στο μάθημα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας, εδώ.
- Δείτε τα θέματα στο μάθημα της Μουσικής Αντίληψης, Θεωρίας και Αρμονίας, εδώ.
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