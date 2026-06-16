Όλες οι συσκευασίες μπορούν να έχουν δεύτερη ζωή και η διαδικασία είναι πιο απλή απ’ όσο νομίζουμε.
Ποιες είναι οι κρέμες σώματος που αγοράζουμε ξανά και ξανά
Ποιες είναι οι κρέμες σώματος που αγοράζουμε ξανά και ξανά
Η LA VIE EN ROSE προσφέρει σύγχρονες επιλογές με προϊόντα που συνδυάζουν φροντίδα, σύσφιξη και καθημερινή ευχάριστη χρήση.
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Για χρόνια, η περιποίηση σώματος για τις περισσότερες γυναίκες σήμαινε κάτι πολύ απλό: μια ενυδατική κρέμα μετά από το ντους και τέλος. Σήμερα όμως οι ανάγκες έχουν αλλάξει και το bodycare έχει εξελιχθεί σε μια ολόκληρη κατηγορία ομορφιάς, με συνθέσεις που υπόσχονται περισσότερα από απλή ενυδάτωση. Η λεία όψη, η αίσθηση σύσφιξης και η στοχευμένη φροντίδα έχουν αποκτήσει πρωταγωνιστικό ρόλο, και όταν ένα προϊόν καταφέρνει να συνδυάζει όλα αυτά που αναζητάμε, συνήθως συμβαίνει κάτι πολύ απλό: μπαίνει ξανά και ξανά στο καλάθι των αγορών μας. Αυτός είναι άλλωστε και ο πιο ουσιαστικός δείκτης επιτυχίας στον χώρο της ομορφιάς. Όχι η πρώτη αγορά, αλλά οι επόμενες.
Σε αυτή την κατηγορία ανήκουν και οι κρέμες σώματος της LA VIE EN ROSE, ενός brand που έχει συνδέσει το όνομά του με την προσωπική περιποίηση και έχει εξελιχθεί σε σημείο αναφοράς για χιλιάδες γυναίκες στην Ελλάδα. Με μια μεγάλη γκάμα από φόρμουλες που καλύπτουν διαφορετικές απαιτήσεις της επιδερμίδας, η LA VIE EN ROSE έχει δημιουργήσει μια ισχυρή σχέση εμπιστοσύνης που αποτυπώνεται καθημερινά στις επαναλαμβανόμενες αγορές μας.
Ανάμεσα στις συνθέσεις που ξεχωρίζουν βρίσκεται η σειρά DK Anti-Wrinkle, μία από τις εμβληματικές σειρές του brand, την οποία η Δήμητρα Κατσαφάδου, δημιουργός της LA VIE EN ROSE, την έχει χαρακτηρίσει «σιδερώστρα σώματος», έναν όρο που έχει πλέον ταυτιστεί με το προϊόν και τη φιλοσοφία του.
Τι ξεχωρίζει σε μια καλή κρέμα σώματος;
Σήμερα η ενυδάτωση παραμένει σημαντικό κριτήριο, όμως πλέον συνυπάρχει με την ανάγκη για λεία όψη, τόνωση και συνολικά πιο ολοκληρωμένη φροντίδα. Γι’ αυτό στρεφόμαστε όλο και περισσότερο σε επιλογές που συνδυάζουν πολλαπλά οφέλη, ενώ όταν βρίσκουμε ένα προϊόν που μας ταιριάζει δεν το αλλάζουμε εύκολα. Η υφή, η γρήγορη απορρόφηση και η αίσθηση που αφήνει στην επιδερμίδα έχουν πλέον εξίσου σημαντικό ρόλο με τα συστατικά, γιατί είναι ένα προϊόν που χρησιμοποιείται καθημερινά και συνεπώς η εμπειρία έχει μεγάλη σημασία. Τα αδυνατιστικά της LA VIE EN ROSE, είναι συνθέσεις που έχουν αποκτήσει πιστό κοινό, καθώς συνδυάζουν την καθημερινή φροντίδα με στοχευμένα οφέλη για την επιδερμίδα, ανταποκρινόμενες στις σύγχρονες ανάγκες του bodycare.
Γιατί κάποιες κρέμες σώματος επιστρέφουν ξανά και ξανά στο καλάθι;
Στον χώρο της ομορφιάς, το repeat purchase θεωρείται ένας από τους σημαντικότερους δείκτες επιτυχίας, καθώς η δεύτερη αγορά βασίζεται αποκλειστικά στην εμπειρία του καταναλωτή και όχι στην περιέργεια που δημιουργεί ένα νέο λανσάρισμα.
Αυτός είναι ίσως ο λόγος που η LA VIE EN ROSE έχει καταφέρει να ξεχωρίσει. Με επιλογές για κάθε είδος επιδερμίδας και μια γκάμα που επιτρέπει σε κάθε γυναίκα να χτίσει τη δική της ρουτίνα, έχει δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνης που αποτυπώνεται καθημερινά στις επαναλαμβανόμενες αγορές των καταναλωτριών.
Γιατί οι «σιδερώστρες σώματος» έχουν γίνει τόσο δημοφιλείς;
Αρκεί μια γρήγορη ματιά στα social media ή στις συζητήσεις γύρω από το bodycare για να καταλάβουμε ότι οι «σιδερώστρες σώματος» έχουν αποκτήσει φανατικό κοινό. Ο λόγος είναι απλός: βελτιώνουν τη συνολική εικόνα της επιδερμίδας. Η DK Anti-Wrinkle έχει καταφέρει να συνδέσει το όνομά της με την αίσθηση λείας, ενυδατωμένης και ομοιόμορφης επιδερμίδας.
Αυτή την περίοδο μάλιστα, οι DK Anti-Wrinkle διατίθενται με έκπτωση έως και 58%, με την τιμή τους να διαμορφώνεται στα 25 ευρώ η καθεμία, μια ευκαιρία που δύσκολα περνά απαρατήρητη από όσες γνωρίζουν ήδη τη σειρά αλλά και από εκείνες που σκέφτονται να την ανακαλύψουν για πρώτη φορά.
Πώς μπορεί να γίνει πιο ολοκληρωμένη η καθημερινή περιποίηση σώματος;
Όπως συνηθίζουμε να κάνουμε με το πρόσωπο, έτσι και στο σώμα μπορούμε να συνδυάσουμε διαφορετικά προϊόντα, με στόχο το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Για παράδειγμα, μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το Super Body BTX Gel με το Anti Cellulite Gel, που λειτουργούν συμπληρωματικά και προσφέρουν σύσφιγξη, ενώ ταυτόχρονα μειώνουν την κυτταρίτιδα και την όψη φλοιού πορτοκαλιού. Θα τα βρούμε σε προνομιακή τιμή στα Special Offers της LA VIE EN ROSE.
Για ακόμη πιο εντατικό bodycare, η εταιρεία προσφέρει το ειδικό πακέτο με τρία αδυνατιστικά, επίσης σε προνομιακή τιμή. Έτσι, μαζί με το Super Body BTX Gel και το Anti Cellulite Gel παίρνουμε και το Bikini που χαρίζει αίσθηση σύσφιγξης, δροσιάς και αναζωογόνησης.
Με μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων που ανταποκρίνονται στις σύγχρονες ανάγκες του bodycare, η LA VIE EN ROSE έχει καθιερωθεί ως ο απόλυτος προορισμός για την περιποίηση σώματος στην Ελλάδα.
Γνώρισε κι εσύ τα προϊόντα της σε ένα κατάστημα δίπλα σου ή στο eshop.
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