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Sales Awards 2025: Οι άνθρωποι πίσω από τις κορυφαίες επιδόσεις
Sales Awards 2025: Οι άνθρωποι πίσω από τις κορυφαίες επιδόσεις
Ο Όμιλος Interamerican επενδύει σταθερά στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης που διαρκούν.
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Οι μεγάλες επιδόσεις δεν προκύπτουν τυχαία. Είναι αποτέλεσμα επαγγελματισμού, συνεχούς εξέλιξης και σχέσεων εμπιστοσύνης που αντέχουν στον χρόνο. Αυτή την πορεία και αυτή τη δέσμευση αναγνώρισε ο Όμιλος Interamerican μέσα από τα Sales Awards 2025, τα οποία πραγματοποιήθηκαν την Πέμπτη 11 Ιουνίου στη Στέγη του Ιδρύματος Ωνάση, τιμώντας τους συνεργάτες των Δικτύων Πωλήσεων που διακρίθηκαν για τις παραγωγικές τους επιδόσεις το 2025.
Με κεντρικό μήνυμα «Create the Legacy», η φετινή διοργάνωση ανέδειξε κάτι περισσότερο από τα αποτελέσματα μιας χρονιάς. Έφερε στο επίκεντρο τους ανθρώπους που επιλέγουν καθημερινά να εξελίσσονται, να ανεβάζουν τον πήχη και να εμπνέουν μέσα από το έργο και τη στάση τους. Για τον Όμιλο Interamerican, τα Sales Awards δεν είναι απλώς μια ετήσια τελετή βράβευσης. Είναι μια ευκαιρία να αναγνωριστεί η συμβολή ανθρώπων που, με τη συνέπεια, το ήθος και τον επαγγελματισμό τους, αντανακλούν με τον καλύτερο τρόπο την κουλτούρα και την ταυτότητα του οργανισμού. Σήμερα που οι ανάγκες των ανθρώπων γίνονται ολοένα και πιο σύνθετες, ο ρόλος τους αποκτά ακόμη μεγαλύτερη σημασία.
Ανοίγοντας την εκδήλωση, ο Διευθύνων Σύμβουλος του Ομίλου Interamerican, Γιάννης Καντώρος, ανέδειξε την κομβική συμβολή των Δικτύων Πωλήσεων στην αναπτυξιακή πορεία της εταιρείας, η οποία με την παρουσία της έχει καθορίσει τα δρώμενα στην ελληνική ασφαλιστική αγορά.
Όπως ανέφερε μεταξύ άλλων, «πριν από δέκα χρόνια περίπου όταν ανέλαβα το τιμόνι ο τζίρος μας ήταν περίπου 300 εκατ. ευρώ. Σήμερα θα ξεπεράσουμε τα 600 εκατ. ευρώ και το 2030 φιλοδοξούμε να ξεπεράσουμε το 1 δισ. ευρώ, τριπλασιάζοντας δηλαδή το μέγεθος αυτής της πολύ μεγάλης εταιρείας. Το 2016 ήμασταν παντού στην Ελλάδα, το 2017 πήγαμε στην Κύπρο, πλέον δραστηριοποιούμαστε και στη Ρουμανία και το 2030 θα είμαστε –κυρίως μέσα από τη δική σας δουλειά– σε περισσότερες χώρες σε ολόκληρη την Ευρώπη». «Κι όλο αυτό έχει γίνει κρατώντας στην καρδιά μας και στο μυαλό μας ότι κάθε μέρα εργαζόμαστε έτσι ώστε οι πελάτες μας να ζουν ασφαλέστερα, περισσότερο και καλύτερα», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Σήμερα είναι η γιορτή των Πωλήσεων και είμαστε εδώ για να χειροκροτήσουμε τα επιτεύγματα των ανθρώπων μας που έφεραν αυτήν την εταιρεία ένα βήμα ακόμα πιο ψηλά».
Από την πλευρά της η Linda Nieuwenhuizen, Chief Commercial Officer του Ομίλου Interamerican, απευθύνθηκε στους ανθρώπους των Δικτύων Πωλήσεων τονίζοντας πως «όλα όσα πετυχαίνουμε ως οργανισμός οφείλονται σε εσάς». «Ο τρόπος που υποστηρίζετε τους πελάτες μας, ο τρόπος που συνεργάζεστε, η φροντίδα που βάζετε σε ό,τι κάνετε, είναι αυτά που κάνουν πραγματικά τη διαφορά».
Αναφερόμενη στη φετινή διοργάνωση, η CCO του οργανισμού στάθηκε ιδιαίτερα στο γεγονός ότι για πρώτη φορά συμμετείχαν από κοινού η Interamerican και η Anytime, γεγονός που δείχνει τη στρατηγική κατεύθυνση: «Να δουλεύουμε πιο στενά μαζί ώστε να γίνουμε πιο δυνατοί ως ένας ενιαίος οργανισμός». Η Interamerican φέρνει εμπιστοσύνη, τεχνογνωσία και ανθρώπινες σχέσεις. Η Anytime φέρνει ψηφιακή καινοτομία και ευελιξία.
Αναφορικά με το κεντρικό μήνυμα της βραδιάς «Create the Legacy», η ίδια υπογράμμισε ότι «ακούγεται ίσως μεγάλο, αλλά στην ουσία είναι απλό: σημαίνει να παίρνουμε σήμερα αποφάσεις που χτίζουν κάτι ουσιαστικό για το αύριο». «Όταν εξυπηρετείς περισσότερους από 1,6 εκατομμύρια πελάτες, εκ των οποίων πάνω από 600.000 μέσω της Anytime στην Ελλάδα, την Κύπρο και τη Ρουμανία, με ποσοστό διατήρησης άνω του 80%, ο αντίκτυπός σου είναι ξεκάθαρος», υπογράμμισε η ίδια. «Όμως οι αριθμοί λένε μόνο ένα μέρος της ιστορίας». «Πίσω από κάθε αποτέλεσμα βρίσκεται η δική σας δουλειά, η προσπάθειά σας, η συνέπειά σας».
Με τη σειρά του ο Σπύρος Οικονόμου, Sales Leader του Ομίλου Interamerican, μίλησε για την ανεκτίμητη συμβολή των Δικτύων Πωλήσεων στην ανάπτυξη του οργανισμού: «Σήμερα δεν είμαστε απλώς εδώ για να γιορτάσουμε επιτυχίες. Είμαστε εδώ για να τιμήσουμε τους ανθρώπους που βγαίνουν κάθε μέρα μπροστά. Εκείνους που συνέβαλαν καθοριστικά ώστε το 2025 η Interamerican να μεγαλώσει οργανικά κατά 70 εκατ. ευρώ».
Ο ίδιος τόνισε ότι πρόκειται για την εταιρεία με τη μεγαλύτερη ανάπτυξη στην αγορά, η οποία είναι ταυτόχρονα κερδοφόρα. «Αλλά όπως όλοι ξέρουμε στη βιομηχανία μας οι αριθμοί δεν είναι το παν», σημείωσε χαρακτηριστικά. «Γιατί στο τέλος της ημέρας η ασφάλιση δεν είναι ένα προϊόν – είναι μια υπόσχεση. Κι αυτήν την υπόσχεση εσείς την κάνετε πραγματικότητα. Με τον επαγγελματισμό σας και δημιουργώντας σχέσεις εμπιστοσύνης είστε πάντα δίπλα στους πελάτες μας τη στιγμή που πρέπει». «Και με αυτόν τρόπο δεν δημιουργείτε απλά αξία, αλλά αφήνετε ένα πραγματικό αποτύπωμα στις ζωές τους, δημιουργώντας το δικό σας legacy».
Όπως ανέφερε, η πορεία αυτή βασίζεται σε μια ξεκάθαρη και σταθερή στρατηγική, αλλά και στην ικανότητα του οργανισμού να προσαρμόζεται και να εξελίσσεται. Στο πλαίσιο αυτό, αναφέρθηκε στις πρωτοβουλίες μετασχηματισμού που υλοποιήθηκαν το 2025, με κοινό παρονομαστή την ενίσχυση της αποτελεσματικότητας των δικτύων διανομής και τη δημιουργία ακόμη μεγαλύτερης αξίας για τους πελάτες.
Κλείνοντας και λίγο πριν δώσει τη σκυτάλη για την έναρξη των βραβεύσεων, ο ίδιος έστειλε ένα δυνατό μήνυμα: «ό,τι έχουμε πετύχει ως οργανισμός το πετυχαίνουμε κάθε μέρα, όλοι μαζί».
Σημαντικές στιγμές της βραδιάς αποτέλεσαν οι δύο τιμητικές βραβεύσεις της εταιρείας: το βραβείο «Δημήτρης Κοντομηνάς» και το βραβείο «Αλέξανδρος Ταμπουράς».
Το βραβείο «Δημήτρης Κοντομηνάς», που έχει θεσμοθετηθεί προς τιμήν του ιδρυτή της Interamerican και απονέμεται σε Ασφαλιστικό Σύμβουλο για την κατάκτηση της πρώτης θέσης στη νέα παραγωγή ασφαλίστρων Ζωής και Υγείας, απονεμήθηκε και φέτος στον Ηλία Αποστολόπουλο, αναγνωρίζοντας μια διαδρομή που χαρακτηρίζεται από σταθερά υψηλές επιδόσεις, επαγγελματισμό και ουσιαστική προσήλωση στις ανάγκες των ανθρώπων.
Το βραβείο «Αλέξανδρος Ταμπουράς» απονεμήθηκε στον Νικόλαο Δανελλάκη, τιμώντας τον επαγγελματισμό, το ήθος και την ακεραιότητα με την οποία υπηρετεί το επάγγελμα του ασφαλιστικού συμβούλου.
Σε μια αγορά που εξελίσσεται διαρκώς, οι άνθρωποι παραμένουν ο σημαντικότερος παράγοντας της επιτυχίας. Τα Sales Awards 2025 ανέδειξαν ακριβώς αυτή τη δύναμη: ανθρώπους που με τη γνώση, την αφοσίωση και το παράδειγμά τους συμβάλλουν ουσιαστικά στην αναπτυξιακή τροχιά του Ομίλου Interamerican και στη δημιουργία σχέσεων εμπιστοσύνης που διαρκούν.
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